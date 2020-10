Les télévisions d’aujourd’hui peuvent être connectées à Internet pour opter pour une multitude de services supplémentaires grâce aux applications. Netflix, HBO, YouTube … sont parmi les plus demandés, mais il peut arriver un moment où la télévision ne fonctionne pas comme il se doit et pour cette raison, nous vous expliquons comment redémarrer un Android TV et tout faire fonctionner comme avant.

Procédure pour redémarrer un Android TV

Les télévisions d’aujourd’hui fonctionnent sous un système d’exploitation et, selon chaque maison, elles ont sa propre interface. Mais il y a des entreprises qui choisissent de mettre un système d’exploitation Android sur leur écran ou des utilisateurs qui, pour mettre Internet dessus, choisissent de mettre une TV Box qui a un système d’exploitation de Mountain View. Quelle que soit votre option, vous devez savoir que pour redémarrez votre Android TV.

Cette procédure n’est pas aussi difficile que vous le pensez, mais elle est loin d’être exécutée comme vous le pensez. Et nous ne découvrirons pas la roue si nous vous disions que cela se fait en éteignant et rallumant la télévision, ce qui peut aider mais ne serait pas tout à fait efficace. Comme pour tous les appareils électroniques, le redémarrage et l’arrêt de celui-ci ont des fonctions différentes et le cas d’un téléviseur intelligent ne l’est pas moins.

Mais allons droit au but, et c’est à redémarrez votre Android TV ce que vous devez faire est d’aller dans la section Paramètres, qui peut être représentée par un engrenage ou par trois points verticaux. Si vous avez des raccourcis, vous aurez peut-être la possibilité de redémarrer l’écran avec une simple pression car il apparaît dans le menu, mais vous pouvez avoir d’autres options.

Pour l’autre option de redémarrage d’un Android TV, vous devez suivre les étapes suivantes:

Ouvrir les paramètres Continuer avec les préférences de l’appareil Cliquez sur À propos de Sélectionnez l’option de réinitialisation et attendez que le téléviseur fasse de même

Vous n’aurez qu’à attendre quelques secondes pour que le système redevienne opérationnel. Après cette pratique, toutes les applications fonctionneront à nouveau à partir de zéro et devraient cesser de donner des erreurs. Si le problème persiste, vérifiez qu’il n’y a aucune mise à jour en attente d’installation ou réessayez les étapes précédentes.