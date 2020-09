Safari 14 est préinstallé avec macOS Big Sur et sera disponible en tant que mise à jour distincte pour macOS Catalina plus tard cette année avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. L’un des changements les plus notables est l’écran de démarrage repensé, qui propose des suggestions de sites Web et des fonds d’écran personnalisés. Lisez la suite pendant que nous expliquons comment vous pouvez changer le fond d’écran de l’écran de démarrage de Safari 14 sur macOS.

L’écran de démarrage apparaît dès que vous ouvrez Safari, et sur macOS Big Sur, il présente une apparence repensée avec des sites Web fréquemment visités, des suggestions Siri, des rapports de confidentialité, des listes de lecture, des onglets iCloud, etc.

Pour rendre l’utilisation de Safari encore plus personnelle, Apple permet aux utilisateurs de personnaliser l’écran d’accueil de leur navigateur avec des fonds d’écran. Vous pouvez sélectionner un fond d’écran dans la galerie fournie avec Safari 14 ou ajouter toute autre image de votre Mac.

Comment personnaliser l’écran de démarrage de Safari avec des fonds d’écran

Ouvrez Safari 14 sur votre Mac

Clique le bouton Paramètres dans l’écran de démarrage

Allume le Image de fond option

Choisissez l’un des fonds d’écran de la galerie ou cliquez sur le bouton «+» pour ajouter une image depuis votre Mac

Nous avons précédemment partagé les fonds d’écran originaux de Safari 14 ici sur ., mais Apple a ajouté encore plus de fonds d’écran dans la dernière version bêta de macOS Big Sur. Vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d’écran Safari ci-dessous:

