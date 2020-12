Apprendre à protéger au maximum votre téléphone Android pour le préparer en cas de perte est quelque chose à prendre en compte. Nous ne savons jamais si, malheureusement, nous pouvons perdre le téléphone dans certaines circonstances, et les deux avoir nos données bien protégées comment savoir comment les localiser sont deux aspects clés.

Pour cette raison, nous allons vous montrer toutes les options disponibles pour préparer votre mobile en cas de perte ou de vol, dans le but que, dans quelques minutes, votre téléphone a une protection supplémentaire.

L’emplacement, toujours actif

La première chose que nous voudrons, en cas de perte du mobile, est de pouvoir le localiser, et pour cela, nous devons avoir l’emplacement actif. Parce que? Pour deux raisons. La première est que si nous avons actif l’emplacement et l’historique des emplacements Google, nous pouvons savoir ces endroits où notre téléphone a été. Pour activer les services de localisation, tapez simplement «emplacement» dans le moteur de recherche des paramètres Android et activez-le.

Avec la chronologie de Maps, nous pouvons connaître l’itinéraire que notre téléphone mobile a suivi, ce qui est utile pour avoir une idée de l’endroit où il se trouve.

Ouvrez simplement la chronologie dans Google Maps et sélectionnez la date. Ce faisant, nous pouvons voir l’itinéraire que le téléphone a suivi, au cas où quelqu’un le prendrait et ne l’éteindrait pas.

Le deuxième scénario est celui de essayez de trouver notre téléphone encore plus précisément. Localiser mon appareil est l’outil de Google pour localiser le téléphone en cas de perte. C’est assez simple à utiliser, car il suffit avec entrez notre compte Google pour essayer de savoir où se trouve notre mobile, le faire sonner ou le bloquer et effacer son contenu. Bien entendu, cette application dépend du téléphone ayant une connexion active.

Compte Google à portée de main

Bien que la grande majorité d’entre vous puisse utiliser un compte Google sur votre Android, il se peut que ce ne soit pas votre compte de messagerie principal ou votre utilisation quotidienne, et vous pouvez facilement oublier vos informations d’identification. Si nous voulons protéger notre appareil, nous devons toujours avoir ce compte à portée de main, et gardez à l’esprit (ou notez) le mot de passe correspondant.

Ce compte Google est nécessaire pour les étapes précédentes, car il nous permet d’accéder à la chronologie de Maps, au localisateur d’appareils Google ou, si nécessaire, il peut être nécessaire de changer les identifiants si nous perdons le téléphone, au cas où, pour certains occasionnel, la personne qui a enlevé les connaît.

IMEI, également à portée de main

L’IMEI de votre téléphone est “votre DNI”. Il s’agit du numéro d’identification des appareils de ce type, et dans le cas où nous voudrions signaler une perte ou un vol, cela peut être nécessaire. De même, si le mobile provient d’un opérateur, dans certains cas, il peut être demandé verrouillage du terminal en utilisant ce numéro IMEI.

L’IMEI est la première information que l’opérateur nous demandera en cas de perte. De la même manière, si nous signalons, il est important de l’avoir sous la main

Le moyen le plus rapide de trouver l’IMEI est d’aller dans les paramètres du mobile et de saisir «IMEI» dans le moteur de recherche. Immédiatement, ce numéro apparaîtra, avec le symbole du presse-papiers, afin que nous puissions le copier quelque part pour l’avoir à portée de main.

Ajoutez vos informations sur l’écran de verrouillage

Sous Android, nous avons la possibilité de activer un bouton d’urgence sur l’écran de verrouillage. Ceci peut être configuré pour qu’après avoir appuyé dessus, les informations personnelles soient affichées. Dans notre cas, afin de configurer un mobile pour les cas de perte, nous vous recommandons d’ajouter un numéro de téléphone afin que, si quelqu’un trouve le téléphone, il puisse nous appeler pour nous localiser.

Les informations d’urgence peuvent aider la personne qui trouve le téléphone à appeler un ami ou un membre de sa famille pour récupérer le combiné.

Si nous avons perdu le téléphone, nous n’aurons pas de carte SIM avec notre numéro sous la main, donc ici nous vous recommandons d’ajouter comme informations d’urgence à un membre de la famille ou à un ami. Nous pouvons toujours vous avertir de la perte de votre téléphone et garder un œil sur un éventuel appel. Pour mener à bien ce processus, nous devons aller à la section «informations d’urgence», qui se trouve dans «informations téléphoniques».

Ici, nous pouvons configurer contacts d’urgence, en plus, par exemple, d’ajouter notre adresse, notre groupe sanguin et plus, bien que nous ne recommandons pas de fournir ces informations, car elles sont si confidentielles.

Cryptez votre téléphone

Les téléphones Android sont chiffrés en usine depuis un certain temps. Cependant, si votre mobile a un temps, il se peut que ce ne soit pas le cas, ce qui le place en arrière en termes de sécurité par rapport aux téléphones mobiles qui le sont. Pour crypter votre téléphone, vous devez aller dans «paramètres», «sécurité» et «cryptage». Si l’option de chiffrement du téléphone apparaît, votre téléphone ne l’est pas encore.

Le cryptage du téléphone est un processus qui prend du temps et peut ralentir votre terminal s’il n’est pas très puissant, mais c’est une couche de sécurité importante

Ce processus prend environ une heure, et ajoute une étape de sécurité supplémentaire. Il sera nécessaire de déverrouiller l’écran du terminal à chaque fois qu’il est allumé pour accéder aux données de l’appareil, nous aurons donc cette couche de protection supplémentaire.

Protection par mot de passe ou empreinte digitale, évitant la reconnaissance faciale

En 2018, un visage a été imprimé en 3D pour tenter de contourner la reconnaissance faciale haut de gamme. Devinez qui a été sauvé? Que ça vous plaise ou non Le Face ID d’Apple est le système de reconnaissance faciale le plus avancé, tandis que sur Android, la plupart d’entre eux (à quelques exceptions près) n’utilisent que la caméra mobile pour déverrouiller le terminal.

La plupart des téléphones Android ont une version modifiée de Smart Lock, donc la reconnaissance faciale se fait via la caméra, un processus dangereux

En effet, avec une photo ou un modèle 3D de notre visage, il n’est pas trop difficile de déverrouiller le téléphone. Pour aller plus loin, le Pixel 4 lui-même peut être déverrouillé les yeux fermés, littéralement. Pour lui, nous recommandons d’utiliser d’autres méthodes biométriquescomme l’empreinte digitale, le code PIN ou le mot de passe. Ces méthodes peuvent également être ridiculisées, bien que de manière moins simple.

Utiliser une application tierce supplémentaire

Alors que les applications axées sur la protection du téléphone sont souvent assez gourmandes en ressources, leur utilisation n’est peut-être pas une mauvaise idée en cas de perte de téléphone. Lookout est un exemple. L’application se concentre sur le fait d’être un antivirus, mais il dispose d’un système de suivi téléphonique très intéressant.

En cas de perte du téléphone, l’application est en mesure de nous envoyer par e-mail le dernier emplacement de l’appareil. La chose intéressante ici est que, si vous éteignez le téléphone et le rallumez, tant qu’il a un réseau, nous serons informés au moment précis où le téléphone se connecte, en envoyant votre dernière position. De la même manière, sur papier, il est capable de prendre une photo de la personne qui la possède et de l’envoyer par mail, bien que le fonctionnement de cet outil soit un peu plus erratique.

Ces types d’applications ne sont pas infaillibles, mais ils constituent une couche de protection supplémentaire que nous ne pouvons pas épargner, et que nous pouvons toujours avoir installé dans le cas où vous souhaitez une sécurité maximale sur notre téléphone.

Ajoutez une étape supplémentaire de protection aux applications importantes

Activez la vérification en deux étapes dans toutes les applications qui le permettent, ainsi que verrouiller par code PIN, mot de passe ou empreinte digitale Les applications qui le permettent sont une mesure supplémentaire, mais importante si nous voulons protéger nos données. Le plus sûr est de protéger nos applications avec différents codes PIN et mots de passe, de sorte que, au cas où ils parviendraient à en trouver un, le reste des applications resterait protégé.

Il existe plusieurs applications pour ce faire, il vous suffit donc de choisir celle qui vous convainc le plus et de l’installer sur votre terminal. Plus les informations d’identification de chaque application sont diverses, plus la sécurité est ajoutée.