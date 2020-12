Vous pouvez maintenant partager l’écran sur votre Discord mobile. Nous vous montrons comment le faire en quelques étapes simples.

Écrit par Willennys Martínez sur Android

Discorde est l’une des applications de messagerie instantanée les plus appréciées du monde des joueurs et même hors de lui. Et c’est qu’en tant que service de communication vocale, il a de grandes caractéristiques qui le positionnent au sommet, étant la qualité sonore, la faible latence et une grande stabilité imbattables.

Malgré ses excellents attributs, la plate-forme continue de recevoir des améliorations, principalement dans sa version mobile pour les appareils Android. A cette occasion, il existe une fonctionnalité très demandée par ses utilisateurs et qui existait déjà dans la version PC, celle de pouvoir partager l’écran en temps réel.

Si tu veux savoir comment tu peux partagez votre écran Android en direct avec Discord, alors vous ne pouvez pas arrêter de lire cet article.

Ainsi, vous pouvez partager votre écran Android en direct avec Discord

Partagez votre écran en temps réel Dans Discord, il ouvre différentes possibilités pour afficher du contenu avec toutes les personnes qui sont dans la chaîne avec vous. De cette manière, il est possible de l’appliquer à Réunions de travail, jeux vidéo et bien plus encore.

Initialement, cette fonctionnalité était arrivée en phase bêta, mais depuis la dernière mise à jour de la plateforme pour les appareils mobiles a commencé à toucher différents utilisateurs.

Les avantages de cette nouvelle fonctionnalité – comme d’autres plates-formes comme Zoom – sont maintenir la communication depuis le mobile même s’il s’agit d’une longue distance, surtout lorsque nous devons avoir une réunion pour discuter d’une stratégie de jeu ou simplement être tous ensemble dans la même pièce pour regarder un match.

Pour accéder à cette fonctionnalité, procédez comme suit:

Sur votre mobile Android, entrez dans l’application de DiscordeEntrez un appel dans le le menu déroulant, tu verras 5 boutons différent: Caméra, pour activer l’appel vidéo – Icône mobile avec une flèche, pour partager l’écran – Microphone, qui sert à faire taire notre microphone pendant l’appel – Orateur, coupe le son de l’appel – Téléphone rouge, pour mettre fin à l’appel.

Dans ce cas, il vous suffit d’appuyer sur le deuxième bouton (celui d’un téléphone portable avec une flèche) pour accéder à un menu indiquant que l’écran est partagé, vous permettant de activer la caméra au cas où vous voudriez que votre visage soit partagé.

En outre, vous remarquerez les options permettant d’arrêter de partager l’écran et, bien sûr, de raccrocher ou de désactiver le microphone. Maintenant il ne reste plus que ça essayez cette option avec vos amis pour s’amuser.