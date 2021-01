2021 sera l’année Reddit battre Wall Street, au moins pendant quelques jours. C’est l’histoire surréaliste de la façon dont un groupe de personnes s’est réuni sur un subreddit et a gonflé la valeur d’un stock pour mettre l’établissement en difficulté. Voici comment ils l’ont fait et comment ils l’ont obtenu.

Il n’est pas nécessaire d’être un requin du marché pour savoir que certaines entreprises mourront avec l’avènement de la numérisation. Superproduction était l’un des plus grands représentants de la dernière décennie, avec Netflix détruisant le cœur du divertissement que représentaient les magasins vidéo. Par conséquent, parier sur ces entreprises dont la disparition est évoquée peut ne pas sembler une bonne idée. C’est là qu’intervient le protagoniste le plus improbable de cette histoire.

GameStop est l’une des plus grandes chaînes de vente au détail aux États-Unis qui vend, entre autres, des jeux vidéo au format physique. Comme pour l’industrie musicale ou audiovisuelle, son activité est en danger d’extinction en raison de la prolifération des accès aux contenus via Internet.

Sa valeur boursière est en chute libre depuis longtemps et la pandémie a causé d’énormes dégâts à ses comptes. La confiance des investisseurs est au minimum et espère ce modèle commercial ils ne laissent pas de bonnes attentes pour l’avenir. Pour se faire une idée, ses actions ont chuté de 50 $ en 2013 à un peu plus de deux dollars l’année dernière.

Il est clair que, dans le fonctionnement normal de la bourse, la logique veut que ce ne soit pas une bonne affaire, et ce ne sera pas le cas.

Mais le marché boursier a sa propre idiosyncrasie. Historiquement, les gros poissons ont mangé les plus petits et les plus gros ils fonctionnent comme un contrepoids, qui joue selon les règles des grands fonds d’investissement. Et comment dire, une rivière troublée, les pêcheurs y gagnent.

Ces grands fonds pensaient également que GameStop ce n’est pas une bonne affaire. Et pendant un moment, ils ont commencé à mettre positions courtes sur leurs actions.

Ongle courte position est une stratégie d’investissement dans laquelle pari que le prix d’un actif – dans ce cas la valeur de l’action – va baisser. Si le prix du titre sous-jacent baisse, de l’argent est gagné. Si le prix augmente, vous perdez. Simplifier beaucoup.

De plus, si la valeur tombe, les pertes peuvent être illimitées, car ce sont des positions à effet de levier.

En termes simples, le levier financier consiste à utiliser un mécanisme, par exemple une dette, pour augmenter le montant d’argent alloué à un investissement. C’est pourquoi, si la valeur du stock baisse, les pertes peuvent en entraîner d’autres.

GameStop: le champ de bataille entre les “ trolls ” et Wall Street

Et cela nous ramène à GameStop. Deux grands fonds de capital-risque, Capitale Melvin et Recherche Citron, qui se consacrent entre autres à prendre des positions baissières, ont également pensé que cette stratégie valait la peine d’être utilisée avec GameStop. Alors, plus le stock des chaînes de magasins diminuait, plus ils gagneraient d’argent.

Mais ces fonds habitués, compte tenu de leur puissance et de leur capital, à gérer le marché à volonté, ne comptaient pas, comme personne, avec les trolls Internet.

Deux millions de petits investisseurs mis en commun sur Reddit ils se sont organisés. Fatigué des stratégies de pouvoir des grands fonds qui parient bas contre des entreprises comme GameStop, ils voulaient donner une leçon à Wall Street en utilisant ses propres mécanismes.

Comment l’ont-ils compris? Acheter des actions de l’entreprise en masse, juste au moment où elles étaient à leur valeur la plus basse. À mesure que la demande augmente, le prix augmente, la règle de base du marché.

Le raisonnement était le suivant: si les gros fonds sont capables de faire bouger le marché avec des algorithmes et des robots, quelques-uns organisés pourraient faire tomber le système. Dégénère, ils s’appellent eux-mêmes. Et vos achats de stocks de GameStop, petits mais très nombreux, ont multiplié le prix de l’action.

«Le WSB fait tomber Wall Street tout seul. Le pouvoir aux gens sanglants. Je suis très fier de vous tous les retardataires analphabètes ”

Ongle chance de la lutte des classes, selon ses propres mots, qu’il a supposé que la valeur des actions de GameStop ont téléchargé 700% jusqu’à présent cette année et lorsque ce texte est publié, il s’élève à 340 $.

Cette augmentation soudaine, qui n’est pas liée à la valeur réelle et aux chiffres financiers GameStop, a fait des milliers de ces petits investisseurs Reddit gagnent beaucoup d’argent. En parallèle, les fonds courts ont beaucoup perdu.

Un hedge fund en baisse et des milliers de “ redditors ” millionnaires

Compte tenu des positions baissières de Capitale Melvin, qui a commencé l’année avec plus de 12 500 millions en gestion d’actifs, les opérations représentent des pertes pour le fonds environ 30%.

Contournez l’appel de marge. Autrement dit, la marge du fonds (qui fonctionne comme une garantie) ne couvre pas les positions à risque et entre quelque chose comme une faillite technique. Et parce que, comme nous l’avons expliqué précédemment, étant des positions à effet de levier avec la possibilité de pertes illimitées, plus l’action GameStop augmente, plus elle accumulera de pertes. Capitale Melvin.

Les pertes sont si grandes qui a dû être sauvé par trois fonds, qu’ils ont injecté environ 2,7 milliards de dollars. On estime qu’il a perdu au total 5 milliards de dollars. Et, logiquement, vous avez quitté la position courte.

Petits investisseurs organisés en Reddit ils ont renversé un fonds de risque qui aura beaucoup à voir avec la reprise, et ils ont gagné leur bataille particulière contre Wall Street. Dans le processus, beaucoup d’entre eux sont devenus millionnaires du jour au lendemain.

Un avenir sous forme d’anecdote

Jusqu’à quand? Depuis ceux de Reddit ont gonflé artificiellement la valeur de GameStop, Ca ne durera pas longtemps. Ceux qui vendent avant que l’action n’atteigne la saturation complète ou avant que la SEC (Securities and Exchange Commission) ne se mette en travers du chemin, gagneront beaucoup. D’autres l’ont déjà fait dans le processus.

Mais finalement, le futur de GameStop est écrit. Les actions représenteront à nouveau la vraie valeur de l’entreprise. Lorsque les eaux reviendront à leur cours, il n’y aura que de nombreuses anecdotes dans un subreddit jusqu’ici inconnu de beaucoup. Et des milliards qui, comme toujours, changeront de mains.

Il laissera une belle note dans les livres d’histoire des marchés financiers. Lehman Brothers En 2008. Reddit, comment pourrait-il en être autrement, en 2021.

