Dites adieu aux écrans de 5 pouces. Nous expliquons étape par étape comment visualiser les appels vidéo WhatsApp en grand sur votre téléviseur de manière simple.

Écrit par Beatriz Alcántara sur WhatsApp

WhatsApp s’est considérablement amélioré en intégrant les appels vidéo dans son service, une fonction qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs contacts via vidéo et audio gratuitement.

Étant fait par téléphone portable, vous pouvez penser que vous devez vous contenter de regarder des appels vidéo sur un écran de seulement 5 ou 6 pouces, mais ce n’est pas comme ça. Surprise: vous pouvez utilisez votre téléviseur pour regarder les appels vidéo WhatsApp en grand, et dans cet article, nous vous expliquerons comment.

Cette astuce est particulièrement utile pour les appels vidéo qui vont durer des heures, les appels vidéo de groupe dans lesquels vous voulez voir bien le reste des membres ou des appels vidéo sur le lieu de travail, dans le style de Zoom.

En bref, regarder des appels vidéo WhatsApp sur votre téléviseur est un processus simple qui peut être utile dans certaines situations. Pour ce faire, il y a deux méthodes différentes selon le type de téléviseur que vous avez, intelligent ou non. Étape par étape, nous expliquons comment le faire dans les sections suivantes.

Regardez les appels vidéo WhatsApp sur votre Smart TV

L’une des options pour voir les appels vidéo WhatsApp sur votre téléviseur est d’avoir une Smart TV, c’est-à-dire une télévision intelligente. Plus précisément, cette Smart TV doit Accepter le contenu en streaming à partir d’un appareil Android. Tant que vous répondez à cette exigence, vous pouvez envoyer l’image depuis votre mobile et, par conséquent, les appels vidéo WhatsApp vers le téléviseur.

Améliorez la qualité de vos appels vidéo WhatsApp avec ces astuces simples

Avec cette option, vous n’aurez pas besoin de câbles pour voir les appels vidéo de la plate-forme de messagerie en grand, juste une bonne connexion WiFi. Étape par étape, nous expliquons comment visionner les appels vidéo WhatsApp sur votre Smart TV.

Confirmez que le téléphone Android et la Smart TV sont connecté au même réseau WiFiSur votre mobile, affichez le panneau des paramètres rapides et recherchez l’option «Envoyer» ou «Transmettre».Sélectionnez le téléviseur vous souhaitez envoyer le contenu, ouvrez WhatsApp et passer un appel vidéo avec les contacts que vous souhaitez. En transmettant tout le contenu du mobile à la Smart TV, vous pourrez voir et écouter cet appel vidéo en grand à la télévision. Rappelle-toi que votre téléphone continue de capturer votre image et votre son via caméra et microphone, vous ne pouvez donc pas mettre le terminal de côté.

Regardez les appels vidéo WhatsApp sur votre téléviseur avec Chromecast

Si vous n’avez pas de Smart TV, mais que vous devez augmenter la taille des appels vidéo WhatsApp à l’aide de votre télévision, vous pouvez recourir à la meilleure solution: l’appareil Google Chromecast.

Cet appareil, que vous devez connecter à votre téléviseur, le rend intelligent et vous permet partagez du contenu avec elle depuis votre mobile Android. Pour refléter l’écran avec Chromecast pour regarder les appels vidéo WhatsApp à la télévision, procédez comme suit:

Confirmez que le téléphone Android et la Smart TV sont connecté au même réseau WiFi.Ouvrez l’application Google Home sur votre mobile.Entrez dans la section du profil (l’icône à droite dans la barre d’outils inférieure). Recherchez et choisissez l’option “Appareil de projet”Dans la liste des appareils, sélectionnez le Chromecast auquel vous souhaitez transmettre le contenu de votre mobile et les deux seront connectés. Vous pouvez désormais voir et entendre tout ce que vous faites avec le téléphone à la télévision.Ouvrez WhatsApp et passez un appel vidéo avec les contacts que vous souhaitez. En transmettant tout le contenu du mobile, vous pouvez voir et écouter cet appel vidéo en grand à la télévision. Rappelle-toi que votre téléphone continue de capturer votre image et votre son via caméra et microphone, vous ne pouvez donc pas mettre le terminal de côté.

Que ce soit avec votre Smart TV ou avec Chromecast, le processus de transmission du contenu de votre mobile – appels vidéo WhatsApp inclus – est simple. Avec cette astuce, vous pouvez dites adieu aux écrans de 5 pouces pour les appels vidéo de plate-forme. Mettez-les à la télé et vous pourrez voir vos proches en détail.

Les meilleurs téléviseurs Stick pour transformer votre téléviseur en smart