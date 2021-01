Les commandes du menu d’alimentation sont une application de personnalisation qui permet ajouter un ensemble de commandes au téléphone dans le menu d’alimentation d’Android 11. Cela fournit un accès simple et centralisé aux paramètres qui nécessitent plus d’étapes de configuration.

Avec le passage à Android 11, Google a introduit un nouveau menu d’arrêt avec différents paramètres du téléphone, centre de paiement mobile et commandes domotiques via Assistant. Bien sûr, les commandes directes du téléphone manquent, telles que la possibilité de capturer l’écran, de voir le pourcentage de batterie ou de régler la luminosité de l’écran. Heureusement, cela peut être résolu avec une application simple, voyons comment le faire.

‘Commandes du menu d’alimentation’, une application pour personnaliser le menu d’alimentation

Le menu Android 11 susmentionné apparaît lorsque vous maintenez le bouton “ Power ” enfoncé, celui avec lequel le téléphone est éteint et allumé. Tous les fabricants n’activent pas ce menu depuis ils peuvent personnaliser l’interface afin que leur propre section apparaisse, mais il peut être vu sur des mobiles comme des pixels. Et une personnalisation plus poussée est possible grâce à l’application de commandes du menu Power.

L’application susmentionnée vous permet d’inclure des boutons dans le menu d’arrêt. De cette façon, non seulement l’option d’éteindre le téléphone, de le redémarrer ou de faire un appel d’urgence, mais un bouton apparaîtra également pour activer ou désactiver la luminosité automatique, la lampe de poche, il est possible de personnaliser le niveau de volume et même d’entrer en multitâche pour écran divisé. Assez avec activer ou désactiver les commandes proposées par l’application.

Comme c’est souvent le cas avec les applications de personnalisation, les commandes du menu d’alimentation nécessitent certaines autorisations pour fonctionner correctement. Plus précisément, vous devez autoriser l’accès au modification des paramètres, pour chevaucher d’autres applications et vous devez également accéder aux outils d’accessibilité. Une fois les autorisations accordées, les actions suivantes doivent être effectuées pour intégrer les nouvelles commandes dans le menu:

Choisissez les commandes souhaitées dans l’application Commandes du menu Power. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que le menu Android 11. Cliquez sur les trois éléments de menu en bas de l’écran, à droite des paramètres de domotique. Cliquez sur “Ajouter des contrôles” et sélectionnez “Voir d’autres applications”, en bas.

Choisissez «Commandes du menu d’alimentation». Marquez tous les contrôles que vous avez choisis dans l’application et cliquez sur «Enregistrer». Maintenant, choisissez “ Paramètres du téléphone ” dans la liste déroulante et vous aurez les commandes du téléphone disponibles. Ce menu restera mémorisé et apparaîtra toujours que vous appuyez et maintenez le bouton d’alimentation mobile.

Le menu de mise hors tension est un moyen rapide de contrôler une grande partie de votre téléphone en maintenant simplement un bouton physique enfoncé. ET avec les commandes du menu d’alimentation, vous pouvez ajouter une bonne quantité de commandes supplémentaires, toujours à la discrétion de l’utilisateur. C’est un excellent complément aux raccourcis trouvés dans la zone de notification, les contrôles du menu Power sont gratuits et n’incluent qu’une petite publicité dans sa configuration.

Commandes du menu d’alimentation

