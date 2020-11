L’une des améliorations les plus importantes qui ont atteint le monde des smartphones est le NFC. Cette technologie vous aide à avoir plus de données sur votre téléphone dont vous pouvez profiter beaucoup et qui accélèrent certaines actions. Dans certains pays, l’abonnement aux transports en commun est déjà sur les téléphones mobiles, dans le monde entier, vous pouvez payer avec votre terminal sans retirer la carte de votre portefeuille et, enfin, votre mobile vous aide à ouvrir votre voiture.

Cela apporte à son tour plus d’avantages, car si par hasard vous perdez la clé, vous avez le smartphone pour entrer dans votre voiture et la démarrer. C’est pourquoi nous allons vous apprendre un truc qui est apparu avec l’arrivée de iOS 14 qui consiste à partager temporairement vos clés de voiture avec une autre personne.

Comment permettre à quelqu’un d’autre d’accéder à votre voiture sans lui donner la clé

C’est l’une des choses que nous avons vues à la WWDC 20, lorsque ceux de Cupertino ont montré qu’il était possible de monter dans la voiture sans avoir la clé. La technologie sans fil a fait un miracle, mais elle n’est disponible que sur certains modèles de voitures. Et ce n’est pas la seule restriction, car pour le moment, les terminaux Apple sont les seuls à pouvoir partager une clé de voiture électronique.

Cette fonction s’appelle CarKey et est disponible dans l’application Wallet. Vous devez prendre en compte la compatibilité des voitures, que vous pouvez consulter dans cette liste et qui est mise en évidence par l’icône d’une clé. Pour le moment, les voitures associées à cette fonction ont la possibilité de se connecter électroniquement au véhicule et vous pouvez autoriser Wallet à enregistrer votre carte électronique.

Mais maintenant vient la chose intéressante, qui est cpartager temporairement vos clés de voiture avec quelqu’un d’autre. Pour ce faire, vous devez envoyer la carte à une autre personne via iMessage et limiter l’accès de cette personne. Ensuite, l’autre conducteur n’a plus qu’à rapprocher son téléphone portable de la poignée côté conducteur, attendre quelques secondes et la voiture ouvrira automatiquement les serrures.

Une fonctionnalité uniquement disponible chez Apple

Le fait que vous puissiez partager vos clés de voiture avec une personne connue depuis iOS 14 est quelque chose qui aidera beaucoup. Cependant, il ne le fera que pour quelques-uns. Plus précisément, ceux qui bénéficieront de cette amélioration seront ceux qui un smartphone de la pomme mordue avec iOS 14 et, bien sûr, que l’un d’eux a une voiture compatible avec cette technologie. Fonctionne également avec une Apple Watch, ce qui augmente le nombre d’appareils avec lesquels vous pouvez profiter de cette fonction.