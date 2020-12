Si vous travaillez depuis longtemps sur un projet sur votre ordinateur et que soudainement vous remarquez que vous l’avez supprimé par erreur, cela pourrait vous causer non seulement un bon mal de tête, mais aussi une énorme perte de temps pour refaire le contenu. Même avec le risque qu’ils ne soient pas aussi beaux que la première fois. Par conséquent, souvent dans ces cas, il est préférable d’avoir un outil à portée de main qui peut être d’une aide immédiate. Pour ce faire, nous allons vous montrer maintenant comment Récupérer les fichiers supprimés avec Récupération de données MiniTool Power.

Power Data Recovery, une application développée par la société de solutions informatiques MiniTool, est actuellement l’une des meilleures alternatives à notre disposition lorsque vous essayez de récupérer des fichiers perdus qui n’apparaissent pas sur notre PC et que nous avons peut-être supprimés par erreur ou en raison d’une défaillance du système.

MiniTool propose toutes sortes de réponses aux problèmes courants de nos ordinateurs bien que, dans son vaste catalogue de logiciels intéressants, se distingue sans aucun doute celui qui peut nous tirer le meilleur parti des ennuis.

En quoi consiste MiniTool Power Data Recovery?

Comme nous l’avons déjà dit, MiniTool Power Data Recovery est un logiciel très efficace pour récupérer des fichiers supprimés par erreur ou en cas de panne de notre disque dur, qui se distingue parmi d’autres similaires par sa facilité d’utilisation, devenant l’un des meilleurs choix que les débutants puissent faire. dans ces cas.

En plus de cela, il nous donne la possibilité de tester son fonctionnement entièrement gratuitement, en récupérant les fichiers supprimés jusqu’à une limite de taille.

Avec cela, vous pourrez non seulement reconstruire avec ces éléments que vous pensiez perdus à jamais mais, en même temps, savoir comment sont les détails de leur fonctionnement, pour savoir s’il vaut la peine d’acquérir leur version complète pour avoir toutes leurs fonctions.

Avant d’entrer dans le didacticiel avec lequel vous pouvez profiter de ce programme, nous souhaitons vous rappeler que MiniTool Power Data Recovery est compatible avec toutes les versions de Windows, prenant également en charge d’autres appareils, internes et externes, à condition qu’ils aient été formatés en FAT ou en NTFS.

Comment récupérer des fichiers avec Power Data Recovery?

Eh bien, à ce stade, nous allons vous montrer quelles sont les étapes à suivre pour avoir une première expérience de récupération de fichiers supprimés avec MiniTool Power Data Recovery.

Tout d’abord, vous devez entrer sur le site officiel du programme et le télécharger, en sélectionnant l’option “Téléchargement gratuit” pour avoir l’exécutable sur votre PC, et ainsi pouvoir compter dessus le plus rapidement possible.

Après cela, nous passons par étape pour récupérer les éléments supprimés avec MiniTool Power Data Recovery:

Exécutez l’application sur votre ordinateur Vous accéderez à sa fenêtre principale

Tout d’abord, vous devez sélectionner le type de récupération qui vous intéresse, les options possibles étant «Fichiers supprimés«,«Cloisons endommagées«,«Partitions perdues«,«Appareils multimédias“Ou”Disques optiques«

Le plus souvent, comme nous l’avons décrit dans les paragraphes précédents, les utilisateurs essaient de récupérer des fichiers supprimés par accident. Dans ce cas, vous devez choisir la première des options disponibles

Ensuite, indiquez sur lequel des disques durs vous souhaitez travailler cette fois Cliquez sur Récupérer pour lancer le mécanisme de récupération des fichiers supprimés du lecteur Après quelques instants, une série d’informations sera affichée, généralement cataloguée par dossiers Vous devez indiquer quel dossier est dans lequel vous pensez que le fichier supprimé était lorsqu’il a disparu Lorsque vous l’avez fait, vous verrez les fichiers qui peuvent être récupérés Vous devez cliquer sur Enregistrer les fichiers pour les ramener sur votre PC, en ajoutant également le chemin pour les enregistrer

Conclusions

Comme vous pouvez le voir, la procédure elle-même pour récupérer les fichiers supprimés est vraiment très simple. Il ne nécessite aucune connaissance informatique avancée préalable. C’est là que réside l’une des forces de MiniTool Power Data Recovery. Vous pouvez l’utiliser même si vous n’avez jamais utilisé de logiciel similaire auparavant. Recommandez-le également à cet ami qui a généralement des problèmes avec ses objets perdus. Et, tout cela, sans perdre de vue votre option gratuite.

Partage-le avec tes amis!