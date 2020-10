Vous ne vous souvenez plus du mot de passe que vous avez utilisé pour enregistrer votre compte Gmail? Nous vous proposons toutes les étapes pour retrouver l’accès à ce compte. Utiliser un email alternatif, la réponse de sécurité, un numéro de téléphone …

Pour accéder à Gmail depuis le téléphone, vous devez connaître les données du compte Google, à la fois le nom d’utilisateur et le mot de passe. Et bien sûr, il suffit que l’on veuille accéder à un compte peu utilisé, ou que nous voulons nous connecter sur un autre appareil, afin que nous ne nous souvenions pas du mot de passe; avec le problème de ne pas pouvoir consulter les plateaux. Heureusement, il n’est pas difficile de récupérer l’accès à Gmail, même à partir du mobile lui-même. À la fois depuis Android et depuis Gmail.

Avez-vous oublié votre mot de passe? Gmail vous aide

Si vous avez un appareil Android votre Gmail sera accessible via le compte avec lequel vous avez enregistré le téléphone. Si vous souhaitez gérer un nouveau compte Gmail depuis votre mobile, vous devez ajouter ce compte à partir des paramètres Android: l’option se trouve sous «Utilisateurs et comptes» (le nom varie selon le fabricant). Mettez le nom d’utilisateur dans la case correspondante et cliquez sur ‘Suivant’: Google vous autorisera à y accéder si vous avez oublié le mot de passe. Cliquer sur ‘Avez-vous oublié votre mot de passe?».

Pour accéder à Gmail depuis un iPhone ou un iPad, vous devez ouvrir son application et cliquer sur l’avatar, en haut à droite. Ensuite, allez dans ‘Ajouter un autre compte’ et effectuez le même processus que sous Android: entrez le nom d’utilisateur Google, cliquez sur suivant et allez à l’option mot de passe oublié.

Google ne vous enverra pas le mot de passe de votre compte Gmail: il ne vous donnera accès que si vous montrez qu’il vous appartient. Ensuite, vous aurez la possibilité de changer le mot de passe

Google propose plusieurs façons de récupérer le mot de passe Gmail, qui est le même mot de passe pour le compte Google lui-même. En fonction des informations que vous avez enregistrées dans ce compte vous aurez plus ou moins de moyens de récupérer les informations de connexion. Il est préférable de passer d’un menu à l’autre jusqu’à ce que vous trouviez l’option qui correspond le mieux à vos besoins.

Écrivez le dernier mot de passe dont vous vous souvenez

C’est le processus qui démarre par défaut: Google vous demande de saisir un «mot de passe» dont vous vous souvenez. En soi, il n’offre aucune solution puisque, sauf si vous entrez le mot de passe actuel (et qu’en théorie tu ne te souviens pas), ne vous laissera pas passer.

Cliquez sur «Essayer une autre manière» et choisissez une autre option pour récupérer le compte.

Récupérer l’accès avec un autre appareil

Si vous avez enregistré le compte Gmail sur un autre mobile, tablette ou ordinateur une notification de Google sera apparue à l’écran. Écrivez les caractères qui apparaissent sur l’écran du téléphone où vous essayez de récupérer le mot de passe et Google vous laissera passer. Sinon, vous devrez utiliser une autre méthode.

Laissez Google vous appeler et / ou envoyer un SMS

Comme nous l’avons déjà dit, en fonction des informations que vous avez enregistrées dans votre compte Google, vous aurez plus ou moins de moyens de récupérer le mot de passe. Dans le cas où vous avez rempli le champ téléphone Google vous enverra un SMS à ce numéro, il pourra également vous appeler. Entrez le code envoyé sur le mobile où vous récupérez l’accès et vous pouvez passer.

Si vous ne pouvez pas accéder avec votre mobile, vous devrez cliquer sur «Je n’ai pas mon téléphone». Google vous proposera un autre moyen d’accéder à votre compte.

Répondez à la question de sécurité

Dans le cas où vous enregistrez une question de sécurité avec la réponse, vous avez la possibilité de prouver à Google que c’est vous qui essayez d’accéder. Répondez à la question et vous pouvez terminer le processus. Sinon, vous n’avez qu’à «essayer une autre façon».

Envoi d’un code au compte de récupération

C’est recommandé complétez les informations Google avec un “e-mail de récupération”, un compte alternatif qui vous permet d’agir comme preuve d’identité. Si vous avez rempli ce compte, Google vous enverra un code afin que vous puissiez le saisir sur le mobile que vous utilisez pour récupérer le mot de passe. Si tout est correct, vous aurez accès à l’étape suivante.

Comme précédemment, cliquez sur «Essayer d’une autre manière» si vous n’avez pas accès à l’e-mail de récupération.

Saisissez une adresse e-mail à laquelle Google peut vous écrire

Cette étape ne garantit pas que Google vous enverra un moyen de récupérer votre compte Gmail depuis Vous devez évaluer que ce compte vous appartient vraiment. Le processus peut prendre beaucoup de temps, vous pouvez même ne jamais y avoir accès. Compte tenu de la sécurité qu’un compte de messagerie doit offrir, avec le moindre doute que le deuxième compte n’inspire pas confiance, il sera impossible de retrouver l’accès au compte principal.

Dans le cas où aucune des étapes précédentes n’a résolu le problème, vous ne pouvez rien faire d’autre que d’aller à la communauté Google et de publier un sujet sur son forum d’aide. Google ne fournit pas de moyen de contact direct, ni par e-mail ni par téléphone.

Lorsque vous avez accès, modifiez le mot de passe

Lorsque vous aurez réussi à accéder à votre compte Gmail, vous devrez probablement changer le mot de passe: entrez-en un nouveau et c’est tout. La chose la plus souhaitable est que vous en choisissiez une dont vous vous souviendrez facilement et qui ne signifie pas qu’elle soit facilement devinable. Utilisez des lettres majuscules et minuscules, entrez des chiffres et des signes de ponctuation. Une fois modifié, nous vous recommandons d’enregistrer le nouveau «mot de passe» dans un bon gestionnaire de mots de passe. Et si vous avez besoin d’accéder manuellement au changement de mot de passe, vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien.

Pour ne pas avoir trop de problèmes si vous oubliez à nouveau le mot de passe, il est préférable de complétez le profil Google avec les informations qui vous permettent de retrouver l’accès. Entrez une adresse e-mail alternative, votre numéro de portable, une question de sécurité … Toute précaution est peu.