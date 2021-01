WhatsApp est une application installation obligatoire sur votre iPhone ou Android, car, que vous le vouliez ou non, il est très probable que vous ayez connaissances, famille ou collègues dans cet outil de messagerie instantanée. WhatsApp est devenu une application incontournable pour communiquer à l’école, en institut, au travail ou en famille. Donc, tôt ou tard, vous devrez configurer WhatsApp en fonction de l’utilisation que vous lui donnez.

Donc, que cela vous plaise ou non, vous allez passer des heures sur WhatsApp, et cela implique que vous devez prendre en compte certaines précautions pour protégez votre vie privée sur WhatsApp et évitez ainsi de montrer certaines informations ou de faire savoir aux autres ce que vous faites. Et c’est que, par défaut, WhatsApp en dit trop sur nous.

Voici quatre directives de base pour configurer WhatsApp afin que votre vie privée soit en sécurité. Et, si vous n’avez pas d’autre choix que d’utiliser WhatsApp, au moins vous pouvez le personnaliser en fonction de votre goûts et préférences.

Masquer la dernière fois que vous avez ouvert WhatsApp

Par défaut, WhatsApp vous dit Quand était la dernière fois que vos contacts se sont connectés, c’est-à-dire qu’ils ont ouvert WhatsApp pour voir les messages reçus. Vous trouverez cette option dans chaque conversation, sous le nom du contact.

Si vous ne souhaitez pas afficher ces informations, vous pouvez les désactiver et ainsi améliorer votre confidentialité sur WhatsApp. Depuis Paramètres> Compte> Confidentialité> Dernier. fois vous pouvez changer l’option par défaut, Toutes les personnes, et optez pour une version moins transparente, comme afficher votre dernière connexion à Mes contacts ou, directement, à Personne.

Comme indiqué par WhatsApp, «si vous ne partagez pas l’heure de ta dernière fois Vous ne pourrez pas voir la dernière fois des autres ». La bonne nouvelle est que vous pouvez modifier cette option quand vous le souhaitez.

À qui allez-vous montrer votre profil WhatsApp?

En plus des messages envoyés et du contenu partagé, sous forme de photos, vidéos, audios ou documents, dans votre profil WhatsApp, vous pouvez afficher des informations personnelles. Cependant, vous ne voudrez peut-être pas enseigner cette information à tout le monde.

Depuis Paramètres> Compte> Confidentialité Vous pouvez décider d’afficher à tout le monde votre photo de profil, vos informations personnelles ou vos statuts. Comme avec l’option de Dernière fois, Vous pouvez changer Toutes les personnes pour Mes contacts ou, directement, Personne.

Chaque élément est configuré séparément, afin que vous puissiez afficher votre photo de profil mais pas votre statut ou vos informations, ou vice versa. Vous pouvez modifier chaque option quand vous le souhaitez.

Double contrôle bleu, oui ou non?

En plus du temps de connexion WhatsApp, il existe un autre élément qui indique si nous avons accédé à WhatsApp et / ou si nous avons lu les messages reçu. C’est une information très utile mais que certaines personnes peuvent utiliser avec de mauvaises intentions. Si vous êtes préoccupé par votre vie privée sur WhatsApp, vous pouvez y remédier.

Pour rappel, WhatsApp affiche des confirmations de lecture à côté de chaque message envoyé. Si une seule coche grise apparaît, cela indique que le message a été envoyé avec succès. Deux tics gris signifient que “le message a été livré sur l’appareil du destinataire ». Et le plus utile, le double chèque bleu. Les deux coches bleues indiquent que le destinataire a lu le message que vous avez envoyé.

Depuis Paramètres> Compte> Confidentialité vous trouverez l’option Lire les reçus, qui est activé par défaut. En cliquant sur le bouton correspondant, vous pouvez le désactiver. Comme indiqué par WhatsApp, “si vous désactivez les confirmations de lecture, vous ne pourrez pas voir les autres”. À quoi il ajoute que «le chats de groupe ils recevront toujours des accusés de lecture ».

Bloquer les contacts, un mal nécessaire

Comme c’est le cas dans votre quotidien, tout le monde ne se conforme pas à une éducation appropriée et aux règles sociales acceptées par tous. Cela implique que vous rencontrez des gens impolis ou ennuyeux. Pour protéger votre vie privée sur WhatsApp et éviter ces contacts, vous pouvez bloquer les contacts, une solution radicale mais efficace.

Il vous suffit d’entrer dans la conversation avec ce contact, de cliquer sur son nom de contact et, enfin, de faire défiler les options jusqu’à ce que vous trouviez Bloquer les contacts. Nous cliquons sur cette option et ce contact ennuyeux est terminé.

Que se passe-t-il lorsque vous bloquez un contact? Tout d’abord, vous verrez vos contacts bloqués dans Paramètres> Compte> Confidentialité> Contacts bloqués. Chaque fois que vous le souhaitez, vous pouvez les déverrouiller un par un.

Vous pouvez bloquer des contacts et des numéros de téléphone inconnus. Dans les deux cas, vous ne recevrez pas de messages, d’appels ou des mises à jour de statut pour ce contact. Ces contacts bloqués ne verront pas non plus vos informations ni vos mises à jour.