C’est aussi simple que de planifier une publication pour votre page Facebook depuis votre mobile ou votre ordinateur. Nous vous montrons comment le faire.

Rester actif sur les réseaux sociaux nécessite de la cohérence et de la planification, afin de ne pas manquer une occasion de publier votre contenu.

Une partie de cette planification passe par planifier des publications sur votre compte, pour que les campagnes marketing ne s’arrêtent pas ou simplement si vous souhaitez avoir une activité fréquente sur votre profil.

Dans ce cas, Facebook offre à ses utilisateurs la possibilité de planifier des publications directement depuis la plateforme et ainsi aider à la gestion de contenu, où que vous soyez et sans avoir à accéder au compte pour publier.

Si vous voulez savoir comment pouvez-vous planifier vos publications sur Facebook depuis un ordinateur ou directement depuis votre mobile, puis continuez à lire.

Étapes pour planifier une publication Facebook

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe la possibilité de planifier des publications Facebook pour plus tard. Bien sûr, gardez à l’esprit que, par défaut, lors de la planification d’une publication, cela se fera à votre heure, au cas où le contenu serait dirigé vers un autre endroit avec un fuseau horaire différent.

Il est également important que vous ayez accès en tant que “Administrateur” ou “Éditeur” dans la page, sinon vous ne pourrez pas créer de publications ou de photos 3D. Cela dit, passons à expliquer comment vous pouvez faire pour planifier une publication depuis votre ordinateur et depuis votre mobile.

Comment planifier une publication sur une page Facebook depuis votre mobile

Pour planifier des publications sur Facebook depuis un appareil mobile, vous devrez télécharger l’application “Gestionnaire de page Facebook”. Si vous l’avez déjà ou une fois que vous l’avez téléchargé, procédez comme suit:

Téléchargez et ouvrez Facebook Business Suite e se connecter avec un compte où vous souhaitez programmer des publications. Fonctionne bien pour Android et iOS Allez sur la page et appuyez sur “Publier” ou “Créer une publication”Une fois que vous avez le contenu, cliquez sur “Suivant”Maintenant, quand l’option apparaît “Comment voulez-vous publier ça?”, touchez la barre pour accéder aux autres options Choisissez l’option “Programme”Sélectionnez la date et l’heure de publication du contenu, puis “Programme” pour terminer le processus.

Si, pour une raison quelconque, vous devez modifier une publication planifiée depuis votre mobile, procédez comme suit:

Ouvrez le “Gestionnaire de page Facebook”appuie sur le icône de la boîte à outils qui se trouve dans la partie inférieure droite de l’écran, trouvez l’option “Outils de partage> Messages programmés”Choisissez la publication que vous souhaitez éditer et cliquez sur les trois points (…) et là vous pouvez la replanifier ou la programmer maintenant.

Actuellement Facebook ne permet pas modifier le contenu du message à partir d’appareils mobiles, uniquement à partir de la version pour ordinateurs. Vous ne pouvez donc éditer les paramètres liés à la date et à l’heure de publication qu’à partir de votre mobile.

Comment planifier une publication sur une page Facebook à partir d’un ordinateur

Si tu veux publier une publication sur Facebook pour plus tard depuis votre ordinateur, c’est très simple et en quelques étapes, vous pouvez le faire comme ceci:

Allez sur Facebook et entrez votre page. “Outils de publication”Choisissez maintenant “Créer une publication”.

Une fois le contenu créé, cliquez sur le menu déroulant “Publier” et choisissez “Programmer la publication”.

ensuite Réglez la date et l’heure où vous voulez que l’article soit publié, en vous rappelant qu’il est configuré en fonction de votre fuseau horaire.Une fois que vous avez terminé, appuyez sur “Programme” et le processus prendra fin.

Dans ce cas, si vous devez modifier une publication planifiée à partir de votre ordinateur, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Allez sur Facebook et entrez votre page, appuyez sur l’option “Outils de publication> Publications programmées”. Choisissez la publication que vous souhaitez modifier. Sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer entre: publier maintenant, replanifier, supprimer et plus encore. Cependant, si vous cliquez sur les trois points (…) sous les actions, vous pouvez modifier l’article en termes de rédaction, des images et, bien sûr, les détails de votre publication, tels que heure et date.

Comment planifier une publication dans un groupe Facebook depuis votre mobile

Accédez à Facebook Business Suite et accédez à votre groupe. Cliquez sur “À quoi tu penses?”Une fois que vous avez le contenu, appuyez sur le bouton de programmation et dans le curseur activer “Programmer la publication”Sélectionnez le date et heure à l’endroit où vous voulez que le contenu soit publié.Touchez en dehors de l’écran contextuel pour revenir au menu précédent de la publication et appuyez sur “Programme” pour terminer le processus.

Si, pour une raison quelconque, vous devez modifier une publication planifiée depuis votre mobile, procédez comme suit:

Ouvre Facebook et allez dans votre groupe Cliquez sur l’icône en forme de bouclier qui se trouve en haut à gauche de l’écran Trouvez l’option “Publications programmées”. Cela devrait avoir un point bleu semblable à une notification. Choisissez la publication que vous voulez éditer et cliquez sur les trois points (…) et là vous pouvez replanifier, éditer ou même désactiver les commentaires entre autres actions.

Rappelle-toi que les fonctions de cette application sont quelque peu limitées, puisque vous ne pouvez supprimer que du contenu et modifier la date. Si vous souhaitez modifier le contenu, vous devrez le faire directement à partir de Facebook dans la version de bureau.

Comment planifier une publication dans un groupe Facebook depuis votre ordinateur

Allez sur Facebook et entrez dans votre groupe. Cliquez sur “À quoi tu penses?”Réglez maintenant la date et l’heure auxquelles vous souhaitez publier le message, en sélectionnant l’icône de calendrier Une fois que vous avez terminé, appuyez “Programme” et le processus prendra fin.

Dans ce cas, si vous devez modifier une publication planifiée à partir de votre ordinateur, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Allez sur Facebook et entrez dans votre groupe, appuyez sur l’option “Publications programmées” à l’intérieur du menu “Outils d’administration” situé sur le côté gauche de l’écran Choisissez la publication que vous souhaitez éditer et cliquez sur les trois points (…). Ci-dessous, vous verrez plusieurs options, soit pour modifier le message, supprimer, replanifier ou même publier maintenant. Ces fonctions ne sont autorisées que pour un “Administrateur” ou un “Modérateur de groupe”, sinon vous ne pourrez effectuer aucune modification. Savoir plus: Comment télécharger toutes vos photos depuis Facebook

Maintenant que tu sais comment planifier des publications sur votre page ou groupe Facebook, vous n’aurez aucun problème à maintenir votre communauté à jour avec tout votre contenu.

