L’événement «Time Flies» d’Apple est prévu pour le 15 septembre à 10 h PT / 13 h. ET. L’événement dédié à Apple Watch et iPad d’Apple Park pourrait inclure d’autres annonces pour des choses comme les AirTags de la société et l’offre de services Apple One attendue, mais la gamme iPhone 12 ne devrait pas être dévoilée avant un événement d’octobre. Découvrez plusieurs façons de regarder la diffusion en direct de l’événement Apple le 15 septembre.

Pour les annonces matérielles majeures, nous attendons l’Apple Watch Series 6, un remplacement de l’Apple Watch Series 3, un iPad Air mis à jour avec un tout nouveau design, et peut-être un iPad de 8e génération.

Parmi les autres annonces probables, citons l’offre groupée de services Apple One, les dates de sortie des logiciels pour iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 et tvOS 14. Il est également possible que l’événement «Time Flies» puisse voir le dévoilement des AirTags et des AirPods d’Apple. Des écouteurs intra-auriculaires de studio en cours d’élaboration depuis un certain temps.

Comment regarder la diffusion en direct de l’événement Apple le 15 septembre

L’événement commence à 10 h HP / 13 h. PT

Et que vous puissiez regarder la diffusion en direct ou non, assurez-vous de rester à l’écoute de ., car nous aurons une couverture en direct approfondie de tout ce qu’Apple annonce.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: