Microsoft et Google ont fait une grande union reliant les téléphones mobiles aux ordinateurs. Les deux appareils sont généralement très rapprochés sur les tables de travail et ce n’était qu’une question de temps pour trouver un moyen de créer une symbiose entre les deux. Le résultat a été l’application Your Phone de Microsoft avec laquelle vous pouvez désormais recevoir et passer des appels depuis votre ordinateur.

Aujourd’hui déjà nous avons l’expérience complète, puisque nous pouvons accéder aux photos, messages et notifications depuis notre smartphone depuis notre ordinateur. Et maintenant, nous avons également la possibilité de passer des appels depuis notre ordinateur

Qu’avons nous besoin?

Afin de passer des appels depuis notre ordinateur, nous devons répondre à certaines exigences minimales. Si nous nous conformons à la même chose, nous serons prêts à utiliser cette nouvelle option de l’application Votre téléphone Windows 10.

Avoir la dernière version de Windows 10 sur notre ordinateur, le version 1909.Avez l’application installée Ton téléphone sur notre ordinateur, que nous pouvons télécharger ici .Avez l’application installée Votre compagnon de téléphone sur notre smartphone (uniquement disponible sur Android), que nous pouvons télécharger ici.

Une fois que nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous exécuterons l’application sur notre ordinateur Ton téléphone et sur notre smartphone Votre compagnon de téléphone. Un assistant de configuration apparaîtra, que nous devons suivre étape par étape, afin que notre ordinateur et notre téléphone puissent se connecter.

Étapes pour passer des appels depuis notre PC

1.Faites la connexion correctement lors de l’ouverture des applications sur le PC et sur notre smartphone.

2. Sélectionnez l’option d’appel et l’option d’appel Commencez la configuration.

3. Permettez à notre ordinateur de passer des appels téléphoniques, nous choisirons l’option “Oui”.

4. Nous allons avoir cette connexion activée à la fois sur notre ordinateur et sur notre téléphone.

5. Nous sélectionnerons le bouton “Oui” lorsqu’il nous demandera la permission d’activer la connexion Bluetooth lors de l’exécution de ladite application

6. Nous sélectionnerons le option Oui Lorsque l’avis est déclenché, l’avis si nous voulons associez ces appareils.

7. Sur notre smartphone, nous marquerons la case permet à notre ordinateur d’accéder aux contacts et aux appels, puis appuyez sur le Bouton de connexion.

La prochaine chose que nous verrons sur l’écran de notre ordinateur sera la liste des appels récents, à côté du clavier pour pouvoir passer des appels en composant le numéro de téléphone. Si nous recevons un appel, nous la notification apparaîtra sur l’écran de notre ordinateur. Avoir la possibilité de prendre ou de rejeter l’appel sans cesser d’utiliser notre ordinateur à tout moment.