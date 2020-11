Google a des versions plus avancées de Chrome, des versions qui ajoutent des fonctions que les plus aventureux peuvent essayer avant tout le monde, malgré le fait qu’elles peuvent réduire les performances du navigateur. Et sur Android, ces versions de Chrome s’appellent Chrome Beta et Chrome Canary.

Dans ce dernier, comme sur PC ou Mac, Google ajoute les fonctions les plus avancées et c’est ce qui se passe avec la nouvelle fonctionnalité qu’il teste déjà. C’est la possibilité qu’il offre désormais pour que nous puissions faire des captures d’écran même si nous utilisons le mode de navigation incognito.

Pour l’instant, uniquement dans Chrome Canary

Une fonctionnalité présente dans Chrome jusqu’en 2018, date à laquelle Google a décidé de la supprimer. En fait, si vous passez en “mode navigation privée” de Chrome et essayez de prendre une capture d’écran tu vas tomber sur ce message:

“Impossible de prendre des captures d’écran en raison de la politique de sécurité”

Maintenant, près de deux ans plus tard, il semble qu’ils aient envisagé le retour de cette fonction et la première étape consiste à l’activer comme une option supplémentaire dans Chrome Canary. Bien sûr, par défaut, il est désactivé et si vous êtes intéressé, ici j’explique comment vous pouvez l’activer.

La première étape consiste à disposer de la dernière version de Chrome Canary téléchargeable sur Google Play. Et une fois téléchargé et démarré, accéder aux drapeaux ou au mode “drapeaux”, ce qui nous permet d’accéder aux différentes fonctions et améliorations de Chrome. Pour entrer, il suffit d’écrire “Chrome: // flags” (sans les guillemets) dans la barre d’adresse.

Une fois à l’intérieur, nous verrons une grande liste et pour économiser du travail et ne pas avoir à tout revoir, nous allons utiliser le champ de recherche. Écrivez simplement “incognito” pour trouver la fonction Que recherchons-nous.

Nous verrons alors un nouveau menu se dérouler, dans lequel il faut activer la case “Activé” puis appuyez sur le bouton “Relancer” en bas pour redémarrer le navigateur et appliquer les modifications.

Nous pouvons maintenant exécuter à nouveau le test et essayer de prendre une capture d’écran. Si avant de tomber sur le message d’avertissement sur l’impossibilité de le faire, maintenant nous verrons s’il est possible de faire une capture d’écran.

Apparemment, cette fonctionnalité a été supprimée car elle peut compromettre le but de la navigation incognito, ce qui n’est autre que ne laisser aucune trace … et une capture d’écran peut jeter l’anonymat par-dessus bord. Ce que nous ne savons pas pour le moment, c’est si la possibilité de prendre des captures d’écran en “Mode Incognito” atteindra la version stable de Chrome, car elle est déjà activée dans d’autres navigateurs comme Firefox.

Chrome Canary

