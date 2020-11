Comme pour nos tablettes et smartphones, sur les téléviseurs équipés d’Android TV, vous pouvez également prendre des captures d’écran, quelque chose dont tout le monde n’est pas conscient. Le processus est un peu plus compliqué que sur un écran que nous avons entre nos mains et, comme cela se passe en eux, il existe différentes méthodes et restrictions Que devrions-nous considérer.

Et non, nous ne parlons pas de sortir votre smartphone de votre poche et de prendre une photo sur le téléviseur. Il existe des moyens plus efficaces et qu’ils reproduiront exactement ce que vous voulez montrer au reste du monde. Gardez simplement à l’esprit que dans certaines applications, cela ne fonctionnera pas, car le politiques de protection des données restreindre cette fonction.

Ne vous inquiétez pas, si vous ne saviez pas que cette possibilité existait ou si vous le saviez mais ne saviez pas comment le faire, après cela petit tutoriel que nous allons vous laisser ensuite vous n’aurez aucun doute.

Prenez des captures d’écran sans applications

La première façon de prendre une capture d’écran ne nécessite l’installation d’aucune application externe, Mais il est vrai que le fabricant de téléviseurs a décidé de vous offrir cette fonction toujours utile. Si tel est le cas, vous n’aurez besoin que de la télécommande et procédez comme suit:

Prenez la télécommande du téléviseur. Appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume. Si une animation a sauté comme elle le ferait sur le smartphone, vous avez déjà votre capture d’écran.

Malheureusement, cette option n’est pas largement mise en œuvre dans la plupart des téléviseurs, vous devrez donc probablement recourir à la méthode que nous vous expliquons ci-dessous et qui nécessite une application. Quoi qu’il en soit, essayez cette option qui ne fait jamais de mal, surtout si votre Smart TV intègre nativement Android TV.

Un des fabricants qui a pensé la capture d’écran est nativement LG, bien que seulement sur leurs téléviseurs intelligents avec webOS. Par conséquent, prendre une capture d’écran sur un LG Smart TV est vraiment simple avec la télécommande:

Appuyez sur le bouton rose qui dit 123 / INPUT. Si votre télécommande ne l’a pas, vous devriez plutôt appuyer sur une icône verte située au-dessus du bouton des paramètres. Si vous avez appuyé sur le bon bouton, un menu apparaîtra sur votre écran avec différentes options, y compris la fonction de capture. Sélectionnez la fonction de capture et confirmez que vous souhaitez l’exécuter.

Dans ces étapes simples, les propriétaires d’un LG Smart TV auront leur capture d’écran disponible via la télécommande. Ce n’était pas si difficile, n’est-ce pas?

Prenez des captures d’écran avec Button Mapper

L’application externe que nous avons mentionnée ci-dessus qui nous aidera à prendre des captures d’écran sur Smart TV est Button Mapper. Ceci est disponible dans la boutique d’applications Google pour Android TV et son téléchargement est gratuit, bien qu’il ait aussi un version payante que pour la question qui nous préoccupe aujourd’hui n’est pas nécessaire.

Une fois téléchargé, pour que tout fonctionne comme prévu, nous devons donner accès au service d’accessibilité Et vous pouvez donc modifier les actions appartenant à ce champ dans notre Smart TV.

Le but de Button Mapper est de donner aux boutons de la télécommande du téléviseur la fonction souhaitée et c’est là que la capture d’écran entre en jeu. La procédure est aussi simple que:

Sélectionnez le bouton auquel vous souhaitez donner une nouvelle utilisation parmi ceux disponibles. Cliquez ensuite sur “personnaliser”. Nous verrons comment un menu est affiché pour éditer des actions selon que nous faisons “une touche”, “Double touche” ou “Appui long”. Nous choisissons celui que nous aimons le plus pour attribuer l’action de capture d’écran. C’est fait. Chaque fois que nous appuierons sur le bouton choisi comme nous l’avons sélectionné, une capture d’écran sera effectuée sur notre Smart TV.

Où sont enregistrées les captures d’écran sur Android TV?

Ok, nous avons déjà appris à prendre des captures d’écran sur notre Smart TV. Mais où sont-ils? N’ayez pas peur. Vous n’aurez qu’à aller à Application Photos et vidéos qui est pré-installé sur votre téléviseur intelligent. Vous y trouverez toutes les captures d’écran que vous avez prises.

Si vous souhaitez déplacer ces captures vers d’autres appareils, la meilleure option est d’envoyer les fichiers dans le cloud. Vous aurez donc ces images partout où vous irez.

Miroir de l’écran mobile sur la télévision

