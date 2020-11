S’il a un écran, vous voudrez peut-être prendre une capture d’écran à un moment donné. C’est possible sur les téléphones mobiles, sur le PC, sur les montres intelligentes avec Wear OS et aussi à la télévision. Aujourd’hui on vous dit comment faire une capture d’écran sur Android TV.

Android TV est la version d’Android optimisée pour les téléviseurs, les TV Box et les appareils similaires. Tous les appareils équipés d’Android TV ne sont pas identiques, la façon dont vous prenez des captures d’écran peut donc varier. Pour assurer le succès, nous vous disons trois façons de prendre des captures d’écran sur Android TV.

L’option facile: avec la télécommande

Avant d’installer des applications, d’activer les modes de développement et le débogage USB, cela en vaut la peine tester si le mode de capture d’écran universel sur Android fonctionne également sur votre appareil avec Android TV: appuyez sur deux touches en même temps.

Pour ce faire, appuyez en même temps sur le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume sur la télécommande et attendez de voir si l’animation et le son indiquant qu’une capture d’écran a été prise s’affichent. Parfois, ces boutons sont assez éloignés l’un de l’autre, la position n’est donc pas très ergonomique.

Si cette méthode fonctionne, félicitations, vous n’avez pas besoin d’installer quoi que ce soit ou de faire des incidents pour prendre des captures d’écran, même si vous aurez toujours besoin une application pour pouvoir envoyer les captures vers un autre appareil tel qu’un PC ou un mobile.

Les captures que vous prenez avec cette méthode sont enregistrées dans le dossier Images / Captures d’écran et vous pouvez les récupérer avec n’importe quel application pour envoyer des fichiers depuis la télévisiontels que Envoyer des fichiers à la télévision, File Commander ou Easy Join Go TV.

L’option fiable: avec Button Mapper

Button Mapper est une application pour Android TV avec laquelle vous pouvez attribuer des actions aux boutons de la télécommande. Son potentiel de personnalisation est énorme, même si le plus important est que l’une de ces actions peut être précisément de prendre une capture d’écran.

Vous pouvez le télécharger directement depuis Google Play sur TV et, la première fois que vous l’ouvrez, vous devez l’activer en tant que service d’accessibilité. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les paramètres Android, dans la section accessibilité et activer la case avec le nom de l’application.

Ensuite, il est temps de remapper les boutons. L’application vous permet de modifier gratuitement les actions du bouton de démarrage et celles du volume, en pouvant configurer une action différente lors d’une pression double ou longue. De cette façon, vous pouvez faire fonctionner le bouton de volume comme d’habitude pour le volume, mais prendre des captures d’écran avec une pression longue.

Après avoir choisi le bouton que vous souhaitez personnaliser – vous pouvez également en configurer d’autres, dans Ajouter des boutons -, vous devez choisir le type de push que vous souhaitez configurer et, enfin, l’action. C’est là que vous devez choisir Capture d’écran, pour que ce bouton prenne des captures d’écran.

À partir de là, chaque fois que vous appuyez sur le bouton que vous avez remappé, la capture d’écran sera prise et elle sera enregistrée en interne. Vous devez à nouveau utiliser une application telle que Send Files to TV, File Commander ou Easy Join Go TV to envoyer les captures d’écran sur votre mobile.

L’option universelle mais compliquée: par ADB

Si rien de tout cela n’a fonctionné pour vous, vous pouvez toujours essayer de prendre une capture d’écran à l’ancienne, connexion au téléviseur via ADB. Le processus, dans la mesure du possible, n’est pas très différent de la connexion à votre mobile en utilisant ADB.

Tu devras activer les options du développeur sur la télévision, comme sur mobile: allez dans les paramètres, allez dans Information et appuyez plusieurs fois sur Numéro de build jusqu’à ce qu’un message indique qu’ils ont été activés. Profitez du fait que vous êtes sur l’écran d’information pour accéder à la section État et noter l’adresse IP du téléviseur.

Revenez en arrière et vous verrez que vous avez maintenant une nouvelle section avec les options pour les développeurs. Ici tu devrais Activer le débogage USB ou, si vous en aviez la possibilité, le débogage réseau ou le débogage sans fil.

À ce stade, vous avez déjà le téléviseur prêt, mais il vous manque l’autre partie: sur un PC. Vous devrez installer ADB et vous connecter au téléviseur à l’aide de l’adresse IP que vous avez notée auparavant. C’est la commande que vous devez utiliser, en remplaçant the_ip par l’adresse IP.

adb connect la_ip: 5555

Si tout s’est bien passé, vous pourrez prendre des captures d’écran à votre guise depuis l’autre appareil, sans avoir à appuyer sur des boutons compliqués. Pour ce faire, vous devez utiliser la commande suivante, en indiquant à chaque fois un nom différent pour le fichier, sinon il sera écrasé (nous l’avons appelé capture.png, mais cela peut être n’importe quel nom).

adb shell screencap -p /sdcard/capture.png

L’avantage d’utiliser ADB est que vous pouvez compléter l’ensemble du processus avec des commandes, sans avoir à vous envoyer ou accéder aux captures avec d’autres applications. Vous pouvez donc utiliser ADB pull pour envoyer la capture d’écran que vous venez de faire au PC, avec la commande suivante:

adb pull /sdcard/capture.png /capture.png

Ce n’est pas le moyen le plus pratique de prendre des captures d’écran, mais la connexion à l’appareil via ADB vous permet de tout faire à distance, sans toucher à la télécommande, ce qui a ses avantages. De plus, en vous connectant à l’appareil Android TV par ADB, vous avez l’avantage de pouvoir effectuer d’autres étapes, telles que l’installation d’applications ou modifiez l’interface sur Google TV.