L’application «Home» sur iOS se charge de façonner notre maison connectée en offrant un accès à tous les éléments qui composent la maison connectée dans la maison et qui sont compatibles avec l’écosystème Apple pour la maison connectée HomeKit. Une application, “Home”, qui Il a la possibilité de le personnaliser à notre guise.

Outre la possibilité d’ajouter des éléments et de les ordonner en fonction des pièces, nous pouvons également créer des pièces ou modifier les arrière-plans de chacun des bureaux afin que leur emplacement soit plus confortable à tout moment. Un processus qui ne prend pas plus de quelques clics À l’écran.

Créez et personnalisez des salles

Lorsque nous lions un appareil HomeKit, l’application nous demande la possibilité d’ajouter cet élément à une pièce spécifique. Si à un certain moment nous voulons changer d’emplacement, modifiez simplement les paramètres en appuyant sur la roue dentée en bas à droite dans le menu de l’appareil pour sélectionner la pièce souhaitée et ainsi attribuer un appareil à chaque pièce.

Si nous avons différents appareils répartis dans toutes les pièces et pièces de la maison, nous pouvons les personnaliser pour que la gestion soit plus confortable et efficace. Un processus que nous pouvons réaliser en très peu d’étapes sans quitter l’application.

Cliquez simplement sur l’onglet “Chambres” et faites défiler pour trouver celui qui abrite l’appareil à personnaliser. À ce stade, appuyez simplement sur l’icône de l’appareil en question et maintenez-la enfoncée pour accéder au “Réglages” en appuyant sur la roue dentée en bas à droite.

Dans le nouvel écran que nous verrons, on peut changer l’icône qui apparaît établie par défaut dans une série de propositions (tous les accessoires ne permettent pas cette possibilité). Mais c’est aussi que l’on peut ajouter des automatisations, inclure l’appareil parmi les favoris ou l’ajouter à un environnement.

Nous pouvons choisir entre quatre automatisations («À l’arrivée», «Au départ», «À une heure de la journée» ou «Lors du contrôle d’un accessoire») et ajoute également une atmosphère. Pour créer des environnements (nous pouvons en créer autant que nous le voulons), appuyez simplement sur la touche symbole “+” en haut de l’écran puis “Ajouter un environnement”, à quel point nous pouvons choisir l’un de ceux suggérés par l’application ou en créer un personnalisé.

Dans chaque environnement, nous pouvons personnaliser l’icône (en appuyant sur celle fournie par défaut), changer le nom, ajouter des accessoires ou inclure cet environnement parmi les favoris. ET si nous ne sommes pas intéressés ou avec le temps nous voulons le changer ou l’éliminer, nous avons également une option à cet effet.

Personnaliser les arrière-plans de la pièce

Les étapes pour modifier les fonds qui arrivent par défaut dans l’application Home passent par l’accès à la “Réglages” en entrant dans l’application et en cliquant sur l’icône d’accueil en haut à gauche. Nous verrons alors un panneau déroulant dans lequel il faudra cliquer sur “Paramètres de la pièce”.

Une fois à l’intérieur, nous pouvons renommer la pièce, l’inclure dans une zone et personnaliser l’arrière-plan, eh bien prendre une photo ou télécharger une photo que nous avons dans la photothèque. Pour le tutoriel, j’ai utilisé de jolis arrière-plans partagés par l’utilisateur Justinm1992 sur Reddit.

De cette façon, nous pouvons obtenir une touche plus personnelle lorsqu’il s’agit de naviguer dans les différentes pièces au-delà des arrière-plans colorés qu’Apple propose intégrés dans l’application elle-même.

