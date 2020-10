Avec les groupes WhatsApp, il n’y a généralement pas de terrain d’entente: soit vous les aimez, soit vous les détestez dès le premier moment où ils vous mettent – parfois ils “ traînent ” vous le reflétez mieux – en un seul. Et avec l’enfermement et la pandémie que nous vivons, les groupes ont explosé dans l’utilisation dans l’environnement professionnel et familial. Voulez-vous en sortir? C’est facile et il faut quelques tapotements sur l’écran, mais il y a ceux qui ne veulent pas que les autres voient ce petit message de “? a quitté le groupe », alors que faire?

Facile: Faites-les taire pour toujours.

Silence Forever sur WhatsApp

Sans aucun doute, l’une des fonctions les plus utiles de WhatsApp depuis des années est de pouvoir couper au silence une conversation avec un contact ou un groupe pendant un certain temps, que ce soit 8 heures, 1 semaine ou même jusqu’à 1 an. Pour ce faire, vous devez entrer dans la fenêtre de discussion elle-même, accéder au menu déroulant et sélectionner la commande Muet, puis refaites ce processus lorsque cette «période de silence» que nous avons imposée à une conversation ou à un groupe expire – et que nous pouvons révoquer quand nous le voulons.

Le problème est que la chose normale est que nous ne nous souvenons pas quand la conversation reprendra. Et nous pouvons trouver un message de ce contact ou du groupe WhatsApp que nous ne voulons pas recevoir. Pour cette raison, WhatsApp a testé il y a quelques mois une nouvelle option de silence dans sa version bêta, Silence Forever.

Comment désactiver un groupe WhatsApp pour toujours

La nouvelle option Mute Always ‘ou Silence Always vient remplacer l’actuel Mute Chat pendant 1 an. De cette façon, l’application nous permettra de faire taire les discussions en:

– 8 heures

– 1 semaine

– Pour toujours

Comment ça se fait?

Trouvez le chat individuel ou de groupe sur WhatsApp que vous souhaitez désactiver Recherchez l’icône avec les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de Options, entrez et appuyez sur Muet.

Choisissez de désactiver ‘Forever’ et confirmez le choix. Une autre façon est: Appuyez sur Options> Afficher le contact ou Informations sur le groupe> Notifications muettes. Sélectionnez «pour toujours» et cliquez sur OK.