Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, Chrome, contrairement au reste des navigateurs Web – peut-être à l’exception de Microsoft Edge – intègre les nouvelles fonctionnalités qui reçoivent leurs versions de manière quelque peu sui generis, en les déployant par sections à travers diverses mises à jour. mineurs qui n’atteignent pas tous les utilisateurs de la même manière. Ce sur quoi Google s’appuie pour le faire n’est pas clair, mais il existe de nombreux exemples et celui-ci, celui de Groupes d’onglets de Chrome, C’est l’un d’entre eux.

Les groupes d’onglets sont arrivés dans Chrome en début d’année, comme presque toutes ses nouveautés les plus remarquables au niveau des fonctionnalités, par la porte arrière, c’est-à-dire comme une option cachée qui pouvait être activée manuellement et qui n’était pas activée dans la version stable du navigateur jusqu’à des mois plus tard, mais pas pour tous les utilisateurs en même temps, ce qui est arrivé à nouveau avec la nouvelle fonction «réduire» des groupes d’onglets.

Cela a été au moins mon expérience dans les systèmes dans lesquels je l’ai essayé, et tandis que dans certains, l’option d’antan était déjà activée, dans d’autres, elle ne l’était pas; Et bien qu’il soit très probable qu’il soit bientôt disponible pour tout le monde, ce n’est pas un mauvais moment pour expliquer comment il est activé pour ceux qui veulent l’essayer maintenant, ainsi que pour enseigner en quoi il consiste, car si les groupes d’onglets Chrome sont assez merdiques, tels et comme ils sont, avec la fonction de se contracter, ils gagnent de nombreux entiers.

Comment réduire les groupes d’onglets dans Chrome

Tout d’abord, commençons par nous rappeler quels sont les groupes d’onglets de Chrome, au cas où quelqu’un les aurait ignorés. Fondamentalement, il s’agit d’une fonction qui “permet aux utilisateurs d’organiser les onglets en groupes visuellement distincts, par exemple pour séparer les onglets associés à différentes tâches”, comme le décrit Google. Ainsi, les onglets sont regroupés par couleur, avec la possibilité de leur donner un nom. Tout se fait via le menu contextuel des onglets.

Comme vous pouvez le voir, c’est une méthode intéressante pour créer des groupes d’onglets, mais pas pratique, encore moins lors de leur ajout d’un nom. Pour l’évidence: s’il est déjà facile de remplir la barre d’onglets, nommer les groupes réduit encore l’espace horizontal disponible et n’offre pas non plus de fonctionnalités remarquables. Rien à voir avec les groupes d’onglets – ou piles d’onglets – qu’Opera a introduits à l’époque ou ceux que l’on trouve actuellement dans Vivaldi.

Eh bien, Google a étendu cette fonctionnalité avec l’option de réduire les groupes d’onglets économiser un espace précieux. Une fonctionnalité que certains utilisateurs ont déjà à portée de main et d’autres non, mais qu’ils peuvent facilement activer via les préférences avancées. Avant, voyons comment cela fonctionne, vaut les redondances, la fonction de réduction des groupes d’onglets Chrome, car ils sont la chose la plus intéressante de toute cette raquette.

Pour activer l’option de réduction des groupes d’onglets Chrome, la manière est la plus courante:

Entrez: «chrome: // flags» Filtrer le terme «collapse» Activer les préférences «Onglets Groupes Réduire» («Activé») De plus, vous pouvez également activer la préférence «Onglets Groupes Réduire Gel»

Redémarrez le navigateur et il est déjà actif. La dernière préférence est encore en phase expérimentale, elle est donc susceptible d’erreurs générales, mais elle est intéressante, car ce qu’elle fait est libérer de la mémoire qui usent les onglets groupés réduits. En cas de problème, il suffit de revenir en arrière et de remettre la préférence sur «Par défaut».

Enfin, rappelez-vous que pour créer des groupes d’onglets, vous devez utiliser le menu contextuel des onglets et faire glisser les onglets souhaités sur les groupes créés; et que les groupes d’onglets ne peuvent être réduits que lorsqu’il y a plus d’onglets ouverts.