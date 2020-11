Tout comme il est possible de prendre des captures d’écran sur votre mobile, vous pouvez également prendre des captures d’écran dans Wear OS, la version d’Android pour smartwatch, bien qu’elle soit un peu plus compliquée que d’appuyer sur une combinaison de boutons.

Prendre une capture d’écran sur une montre intelligente Wear OS est simple, car cela peut être fait à l’aide du application officielle Wear OS. De plus, si vous souhaitez effectuer une capture allongée, qui inclut le déplacement, vous pouvez le faire à l’aide d’un outil et de l’ADB.

Avec l’application Wear OS: l’option facile

Si vous souhaitez prendre une capture d’écran d’une montre intelligente Wear OS et afficher ce qui est actuellement à l’écran, il vous suffit d’utiliser le application officielle Wear OS, que vous avez peut-être déjà installé sur votre mobile, car vous en avez besoin pour configurer la connexion avec le téléphone.

Pour pouvoir prendre des captures d’écran avec l’application Wear OS, vous devez activer avant Options de développement Android, un processus que nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises et qui consiste essentiellement à marteler la version de débogage dans la section informations système des paramètres. Vous n’avez pas besoin d’activer une option spécifique.

Avec tout prêt, pour prendre une capture d’écran de votre montre à partir de l’application Wear OS, appuyez sur le bouton de menu ⋮ et choisissez l’option Capture d’écran sur l’horloge, qui ne s’affiche que lorsque les options du développeur sont actives.

Une fois que cela est fait, le mobile demande à la montre de prendre une capture d’écran et de la renvoyer, un processus que vous pouvez voir dans les notifications mobiles. Lorsque la capture d’écran est prête, vous recevez une notification indiquant Vous pouvez maintenant envoyer une capture d’écran de l’horloge. En appuyant dessus, vous ouvrez le menu Partage d’Android et vous pouvez envoyer la capture à n’importe quelle application prenant en charge l’envoi d’images.

Cela capturera l’écran de la montre comme indiqué. Si vous souhaitez faire une capture d’écran allongée avec défilement, vous devez utiliser un outil spécial pour cela. Le processus, oui, est un peu plus compliqué.

Avec ADB: pour les longs plans

Si vous voulez faire une longue capture, montrant une conversation ou un menu complet, vous pouvez le faire à l’aide d’ADB et d’un script Python. C’est plus compliqué que de prendre une capture d’écran avec l’application Wear OS, car nécessite plus d’étapes et l’utilisation d’un PC.

Vous devrez vous connecter avec ADB à la smartwatch, pour laquelle vous avez d’abord besoin activer le débogage Bluetooth sur la montre. Pour ce faire, vous devez accéder aux paramètres, dans la section Informations, et toucher le numéro de build sept fois. Oui, comme au téléphone. Vous pouvez ensuite activer le débogage Bluetooth et le débogage ADB.

Le processus se poursuit dans l’application Wear OS. Dans celui-ci, appuyez sur Paramètres avancés, puis activez l’option Débogage Bluetooth, qui vous aidera à utiliser ADB sur votre smartwatch, via le téléphone.

Cependant, un dernier détail manque, à savoir d’exécuter deux Commandes ADB pour rediriger le débogage d’un appareil à l’autre. Les commandes que vous devez exécuter sont les suivantes:

adb forward tcp: 4444 localabstract: / adb-hub

adb connect localhost: 4444

Avec cela, vous avez déjà une partie terminée, bien que la seconde manque: l’outil pour faire la capture allongée. C’est un script python, donc vous devrez avoir Python installé sur le PC (Vous pouvez le télécharger ici). Vous devrez également télécharger le script depuis Github et installer la bibliothèque Pillow en Python, si vous ne l’avez pas déjà. Après avoir installé Python, vous pouvez installer la bibliothèque avec la commande pip install oreiller.

Cela coûte un peu plus cher que ce que nous souhaiterions, mais tout est prêt. La seule chose qui manque est exécuter le script pour pouvoir prendre une capture d’écran allongée. Pour ce faire, exécutez la commande suivante (si votre horloge est carrée, changez rond en carré):

python ./wearscreenshotstitch.py ​​–round

Si tout s’est bien passé, le script commencera à prendre des captures d’écran tout en faisant défiler l’écran de la smartwatch. Quand j’ai quelques clichés prêts, les réunit tous dans une image finale qui est une image allongée. Le processus peut prendre quelques minutes.