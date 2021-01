Nous avons toujours le téléphone portable au-dessus de nous et nous utilisons son appareil photo pour tout, des photos aux vidéos, en passant par les appels vidéo ou les messages vidéo laissés à des connaissances. Le mobile est donc devenu, presque sans s’en rendre compte, le magasin de nos souvenirs et nous les transportons généralement, et même les éditons là-bas. Ainsi, lorsque nous supprimons l’un d’entre eux par erreur, le drame est servi.

Il nous est arrivé à tous de cliquer sur une icône de l’écran que nous ne devrions pas toucher au moment le plus inopportun, et lorsque cette icône est la poubelle, il est habituel que nous perdions ce que nous avions devant nous. C’est pourquoi nous allons vous dire comment récupérer ces vidéos supprimées par erreur sur Android, ou ceux que nous supprimons sciemment et que nous regrettons maintenant de l’avoir fait.

Votre téléphone portable dispose-t-il d’une corbeille?

Éléments récemment supprimés sur les téléphones Huawei

Nous enregistrons une vidéo que nous souhaitons conserver et la supprimons accidentellement. Drame. Mais peut-être existe-t-il un moyen assez simple de le récupérer, à savoir de localiser la corbeille sur votre téléphone portable, si votre téléphone mobile en est équipé. Sur Huawei, par exemple, il s’appelle “Supprimé récemment”. Si nous l’avons, notre vidéo est probablement là et nous devons juste la restaurer. Mais dépêchez-vous car les bacs sont généralement supprimés tous les quelques jours.

Si notre application de galerie n’a pas de poubelle, Google Photos en a

Un autre endroit où il y a généralement des bacs de recyclage est dans l’application galerie de photos que votre téléphone a installé. Il est généralement livré avec le système d’exploitation et est souvent appelé simplement Galerie. En eux, il y a généralement des sections spécifiques pour accéder à la corbeille et à partir de là, nous pouvons restaurer les derniers éléments supprimés volontairement ou non. De plus, ce sont généralement les applications chargées d’afficher les vidéos et les images par défaut, donc la chose logique est que nous avons appuyé sur le bouton Supprimer dans la même application que nous pouvons utiliser pour restaurer la vidéo.

Android n’inclut pas de corbeille en soi, bien qu’il l’inclue dans certaines des applications que nous avons installées et qui appartiennent à Google. Google Photos, par exemple, a une corbeille et cela peut être le salut maintenant. Supposons que nous ayons supprimé la vidéo de notre application de galerie et que nous ne puissions pas la récupérer car la corbeille a déjà été vidée. Avons-nous une synchronisation active avec Google Photos? Dans ce cas, notre vidéo sera archivée dans le cloud de Google même si elle n’est pas physiquement sur le téléphone, et nous pourrons la récupérer à partir de là. Et si nous l’avons également supprimé dans Photos, nous avons 30 jours pour le supprimer de la corbeille jusqu’à ce qu’il disparaisse à jamais.

Certaines applications pour récupérer des vidéos supprimées

Garde en tête que lorsque nous effaçons quelque chose sur un téléphone, cela n’efface pas réellement dans son intégralité, mais la partie de la mémoire qui indique quel espace de stockage interne est occupé et ce qui l’occupe est effacée. Cela indique au système, Android dans ce cas, que cette partie de la mémoire peut à nouveau être utilisée pour enregistrer des choses sans risquer de perdre des fichiers.

Un fichier ne disparaît pas définitivement tant que quelque chose n’est pas enregistré à l’endroit où il était

Ainsi, lorsque nous avons supprimé une vidéo (ou tout autre fichier), elle peut être récupérée tant que le système n’a pas utilisé l’espace qu’il occupait pour écrire quelque chose dessus. Et pour localiser ces fichiers qui sont mais ne sont pas, il existe des applications conçues expressément pour cela et qui explorer la mémoire pour ces fichiers complets mais cachés (Ce n’est pas exactement comme ça, mais ça sert d’exemple).

Récupération vidéo

L’une des applications de récupération vidéo supprimées les plus connues est Video Recovery. Cette application dispose d’un processus spécifique qui suit le stockage de notre téléphone pour trouver les vidéos qui ont été supprimées et qui sont toujours récupérables. Vous pouvez trouver toutes sortes de formats vidéo parmi lesquels se trouvent les plus populaires tels que MP4, MPG ou MOV.

Tout ce que vous avez à faire est d’installer l’application, de lui accorder l’autorisation d’accéder au stockage et de lui dire de commencer la recherche. Une fois son travail terminé, Video Recovery prendra toutes les vidéos trouvées et les placera dans un dossier appelé ALLRECOVEREDVIDEO qui sera accessible depuis l’application elle-même ou depuis l’application Galerie du téléphone. Aussi simple que cela. Et aussi, nous pouvons vous dire de regarder également dans la microSD, si notre téléphone l’a et nous l’utilisons pour enregistrer des vidéos.

Récupération vidéo

EaseUS MobiSaver

Une autre application conçue pour suivre le stockage du téléphone et récupérer ce qui n’a pas encore été écrasé est MobiSaver d’EaseUS. Ici, nous trouvons une application avec plus de fonctions en dehors de la récupération de vidéos supprimées. Avec MobiSaver, nous pouvons récupérer des fichiers SMS, des contacts de notre calendrier et même l’historique des appels si nous l’avons fait disparaître.

Tout ce que vous avez à faire est de l’installer, de lui accorder des autorisations d’accès et de lui dire, depuis son écran d’accueil, ce que nous voulons qu’il recherche. Dans notre cas, Nous vous demanderons de localiser les fichiers photo et vidéo et nous la laisserons faire son travail. Une fois terminé, il nous montrera les résultats et il suffira de croiser les doigts pour que celui que nous recherchons apparaisse parmi les ressuscités. Cela nous permet également de rechercher la carte microSD.

EaseUS MobiSaver-Recover Photos & Contacts

Disk Video Recovery Pro

Une autre application que nous pouvons facilement trouver dans Gogle Play est Disk Video Recovery Pro et, comme nous pouvons le voir d’après son titre, c’est également une application spécifique pour localiser des vidéos qui étaient auparavant sur notre téléphone et qui ne le sont plus. En outre, nous avons plusieurs modes de fonctionnement pour décider à quel point nous voulons que la recherche soit exhaustive. Il existe un mode de recherche rapide, un mode personnalisé et le mode de recherche complète.

Bien qu’il soit tentant que la recherche se termine en quelques minutes, l’analyse complète ou l’analyse complète est toujours recommandée.

Avec lui mode personnalisé nous indiquons où nous voulons qu’il regarde (stockage du téléphone, carte SD ou les deux), puis nous décidons quels formats vidéo et quelles qualités nous recherchons. L’option de la recherche rapide prendra environ deux minutes (bien que cela dépende de la taille de la mémoire du téléphone) et enfin le scan complet qui sera le plus durable, mais aussi le plus efficace.

Une fois la recherche terminée dans l’un des modes que nous avons choisis, l’application nous montrera une liste des vidéos pouvant être récupérées avec votre aperçu. Nous devons juste choisir ce que nous voulons être à nouveau disponible et le tour est joué, ils reviendront dans le dossier dans lequel ils se trouvaient à l’origine.

Disk Video Recovery Pro