Avec l’application SpotiPlus, vous pouvez adapter vos listes de lecture Spotify à vos goûts. Cet outil pratique vous permet de créer la couverture comme vous le souhaitez: ajoutez vos textes, changez la taille, choisissez la couleur de fond, l’image et appliquez directement la couverture dans Spotify en quelques clics. Très pratique.

Spotify est l’une de ces applications qui s’adapte aux goûts des utilisateurs. Plus vous écoutez de musique, plus vous obtenez de recommandations similaires. Même dans les listes de lecture, qui Spotify crée des playlists adaptées à chaque personne. Bien entendu, il existe un contraste notable entre ces listes et celles faites par l’utilisateur: la couverture. Que voulez-vous avoir une image d’en-tête moins générique que le résumé des couvertures et sans utiliser le PC? Il y a une application pour vous: SpotiPlus.

Personnalisez les couvertures de vos listes de lecture à votre guise

L’application que nous recommandons vous permet de créer des pochettes pour les playlists depuis votre mobile, le tout très facilement, sans avoir besoin de notions de design et sans avoir à faire autre chose que d’appuyer sur quelques boutons à l’écran. SpotiPlus se connecte à Spotify pour télécharger les couvertures créées dans les listes de lecture de votre choix, vous pouvez même télécharger lesdites couvertures sous forme d’image. Et la meilleure chose est que son apparence est super professionnelle.

Par défaut, Spotify sur mobile rejoint les jaquettes de plusieurs disques inclus dans la playlist pour créer la jaquette. Avec SpotiPlus, vous pouvez créer une tête de lit personnalisée avec un look beaucoup plus élaboré: téléchargez simplement l’application et suivez les étapes pour créer vos propres couvertures.

Ouvrez SpotiPlus, vous verrez un exemple de couverture avec trois onglets inférieurs: le pinceau, pour la couleur de fond; la photo, pour l’image de couverture; le «T», pour le texte. Chaque onglet modifie une partie de la couverture. Choisissez la couleur de fond de la couverture, c’est la première étape pour la personnaliser. Accédez à l’image et chargez l’élément qui identifiera votre liste. SpotiPlus intègre un grand nombre d’éléments, mais ne permet pas le chargement de nouveau. Ces éléments sont préparés pour la couverture car ils sont ombragés.

Accédez à l’onglet de texte et choisissez l’un des deux messages sur la couverture: le haut et le bas (un crayon apparaît pour modifier chaque composant). Vous pouvez écrire ce que vous voulez, sélectionner sa taille avec le curseur, choisir la police et où le texte sera aligné (gauche, centre ou droite). Une fois la page de garde terminée, cliquez en haut sur «Suivant». Là, vous pouvez le télécharger sur Spotify (bouton vert) ou enregistrer l’image au format JPEG (bouton blanc). Connectez-vous à Spotify et sélectionnez l’une de vos listes de lecture: SpotiPlus remplacera votre coque par celle que vous avez créée.

Avec l’application, vous pouvez personnaliser l’un des éléments Spotify qui néglige le plus l’utilisation de l’application, les couvertures des playlists créées manuellement. SpotiPlus est très simple d’utilisation, les résultats sont très réussis, il est gratuit, il n’a pas d’achats in-app et il n’a que des publicités à subventionner. Vous pouvez le télécharger sur le Google Play Store.

SpotiPlus

Partager Comment personnaliser les couvertures de vos listes dans Spotify: SpotiPlus le rend possible