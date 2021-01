2021 ne commence pas de la meilleure façon pour WhatsApp, car après avoir mis à jour ses conditions d’utilisation, vous voyez combien d’utilisateurs rechercheraient une alternative pour arrêter d’utiliser la célèbre application de messagerie. La vérité est que l’entreprise elle-même a déjà pris sa défense en clarifiant la décision controversée de partager certaines données avec Facebook, mais malgré ses efforts, il y a déjà de nombreux utilisateurs qui sont passage à d’autres applications.

Dans ce cas, Signal et Telegram sont les plus profitables à l’heure actuelle. Plus précisément, Telegram a annoncé aujourd’hui avoir dépassé le 500 millions d’utilisateurs actifs. De plus, à travers un message qu’il a diffusé à tous les utilisateurs de l’application, il se réfère que dans le seul 72 dernières heures, plus de 25 millions d’utilisateurs ont décidé de rejoindre Telegram.

Si vous envisagez également de rejoindre Telegram, nous vous montrerons ci-dessous comment vous pouvez passer de WhatsApp. Tout d’abord, il est important de savoir que c’est une application qui se soucie beaucoup de la vie privée des utilisateurs, il n’est pas nécessaire de montrer notre numéro de téléphone et elle est hautement personnalisable.

Cela dit, la prochaine chose à faire est d’installer l’application sur notre téléphone mobile, ce que nous pouvons faire complètement gratuitement à partir des liens suivants pour les appareils iOS et Android. Avec Telegram installé correctement et ayant accordé les autorisations nécessaires pour son bon fonctionnement, nous sommes prêts à commencer à l’utiliser.

Contacts

Les contacts sont sans aucun doute l’un des aspects les plus importants, cependant, il ne faut pas s’inquiéter. Dans ce cas, comme WhatsApp, Telegram se synchronise également avec les contacts du agenda de notre téléphone mobile, donc nous n’aurons rien à faire.

De cette façon, tous les contacts qui ont Telegram, nous les aurons déjà disponibles dans l’application de messagerie dès que nous l’ouvrirons pour la première fois. Bien sûr, ceux qui n’ont pas l’application sur leur mobile devront l’avoir pour que nous puissions communiquer avec eux. Dans ce cas, voici les étapes à suivre pour inviter votre famille et vos amis à utiliser Telegram.

messages

Étant donné que les deux applications sont en concurrence, il n’existe aucun moyen officiel de transférer des chats ou des conversations WhatsApp vers Telegram. Maintenant, nous pouvons trouver des outils non officiels qui promettent de nous aider dans cette tâche si c’est quelque chose d’essentiel. La chose la plus simple est peut-être de garder WhatsApp installé sur notre mobile au cas où nous souhaiterions récupérer une conversation ou nous envoyer une copie de tous les messages sur notre e-mail, par exemple.

Caractéristiques importantes de Telegram

En plus de ceux mentionnés ci-dessus, il est important de savoir que Telegram propose un support multi-appareil et multi-plateforme, il nous permet donc de nous connecter à divers appareils et de répondre à nos messages de l’un ou de l’autre de manière indistincte.

Une autre option intéressante est qu’elle nous permet de masquer le numéro de téléphone, de cette manière nous empêcherons d’autres personnes qui ne font pas partie de vos contacts de le voir si elles appartiennent au même groupe. Il a également une multitude de autocollants et de nombreuses options de personnalisation pour nos chats.

Invitez vos amis à utiliser Telegram

Si vous êtes déjà sur Telegram mais que vous manquez l’un de vos contacts principaux, vous pouvez leur envoyer une invitation à commencer à utiliser l’application de manière très simple. Il vous suffit d’ouvrir Telegram, appuyez sur l’icône de menu qui s’affiche en haut à gauche et entrez l’option Contacts.

Ensuite, nous trouverons l’option Inviter des amis. Nous y touchons, nous cherchons le nom de notre contact dans l’annuaire du téléphone portable, nous le sélectionnons et cliquons sur le bouton Inviter à Telegram. Cela enverra un SMS à cette personne avec votre invitation à rejoindre l’application de messagerie.