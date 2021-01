WhatsApp C’est depuis longtemps l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde. À tel point que pour beaucoup, il est devenu le principal moyen de communication avec la famille et les amis via les téléphones portables. L’application appartenant à Facebook a de nombreuses fonctions, cependant, il y en a une qui est assez utile et qui passe souvent inaperçue par de nombreux utilisateurs. Nous nous référons à celui qui nous permet de personnaliser le fond d’écran de chacun de nos chats.

Une fonction qui, en plus de donner une touche personnelle à notre application, est très utile pour différencier facilement les conversations. De cette façon, nous pouvons éviter l’une des situations les plus embarrassantes, envoyer un message à qui nous ne voulions pas. Et il est assez courant de faire les mauvais chats lors de l’envoi d’un message et qu’il finisse par être envoyé à une autre personne par erreur.

Si en entrant dans le chat lui-même, le fond d’écran est différent et clairement identifiable, nous n’aurons aucun doute lors de l’envoi de messages WhatsApp et nous éviterons ce type d’erreur.

Étapes à suivre pour changer l’arrière-plan d’un chat WhatsApp

Pour changer le fond d’écran de nos chats, la première chose à faire est d’ouvrir l’application de messagerie et de l’entrer bavarder nous voulons personnaliser. Une fois là-bas, nous tapons sur le bouton menu puis nous sélectionnons l’option Fond d’écran.

Nous y trouverons toutes les options que WhatsApp nous offre. D’une part, nous trouvons l’option de Arrière-plans clairs, où nous trouverons des images aux couleurs claires et vives, tandis que d’un autre côté nous pouvons choisir entre Fond sombre si nous choisissons cette autre option. Si on préfère, on peut également mettre un fond avec des couleurs unies et différentes pour chaque conversation. Pour ce faire, choisissez simplement l’option Couleurs solides.

Comme si cela ne suffisait pas, la célèbre application de messagerie permet également de définir un fond d’écran entièrement personnalisé. Autrement dit, nous pouvons choisir l’une de nos photos ou images dans la galerie mobile pour la placer en arrière-plan du chat WhatsApp de l’un de nos contacts. S’il s’agit d’une photo avec cette personne, par exemple, il ne fait aucun doute que nous l’identifierons rapidement.

À partir de ce même écran, nous pouvons également restaurer l’arrière-plan par défaut pour le chat sélectionné ou supprimer le fond d’écran personnalisé. Dans tous les cas, une fois l’image, la couleur ou la photo par défaut de notre galerie choisie, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton Définir le papier peint qui s’affiche en bas lorsqu’un aperçu de celui-ci est affiché et que l’arrière-plan sera automatiquement activé pour le chat choisi.

Dans le cas où nous souhaitons personnaliser d’autres chats, il suffit de répéter ces mêmes étapes avec chacune des conversations.