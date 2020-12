Après vous avoir appris comment demander un rapport pour savoir si un véhicule a des frais administratifs, nous allons vous apprendre comment payer les frais avec l’application miDGT, car avec la dernière mise à jour, l’option d’effectuer plusieurs de ces procédures a été ajoutée.

Du paiement de certains frais de circulation à certains orientés vers les centres professionnels, voyons comment payer ces montants depuis votre téléphone mobile, en quelques secondes avec l’application.

Payer les frais avec l’application miDGT

Avec la nouvelle mise à jour de miDGT, l’option de payer des taux de trafic différents. Le processus est assez simple et intuitif, il suffit donc de suivre une série d’étapes simples pour payer les frais que nous voulons.

L’application miDGT vous permet de payer divers frais, comme la délivrance du permis de circulation, les changements de propriété du véhicule, les permis temporaires, et même les licences pour les professionnels, comme l’agrément de centres ou d’auto-écoles, l’inscription et l’annulation du personnel dans les centres, les certificats d’ouverture et plus encore.

Le processus est identique sur iOS et Android. Si nous donnons les frais à payer, cela nous montrera le prix de celui-ci, le code, le nom de la procédure et sa description. Concernant le paiement, il est effectué par virement bancaire, en obtenant le justificatif correspondant au moment du paiement.

