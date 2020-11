Twitter a fait ce que beaucoup attendaient (ou craignaient) après les différents mouvements de l’entreprise pour renforcer le nombre d’options lors du partage de contenu sur son réseau. Twitter a ajouté des histoires éphémères, qui disparaissent en seulement 24 heures et sont déjà présentes dans de nombreux réseaux aujourd’hui. La différence est qu’ici Ils sont appelés ‘Flottes’.

Les flottes sont, comme nous l’avons déjà dit, histoires qui disparaissent dans les 24 heures suivant leur publication. Ils sont au sommet, pour l’instant, des applications mobiles car Twitter les permet, il se peut donc que vous ne les ayez pas encore disponibles et que vous deviez attendre autre chose. Quoi qu’il en soit, nous allons vous dire tout ce que vous pouvez faire avec eux dès maintenant.

Où sont les flottes

Les flottes sont au sommet de l’application Twitter sur iOS et Android

Comme nous l’avons déjà mentionné, Twitter active les flottes par régions et groupes d’utilisateurs, il peut donc s’agir d’attendre un peu jusqu’à ce que vous les ayez actives. Ça oui, pour le moment, ils n’apparaissent que dans les applications mobiles pour iOS et AndroidIls ne sont même pas présents sur la version mobile de votre site web, encore moins sur le bureau.

Twitter

À l’exception du volant de Twitter, les flottes ne seront que dans leurs applications officielles

Vous devez vous rappeler que, au moins pour le moment, les flottes seront limitées aux applications officielles de la plateforme (ainsi que d’autres fonctionnalités telles que les enquêtes et autres), de sorte qu’elles n’apparaîtront pas dans les applications tierces. Talon, Tweetbot et l’entreprise n’auront pas de flotte dans leurs applications à moins que Twitter ne décide d’ouvrir l’accès via son API. Mais, pour l’instant, ce ne sera pas comme ça.

Une fois les flottes actives, leur localisation est très simple, comme dans d’autres applications comme Instagram ou Facebook, apparaissent en haut de l’écran. À l’extrême gauche se trouve le bouton pour les créer, puis les nôtres apparaissent (si nous en avons créé un qui est toujours actif) puis ceux des utilisateurs que nous suivons. Les flottes sont placées par nouveauté, donc les dernières à avoir été créées apparaissent en premier, même si elles font glisser la liste des flottes les plus anciennes du même utilisateur. Vous savez déjà que si vous créez une flotte, vous allez en haut de votre liste de followers.

Comment je vois et interagis avec les flottes d’autres personnes

Si le cercle est gris, il n’y a pas de nouvelles flottes. S’il est bleu, plus de contenu est en attente.

Les voir est aussi simple que cliquez sur l’avatar de l’utilisateur qui les a créés (Les utilisateurs avec des flottes que nous n’avons pas encore vues sont marqués d’un cercle bleu, et ceux qui n’ont rien de nouveau à afficher en gris) et commencent à les visualiser. Comme pour les autres services, les flottes de texte et ainsi de suite durent 15 secondes à l’écran avant de passer automatiquement au suivant.

Comme dans d’autres applications similaires, il existe des moyens de modifier ce courant de 15 secondes par flotte (sauf les vidéos). Si nous laissons le doigt appuyé sur eux, ils s’arrêtent, d’un simple toucher nous passons au suivant et avec un glissement vers la droite ou vers la gauche, nous pouvons passer d’un utilisateur au suivant ou au précédent. De cette façon, nous aurons un contrôle plus précis de la vitesse à laquelle nous les consommons, si nous décidons de le faire.

La boîte de réponse aux flottes des autres (texte ou emojis) et les options pour signaler ou faire taire.

Une fois à l’intérieur d’une flotte, Twitter nous offre différentes options. En haut, par exemple, nous avons une flèche pointant vers le bas sur le côté droit. Avec cette flèche, nous faisons les options de ‘Signaler la flotte‘si nous pensons que c’est offensant ou de’Muet ‘ pour ne pas voir plus de flottes de l’utilisateur que nous voyons à ce moment-là. Si nous ne voulons pas que les flottes de tel ou tel utilisateur apparaissent dans notre en-tête, nous pouvons les faire taire au lieu de le désabonner directement.

Nous pouvons répondre aux flottes avec du texte ou des emojis, et cette réponse arrivera par DM à son créateur

Au bas de la flotte, nous trouvons le texte ‘Envoyer un message’ cela nous permet d’écrire directement à l’utilisateur, et Twitter relie notre message à la flotte que nous voyons à ce moment-là. Le message sera envoyé en tant que message direct et fonctionnera comme ceux-ci. Autrement dit, si l’utilisateur n’a pas autorisé les messages directs, il se peut qu’il ne les reçoive pas, ou il devra les autoriser pour que nous puissions le contacter. Comme un DM à vie.

Aussi on peut choisir de réagir avec un emoji Et pour cela, nous avons un bouton pour les emojis dans la partie inférieure droite de l’application. Lorsqu’ils sont pressés, nous verrons les émojis réagir avec un rire, nous surprendre, pleurer, montrer de l’affection, marquer d’un «onfire», approuver ou désapprouver. Comme les SMS, cette réaction atteindra l’autre sous forme de message direct dans l’application et suivra les mêmes règles.

Options Twitter avec vos propres flottes: supprimez-les, convertissez-les en tweets ou sachez qui les a vues

Enfin, et avant de passer à la création, nous allons parler de ce que nous pouvons faire avec les flottes que nous avons déjà créées et publiées. En y accédant, nous verrons en bas les utilisateurs qui l’ont déjà vu (une touche sur ces noms affichera une liste complète), et aller dans le menu déroulant supérieur (celui avec des plaintes) nous permettra supprimer la flotte ou convertir la flotte elle-même en tweet et partagez-le sur notre chronologie. Comme nous pouvons le voir, Twitter alimente les sections de son application les unes avec les autres.

Twitter nous permet de transformer nos flottes en tweets et vice versa. Tout est utilisé ici.

Pouvons-nous partager les flottes d’autres personnes dans notre propre fil conducteur? Pour le moment, Twitter n’a pas activé cette option bien que nous supposions que la fonctionnalité évoluera avec le temps. Nous aurons bientôt plus de nouvelles sur les flottes, nous en sommes sûrs.

Comment je crée mes propres flottes

Créez des flottes de texte, avec vos propres photos, d’autres personnes ou une vidéo

Enfin, nous allons vous expliquer comment créer vos propres flottes dans les applications mobiles Twitter. Oui sa création est assez simple car la fonctionnalité est assez récente et nous n’avons pratiquement aucune option à notre disposition. Nous supposons que les filtres de couleur et avec des effets finiront par arriver tôt ou tard, mais pour le moment, les flottes sont assez coupées en options pour en créer une.

Fleets est très nouveau donc les options sont limitées: il n’y a pas d’autocollants, de gifs, de géolocalisation, etc.

Dès le départ, nous avons diverses façons de créer une nouvelle flotte sur Twitter. Nous pouvons le créer à la main, ou nous pouvons transformer un tweet devant nous en une flotte grâce au fait que Twitter a activé une fonction dans son menu de partage. Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir le tweet que nous souhaitons créer flotte, de cliquer sur le bouton Partager et de choisir ‘Partager dans une flotte’.

Lors du partage d’un tweet entier en tant que flotte, le tweet est prévisualisé dans la publication

Et ici plusieurs options s’ouvrent: les tweets sont partagés en totalité, avec un aperçu complet dans la flotte, mais si nous faisons de même avec une photo, par exemple, d’un groupe, ce que nous obtiendrons lors du partage sera le lien vers celle-ci. La même chose se produira lors du partage de vidéos. Gardons donc à l’esprit que les tweets complets sont partagés avec aperçu mais les pièces jointes aux tweets deviennent un lien.

La première option que nous avons mentionnée était de créer une flotte à la main et c’est fait en appuyant sur le bouton supérieur gauche de l’application, à côté de notre utilisateur. Le bouton a d’ailleurs remplacé notre avatar qui est maintenant caché dans le menu latéral). Si nous appuyons sur ce bouton, nous ouvrons la partie de création de flottes qui, comme nous l’avons déjà dit, est pour l’instant assez basique.

Les quatre options pour créer une flotte à partir de zéro

Dès le départ, Twitter affiche automatiquement notre galerie d’images de téléphone pour voir si nous voulons en partager quelque chose dans la flotte, même si en bas nous avons plus d’options: Texte (pour créer une flotte de texte), Galerie (ce que nous avons mentionné), Capturer (pour ouvrir l’application appareil photo et prendre un instantané à ce moment) et Vidéo (pour ouvrir l’application caméra et capturer une vidéo à envoyer à la flotte).

Les options de texte sont limitées pour le moment: aligner, mettre en surbrillance ou activer le gras

Une fois que nous avons choisi l’option (par exemple, partager un texte ou une photo existant), nous avons la fenêtre de composition devant nous. Là, nous pouvons appuyer sur l’écran pour que Twitter nous permette d’écrire en activant automatiquement le clavier du téléphone. On a quelques outils d’édition de texte comme le choix de l’alignement, l’activation du gras, la mise en évidence du texte avec un cadre extérieur ou la modification de la couleur de cette mise en évidence ou de cette mise en évidence. En appuyant sur «Terminé», nous allons coudre le texte à la flotte, bien que nous puissions le modifier sans problème en cliquant à nouveau dessus.

Créer des flottes de texte avec Twitter

En bas, nous avons également un bouton ‘Aa’ pour ajouter du texte qui se repositionnera plus tard, et à sa gauche il y a un cercle qui nous aide à colorer l’arrière-plan de la flotte avec différents modèles prédéfinis par Twitter. Lorsque nous partageons une photo, nous pouvons également choisir l’arrière-plan, ou simplement utiliser deux doigts pour la faire pivoter, l’agrandir ou la déplacer et ainsi décider à quoi ressemblera notre flotte. Quand il s’agit de partager des photos, Twitter nous propose un bouton «Alt» pour écrire un texte alternatif qui aide les outils aveugles ou de lecture d’écran.

Et c’est tout pour le moment. En appuyant sur le bouton «Flotte», nous le publierons et le rendrons disponible à toute personne qui nous suit ou consulte notre profil. N’oubliez pas que les flottes disparaissent automatiquement après 24 heures. Pour l’instant, Twitter n’a pas activé de section d’archives dans laquelle consulter celles qui ont disparu, mais peut-être en verrons-nous bientôt une activée dans notre profil ou dans ses options.