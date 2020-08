Amazon Echo et l’assistant intelligent Alexa peuvent fournir une utilité et un plaisir pratiquement illimités pour toute la famille. Cependant, il y a certainement des moments où les parents veulent être en mesure de contrôler ce que leurs enfants peuvent et ne peuvent pas faire avec ces appareils connectés. Nous vous montrerons comment vous pouvez protéger vos Amazon Echos pour les enfants et protéger vos enfants contre les pièges potentiels.

Comment protéger votre Echo pour les enfants

Le problème avec le verrouillage de votre Echo est qu’il existe de nombreuses façons pour vos enfants de les utiliser. L’application Alexa dispose de plusieurs outils pour vous aider à exercer un contrôle parental sur vos appareils Echo. Voici quelques-uns des plus courants que vous voudrez envisager d’étudier, répartis en trois catégories principales: l’achat de la voix, les paramètres de l’appareil Echo et les paramètres de divertissement. Décomposons-le.

Achat vocal

Ouvrez le Application Alexa sur votre smartphone.

Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Plus onglet en bas de la liste des menus.

Appuyez sur Paramètres.

Appuyez sur Paramètres du compte.

Appuyez sur Achat vocal.

Appuyez pour basculer Achat vocal Allumé ou éteint.

Appuyez sur Confirmation d’achat.

Appuyez pour activer ou désactiver Confirmation d’achat.

Appuyez sur Achat de compétences pour enfants.

Appuyez pour activer ou désactiver Achat de compétences pour enfants.

Appuyez pour activer ou désactiver si Les achats nécessitent une approbation.

Avec les commandes appropriées en place, vous n’avez pas à vous soucier des paquets Amazon aléatoires qui se présentent à votre porte ou des frais mystères sur votre carte. Dans cet écran de menu, vous pouvez activer ou désactiver l’achat vocal, créer un mot de passe d’achat vocal et activer ou désactiver l’achat de compétences pour enfants. Cela peut permettre à votre enfant d’acheter des compétences et des objets par la voix, ou vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

Paramètres de l’appareil Echo

Commencez par le menu principal Paramètres et appuyez sur Réglages de l’appareil. Cela fera apparaître une liste de tous vos appareils Echo et Fire. Vous pouvez appuyer sur chaque option pour ajuster les paramètres par appareil.

Appuyez sur Temps libre pour activer ou désactiver les contrôles parentaux d’Amazon. Vous pouvez en savoir plus sur Amazon Divulgation de la confidentialité des enfants. Notez que vous pouvez également accéder à FreeTime à partir du menu principal Paramètres.

En tapant sur le Ne pas déranger Le paramètre vous permet de définir des heures auxquelles votre appareil Echo ne vous dérangera pas avec des mises à jour ou des notifications, ce qui est parfait pour les siestes et les heures de coucher.

le Les communications Le paramètre vous permet d’activer ou de désactiver l’utilisation des échos pour envoyer des appels ou des messages.

En plus d’empêcher vos enfants de faire des achats non désirés, il s’agit peut-être de l’ensemble de contrôles le plus important pour la plupart des parents. Amazon FreeTime est un service fantastique qui permet aux parents de contrôler l’accès de leurs enfants à divers types de contenu, ainsi que d’offrir une grande variété de musique, de films et de jeux adaptés à leur âge. Lorsque vous associez cette fonction aux commandes Ne pas déranger et Communications, vous êtes vraiment en mesure de définir certaines limites à l’accès en ligne de vos enfants.

Paramètres de musique

Appuyez sur Confidentialité Alexa dans le menu principal Paramètres. Cela vous donne accès à Amazon Privacy Hub, où vous pouvez voir quelles données Amazon collecte et apporter des modifications à vos paramètres de confidentialité.

Si vous appuyez sur Musique et podcasts dans le menu Paramètres, vous pouvez connecter divers services de musique approuvés à vos appareils Echo.

À partir de l’écran Musique, vous pouvez activer ou désactiver le Filtre explicite pour que vos petits n’entendent rien de ce qu’ils ne sont pas censés entendre.

Grâce à ces étapes, vous devriez désormais être en mesure de mieux préparer votre maison connectée à Echo pour les plus jeunes membres de votre famille. Nous vous encourageons à passer du temps à fouiller dans l’application Alexa pour voir toutes les fonctionnalités et fonctionnalités qu’Amazon a incluses pour que vous les découvriez!

