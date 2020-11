Si vous avez un iPhone de nouvelle génération, vous avez sûrement déjà iOS 14 en cours d’exécution. Nous continuons à vous dire comment cela fonctionne et quelles sont les caractéristiques que vous devez connaître sur le système d’exploitation et aujourd’hui, c’est à la Retour Tap. Cela peut vous sembler étrange maintenant, mais lorsque nous vous dirons ce que c’est et comment cela fonctionne, cela attirera sûrement votre attention et vous commencerez à les essayer. Continuez à lire pour savoir.

Tirez le meilleur parti de l’arrière de votre iPhone

De nombreux fabricants ont utilisé l’arrière du terminal comme espace de fonctionnement supplémentaire. On ne discrédite pas les caméras arrière loin de là, mais il est vrai qu’il existe des terminaux qui hébergent le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. Le site est très confortable pour cette fonction, mais ceux de Cupertino ont été réticents à ce type d’initiative. À tel point qu’ils ont renoncé au lecteur d’empreintes digitales pour la reconnaissance faciale.

Mais pendant tout ce temps, Apple a travaillé sur un moyen de fournir un plus de fonctionnalités supplémentaires à cette partie, mais avant de vous mettre au travail, vous devez prendre en compte un détail: Cette fonctionnalité est disponible dans iOS 14, mais peut ne pas être disponible sur votre smartphone. La raison en est le modèle iPhone, car il n’est disponible qu’à partir de l’iPhone 8.

Une fois que vous avez cela à l’esprit, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l’iOS 14 Back Tap. Pour trouver cette fonctionnalité, vous devez entrer dans la section Paramètres, dans la section Accessibilité et cliquer sur l’option Tactile. Vous trouverez ici parmi les dernières options le Back Touch, celui que peu de gens connaissent.

Une des choses que vous devez savoir est que cette fonction a trois options selon le geste. Allez quoi si vous touchez une, deux ou trois fois, vous aurez la possibilité d’activer l’une ou l’autre fonction. Toucher avec l’index suffit et vous aurez ainsi un gros bouton à l’arrière. Ceci est à votre disposition.

Soyez prudent avec la couverture

Ici on trouve un petit obstacle, et c’est que la housse qui protège l’arrière de votre Le téléphone peut interférer avec les prises arrière que vous faites sur votre iPhone avec iOS 14. Dans cette situation, vous devrez envisager la possibilité d’en acheter un plus léger et plus mince qui protège quelque chose de moins, bien que ce ne soit pas un problème si vous êtes une personne prudente.