Si vous ne pouvez pas envoyer un message lorsque vous en avez besoin, dans Google Messages, vous pouvez planifier son envoi à une heure précise. Alors vous pouvez le faire.

Google Messages est l’une des applications Google qui plus a changé (pour le mieux) Récemment, et c’est que la société a proposé de se battre avec WhatsApp en améliorant notamment son application de messagerie.

L’une des fonctions développées pendant cette période de changements est la programmation de l’envoi de messages, très utile lorsque vous avez besoin envoyer un SMS à une heure précise.

Si vous ne savez toujours pas comment utiliser cet outil, dans cet article, nous vous montrons étape par étape comment le faire pour planifier l’envoi de messages dans Google Messages.

Planifiez les messages dans Google Messages pour les envoyer plus tard

La planification de l’envoi de messages n’a rien de nouveau dans les applications de messagerie. Par exemple, vous pouvez planifier des messages sur Telegram pour les envoyer plus tard.

Cependant, WhatsApp n’a pas encore cette fonction, donc son introduction dans Google Messages est une avancée importante pour l’application Google.

Il est à noter que c’est une nouveauté que l’entreprise a commencé à mettre en place début décembre 2020, il est donc possible que non disponible pour tous les utilisateurs. Si cela vous arrive, il vous suffit d’attendre de recevoir la nouvelle mise à jour de Google Messages pour pouvoir programmer votre SMS.

Une fois que vous avez cette fonction sur votre mobile Android, il vous suffit de suivre ces étapes pour planifier l’envoi d’un SMS dans Google Messages.

Entrez dans la conversation

La première étape pour planifier des messages dans Google Messages est la plus simple: ouvrez l’application de messagerie de Google. Après avoir entré Google Messages, il est temps d’accéder à la conversation dans laquelle vous souhaitez programmer l’envoi du SMS.

Vous pouvez le faire en cliquant sur un chat déjà créé ou en ouvrir un nouveau via le bouton situé dans le coin inférieur droit de l’écran.

Rédigez le SMS

La prochaine chose que vous devriez faire est écrire dans la barre de texte inférieure le contenu du message que vous souhaitez programmer. Attention, écrivez-le, vous ne devriez jamais l’envoyer. N’oubliez pas que vous pouvez joindre des fichiers tels que des images et ajouter des emojis, entre autres.

Ouvrez la fonction de planification d’envoi de SMS

Une fois le message rédigé, il vous suffit de le programmer pour terminer la tâche dans Google Messages. L’outil de programmation n’est pas en vue, est caché derrière le bouton d’envoi.

Pour ouvrir la fonction de planification de l’envoi du message, appuyez et maintenez le bouton d’envoi, dans le coin inférieur droit de l’écran du terminal. Vous pouvez également le reconnaître par l’icône du bouton d’envoi et le mot «SMS».

Programmer l’envoi du message dans Google Messages

Lorsque vous cliquez sur le bouton d’envoi, une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez configurer l’envoi du message texte pour plus tard. Tu peux choisir entre un temps prédéterminé, par exemple, “Plus tard aujourd’hui, 18 heures”), ou sélectionnez le jour et l’heure spécifiques programmation directement sur un calendrier et sur une horloge.

Après avoir configuré la livraison, vous devez confirmer le choix en cliquant sur le bouton “Sauvegarder”. Ainsi, les informations apparaîtront avec la date et l’heure de la programmation juste au-dessus du contenu du message.

Pour finir, cliquez sur le bouton d’envoi et l’envoi du message sera déjà programmé dans Google Messages pour le moment exact que vous aurez vous-même choisi.

C’est à quel point il est facile et rapide de planifier l’envoi d’un message texte ou SMS dans Google Messages pour l’envoyer plus tard. Nous vous rappelons que si vous cliquez sur le bouton d’envoi et que la fonction de programmation ne s’affiche pas, c’est parce que vous n’avez toujours pas la mise à jour de l’application.

Ne désespérez pas, attendez quelques jours de plus pour pouvoir profiter de cette formidable fonctionnalité développée par Google pour son application de messagerie. Ceci, avec les appels vidéo et les messages vocaux intégrés, sont la nouvelle Les atouts de Google Messages pour combattre ses rivaux comme WhatsApp et Telegram.