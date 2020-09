Le monde peut encore être presque complètement arrêté par le coronavirus en ce moment, mais la technologie ne repose pas et cela a été très clair par Apple. Malgré tout ce qui se passe, ils continuent à travailler sur de nombreux projets qui verront le jour à court, moyen et long terme, et apparemment cette année ils ne nous laisseront pas les mains vides, Eh bien, ils sont très mystérieux depuis quelques semaines.

Habituellement, la société de Cupertino organise toujours divers événements tout au long de l’année pour présenter tout ce qu’elle lancera sur le marché. Malgré la pandémie, ils ont trouvé un moyen de faire toutes ces publicités en ligne parce que De nouveaux systèmes d’exploitation et même de nouveaux AirPod avec une amélioration du son ont été révélés à la mi-juin lors de la Conférence mondiale des développeurs. (WWDC pour son acronyme en anglais) bien que ce ne soit pas la seule chose qu’ils apportent pour 2020.

Alors, quand, où et à quelle heure?

– Quand? 15 septembre

– Où? Vous pouvez le voir via la chaîne officielle Apple à l’adresse Youtube, ou sur le site officiel de Manzana.

– À quelle heure? L’événement a l’heure officielle 10h PDT. Cela signifie qu’au Mexique, il sera diffusé à 12 heures, et pour le reste des pays, cela ressemblerait à ceci:

10h00 – Cupertino (Etats-Unis).

12h00 – Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Mexique, Colombie, Pérou, Panama, Équateur.

13h00 – New York (États-Unis), Bolivie, Miami (USA), Porto Rico, République dominicaine, Venezuela.

14h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay.

Que pouvons-nous attendre de cet événement?

Pour l’instant, très peu d’informations sont disponibles sur l’actualité qu’Apple nous apporterait lors de cet événement. La plus grosse rumeur est que le protagoniste sera sûrement l’iPhone 12 tant attendu, bien que d’un autre côté et grâce à des médias spécialisés, on ait appris que les smartphones ne seraient probablement pas prêts à ce moment-là, que l’entreprise utilise presque toujours pour annoncer son téléphone phare et le lancer sur le marché. Mais comme toujours, tout peut arriver.

D’autres nouvelles que la société pourrait annoncer que le son est fort sont L’Apple Watch Series 6, un nouvel iPad Air et peut-être un modèle pour les étudiants. D’autre part, il existe également des probabilités que d’autres produits tels que AirPods Studio et même AirTags qui sont en développement depuis des années. Il suffit d’attendre pour voir ce que «ceux de la Manzanita» font avec cet événement mystérieux …