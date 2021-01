En attendant que Google Chat remplace Hangouts, nous voyons comme son application pour envoyer des messages (SMS, MMS) et chat (RCS), Messages Google, vous recevez une fonction importante que nous attendons depuis des mois.

À la fin de l’année dernière, Google a commencé à activer la planification des messages dans son application de messagerie, mais jusqu’à présent, cette nouvelle fonctionnalité n’était pas disponible pour tout le monde. Dernière mise à jour de Messages Google nous permet déjà planifier l’envoi d’un message.

C’est ainsi que se programme l’envoi d’un message

Maintenant avec Message Google pouvons planifier un message à envoyer plus tard, une fonctionnalité très utile lorsque nous devons envoyer un message de rappel à une personne à une heure précise et que nous ne voulons pas être au courant de l’horloge, ou se lever tôt.

Pour planifier l’envoi, il suffit d’écrire le message et appuyez et maintenez le bouton d’envoi. La fenêtre s’affichera Planifier l’expédition avec différentes heures prédéfinies et la possibilité de choisir manuellement le date et heure.

Lors de la sélection d’une heure, l’icône d’une horloge apparaîtra sur le bouton pour envoyer le message, indiquant que l’envoi sera programmé après avoir appuyé dessus.

Une fois que le message programmé a été envoyé, il apparaîtra dans la conversation en couleur et sur fond bleu à côté de l’icône de planification. En appuyant sur le icône de calendrier pouvons modifier le message, l’envoyer maintenant ou le supprimer.

