Si vous possédez un Android TV à la maison, l’une des applications que vous avez installées peut être Kodi. Le client populaire pour accéder aux fichiers multimédias à la fois localement et en streaming offre un grande polyvalence et capacité de personnalisation et un bon exemple de ceci sont les multiples skins que nous pouvons utiliser.

Avec ces couches, nous pouvons lui donner un aspect radicalement différent de ce qu’il offre dès que nous l’installons. C’est un processus simple, mais dont beaucoup de gens ne sont pas conscients et c’est pourquoi nous allons voir le étapes nécessaires pour changer l’apparence de notre lecteur et en passant, trouvez certains des plus intéressants.

Comment installer des thèmes sur Kodi

Et est-ce que personnaliser Kodi en lui donnant un nouveau look c’est très facile. Nous n’aurons besoin d’aucune application externe ni télécharger de fichiers supplémentaires, car Kodi lui-même est celui qui offre tous les référentiels nécessaires. En fait, modifier le design de Kodi est quelque chose que nous pouvons réaliser en quelques clics.

Nous devons juste entrer Kodi sur notre téléviseur. Nous supposons que nous avons l’interface qui vient de l’origine, donc ce que nous devons faire est de rechercher l’icône du “Réglages”, une roue dentée qui se trouve généralement en haut de l’écran.

Une fois à l’intérieur, nous cherchons l’option “Interface” et quand la nouvelle fenêtre s’ouvre, nous devons trouver la section “Skins”.

Comme nous n’en avons pas, il faut, il faut le télécharger et pour cela il faut cliquer sur “Avoir plus”. Le processus d’installation commence et, si nécessaire, les addons dont il a besoin pour fonctionner. Parfois, cela peut prendre plus de temps en fonction de notre téléviseur ou de la vitesse du réseau.

Dans ce cas nous avons utilisé ceux proposés par Kodi parmi ses référentiels, bien qu’il soit également possible de les installer à partir d’une source locale si nous avons des modèles téléchargés. La liste est plus ou moins longue et c’est là qu’il faut choisir celle qui nous plaît le plus. Voici les étapes résumées en mode liste:

Ouvrez Kodi et entrez dans le “Réglages” en appuyant sur l’icône d’engrenage. Trouvez l’option “Interface” et en son sein la section “Skins”. Cliquer sur “Peau” puis dans “Avoir plus” pour sélectionner et télécharger le skin qui nous intéresse.

Et à ce stade, nous allons voir quelques exemples de Skins, bien que la variété soit énorme et que ce soit chaque utilisateur qui doit déterminer le thème qui correspond le mieux à ses goûts et besoins.

À ce stade, après plusieurs tests, vous pouvez vous retrouver avec une collection de skins dont vous n’avez pas besoin et que vous souhaitez les désinstaller. Quelque chose de très facile et que vous pouvez faire en allant sur la route “Paramètres> Modules complémentaires” et dans la section “Mes addons” sélection “Apparence” puis dans “Peau” vous pouvez supprimer celui que vous ne voulez pas.

Et rien de mieux que de donner l’exemple, et pour que vous puissiez voir les changements radicaux d’interface que vous pouvez obtenir en changeant le skin utilisé dans Kodi, j’ai sélectionné certains de ceux que je considère les plus intéressants. Il y a beaucoup plus, et vous pouvez même les installer à partir de sources externes. En outre, tous ont une grande capacité de personnalisation, il s’agit donc de choisir celui qui nous plaît le plus et de commencer à enquêter parmi toutes ses options.

Aeon Nox

Nous sommes sans aucun doute avant l’un des meilleurs skins que nous pouvons trouver sur Kodi. Compte tenu de son faible poids, il ne nécessite pas de matériel puissant pour fonctionner, ce qui le rend idéal pour un grand nombre de modèles. De plus, l’interface est très visuelle et attractive, idéale pour les télévisions et les grands écrans.

Aeon If

Ce n’est pas aussi léger que le précédent, en fait nous pouvons voir un petit décalage dans les modèles avec juste du matériel (vous pouvez toujours désactiver la musique qui joue en arrière-plan). Mais en même temps, il faut souligner que fait partie de ceux qui offrent une interface plus attractive en raison du minimalisme de sa conception.

Apple TV

Comme son nom l’indique, cette interface imite celui offert par le célèbre décodeur Apple. Avec des icônes connues de tous, il est léger et n’offre donc pas trop de problèmes pour pouvoir fonctionner sur presque tous les téléviseurs

Aura

Aura est un autre développement qui parier sur le minimalisme et beaucoup peuvent se souvenir d’une autre peau comme Horizon. Basé sur des raccourcis qui apparaissent dans la zone supérieure de l’écran, le reste est occupé par des cases aux bords souples qui offrent l’accès à toutes les fonctions et ajouts

Magnifique

Dans cette peau, le design change et nous abandonnons les lignes horizontales de raccourcis pour tomber une barre latérale verticale qui offre la possibilité d’accéder à toutes les sections. C’est une interface assez propre que je n’ai pas non plus remarqué qu’elle tire trop de ressources.

Boîte

Cette conception simule celle des affiches de cinéma qui sont affichés sur le panneau d’affichage pour identifier le contenu. Il permet le téléchargement des jaquettes de chaque film, disque, série TV … ainsi que toute information liée au fichier multimédia du moment.

Éminence

À première vue, Il semble que nous soyons devant un téléviseur LG ou Samsung. Un skin avec un design complètement différent du reste qui regroupe toutes les informations dans la zone inférieure de l’écran dans une barre répartie sur la largeur. Pour compléter l’aspect visuel, il propose des informations détaillées sur l’heure et le calendrier.

Transparence

C’est l’un des meilleurs que j’ai entendu et je dois admettre que est l’un des plus élégants, mais dans mon cas il n’a pas fini de me convaincre, une question de goût. Ce n’est peut-être pas aussi léger que les autres, mais vous pouvez essayer de voir ce que vous pensez.

Xperience 1080

Le dernier sur la liste mais pas le moins intéressant pour cela. Cette conception est l’une des plus élégantes et Je n’ai pas remarqué que cela ralentit les transitions. Encore une fois un pari sur la barre horizontale de raccourcis avec un centre de l’écran occupé par toutes les cases d’informations.