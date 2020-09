Les champions en titre de Pro14, Leinster, ont la chance de tout refaire aujourd’hui, l’Ulster étant la seule chose qui les sépare de leur troisième championnat Pro14 sur la rotation. Les rivaux irlandais se sont affrontés pour la dernière fois il y a deux semaines, avec une équipe de Leinster de deuxième ligne comptant 28 à 10 gagnants, leur 15e victoire en Pro14 en autant de matchs cette saison – un exploit à peine croyable. Mais tout se résume à un dernier match, et le record scandaleux de Leinster comptera pour peu si l’Ulster parvient à créer un bouleversement sur la plus grande scène de toutes. Lisez la suite pendant que nous expliquons comment regarder un flux en direct Leinster vs Ulster aujourd’hui et voir toute l’action finale du Pro14 en ligne.

Aide-mémoire Leinster vs Ulster

La finale Pro14 débutera à 19h35 BST et IST ce soir (samedi 12 septembre). Les fans basés en République d’Irlande peuvent se connecter gratuitement sur TG4, avec une couverture à partir de 19 h 05 IST, tandis que les fans d’Irlande du Nord peuvent regarder la finale sur BBC Irlande du Nord sans payer un sou. Premier Sports est l’endroit où aller au Royaume-Uni.

Où que vous soyez, vous pouvez accéder à la même couverture que vous le feriez à la maison en en utilisant un VPN – économisez près de 50% sur le meilleur aujourd’hui!

L’Ulster a réservé sa place dans la grande finale avec une victoire de retour au dernier souffle sur les vainqueurs de la Conférence B, Édimbourg, dans laquelle ils ont pris vie au dernier quart. Les Ulstermen ont perdu 12 points et ont cherché le décompte, mais ont gardé la tête alors qu’Édimbourg perdait la leur.

À cinq minutes de la fin, ils ont égalisé et ont intensifié Ian Madigan dans la dernière minute pour envoyer un penalty gagnant. Ce n’était en aucun cas une performance parfaite des hommes de Dan McFarland, mais les 20 dernières minutes ont été un peu héroïques. Rob Lyttle a été nommé homme du match, mais cela aurait facilement pu être Madigan ou Alby Mathewson, dont l’introduction a changé le déroulement du match.

La victoire en demi-finale de Leinster n’a pas été aussi fluide que le reste de leur saison. En vérité, ils semblaient plus vulnérables qu’ils ne l’ont fait depuis un certain temps, et étaient reconnaissants pour un Munster imprudent de terminer un jour où ils ne pouvaient rassembler qu’un seul essai. Cela s’est avéré suffisant pour les hommes de Leo Cullen, qui ont passé une grande partie du match à défendre leur vie.

C’est le match que nous attendions et ça devrait être un peu plus bas. Sera-ce encore Leinster ou l’Ulster peut-il obtenir son premier championnat depuis 14 ans? Lisez la suite pendant que nous expliquons comment regarder Leinster vs Ulster en ligne pour obtenir un flux en direct final Pro14 où que vous soyez en ce moment.

Comment regarder Leinster vs Ulster depuis l’étranger

Envie de regarder le rugby depuis le Royaume-Uni, Down Under ou en Amérique du Nord? Faites simplement défiler vers le bas et vous verrez toutes vos options répertoriées. Mais vous rencontrerez des problèmes si vous essayez d’accéder à ce flux en ligne lorsque vous êtes en dehors de votre pays – même si vous êtes pleinement inscrit et que vous payez probablement des frais d’abonnement.

C’est à cause de ce qu’on appelle le blocage géographique – mieux pensé comme une sorte de frontière numérique – mais ce n’est pas aussi effrayant que cela puisse paraître. Suivez simplement nos conseils VPN ci-dessous et vous serez bientôt opérationnel avec un excellent logiciel qui vous permet de déplacer votre appareil dans votre pays de résidence – retrouvant ainsi l’accès à tous les services de streaming et au contenu que vous appréciez normalement chez vous. .

Essayez ExpressVPN aujourd’hui et obtenez 3 mois GRATUITS avec cette offre ExpressVPN est actuellement notre meilleur VPN au monde. C’est grâce à sa rapidité, sa sécurité et sa simplicité d’utilisation. De plus, vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les téléviseurs intelligents, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPad, tablettes, etc.

ExpressVPN est le meilleur VPN polyvalent pour le streaming à des vitesses (appropriées) excellentes – et peut-être le meilleur de tous, il a un Garantie de remboursement de 30 jours plus 3 mois GRATUITS lorsque vous vous abonnez pendant un an.

Accédez à ExpressVPN via votre ordinateur portable, iPhone, tablette, téléphone Android, PlayStation, Xbox et bien plus encore. Express est un service à tout faire qui bénéficie également d’un support client 24h / 24 et 7j / 7.

Voir l’offre

Diffusion en direct gratuite de Leinster vs Ulster: comment regarder la finale du Pro14 en ligne au Royaume-Uni et en Irlande

Les fans de rugby Pro14 basés au Royaume-Uni peuvent syntoniser Leinster vs Ulster sur Premier Sports 1, avec une couverture à partir de 18h30 BST.

Si vous n’êtes pas familier avec Premier Sports, il a montré tous les matchs de chaque tour de l’action, ainsi que les séries éliminatoires Pro14.

Si vous êtes déjà abonné à Sky, l’ajout de Premier Sports coûte 11,99 £ par mois, bien que les clients de Virgin Media bénéficient d’une petite réduction et ne doivent payer que 9,99 £ par mois.

Cependant, ceux d’Irlande du Nord peuvent regarder la finale sur BBC Irlande du Nord sans payer un centime, tandis que les fans de la République peuvent syntonisez gratuitement sur TG4, avec une couverture à partir de 19 h 05 IST. L’accès aux deux services est 100% gratuit (avec une licence TV, dans le cas du Beeb) et TG4 ne vous oblige même pas à vous inscrire pour regarder!

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni ou de l’Irlande et que vous souhaitez regarder Leinster vs Ulster comme vous le feriez à la maison, ne vous inquiétez pas des blocages géographiques sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser en direct l’action tout comme vous le feriez normalement.

Comment diffuser en direct Leinster vs Ulster et regarder la finale de rugby Pro14 en Australie

Les fans basés en Australie peuvent se connecter en ligne à la finale de rugby Pro14 entre Leinster et Ulster via le service de streaming Rugby Pass. Il est disponible pour 9,99 $ par mois et vous permet de regarder tous les matchs du Pro14, et vous pouvez le connecter à votre téléviseur via Chromecast, HDMI ou AirPlay.

Leinster vs Ulster commence à 4 h 35 AEST dimanche matin, alors préparez-vous à un très tard (ou très tôt).

Comment regarder Leinster vs Ulster: diffusion en direct de la finale de rugby Pro14 en Nouvelle-Zélande

Leinster vs Ulster est sur Sky Sport 1, avec une couverture commençant à 6h30 NZST aux petites heures du dimanche matin, et le match commençant cinq minutes plus tard, à 6h35.

Sky Sport est disponible en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’une gamme de forfaits de télévision payante. Les abonnés peuvent regarder en ligne en utilisant le service Sky Go du pays, tandis que les coupeurs de cordon et n’importe qui d’autre peuvent essayer la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now – où un pass hebdomadaire ne coûte que 19,99 $.

Les citoyens britanniques en Nouvelle-Zélande peuvent utiliser la route VPN décrit ci-dessus pour se mettre au service de leur choix comme ils le feraient à la maison.

Leinster vs Ulster: retrouvez en direct la finale du rugby Pro14 aux États-Unis

ESPN et son service de streaming ESPN + ont le droit de diffuser le rugby Pro14 aux États-Unis. Le choc final d’aujourd’hui Leinster vs Ulster Pro14 est exclusif à ESPN + et vous pouvez vous inscrire à la plate-forme pour seulement 4,99 $ par mois.

Le coup d’envoi aux États-Unis est à 14 h 35 HE / 11 h 35 PT, la couverture débutant cinq minutes avant cela.

Comment regarder Leinster vs Ulster: obtenez une diffusion en direct de la finale de rugby Pro14 au Canada aujourd’hui

Le service de streaming DAZN a le droit de montrer la finale de rugby Pro14 au Canada.

Cela signifie que le réseau diffuse exclusivement Leinster vs Ulster dans le pays, le choc Pro14 devant commencer à 14 h 35 HE / 11 h 35 PT. Mieux encore, il y a un Essai gratuit d’un mois cela vous permettra de regarder le match sans débourser un centime! Si vous décidez de conserver DAZN, vous paierez 20 $ par mois ou un abonnement annuel de 150 $.

L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes.

Les Canadiens à l’extérieur du pays peuvent suivre l’itinéraire VPN ci-dessus et se connecter avec une connexion DAZN tout de même.

Comparez les meilleurs services VPN par prix: