TPC Boston accueille le premier tournoi des séries éliminatoires de la FedExCup en ce moment alors que la saison 2020 du PGA Tour commence son voyage pour couronner un gagnant au Northern Trust. C’est le tour 4 à Norton, Massachusetts ce dimanche avec Tiger Woods parmi ceux qui jouent pour obtenir une place au championnat du Tour de fin de saison en septembre – bien que peu ou pas aient une chance d’attraper le leader avant le tour final, Dustin Johnson (-22) , sauf quelque chose d’extraordinaire. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct de Northern Trust et voir toute l’action de golf du PGA Tour en ligne ce dimanche.

Pourtant, nous avons vu beaucoup d’extraordinaires cette semaine, à savoir le vendredi lorsque DJ a inscrit un incroyable 60 – de justesse le meilleur un presque record Scottie Scheffler sur 59. Le score le plus bas jamais enregistré sur le PGA Tour est de 58 – enregistré par Jim Furyk en 2016 au championnat des voyageurs. Les faits saillants pour Dusty comprenaient un putt d’aigle de 41 pieds sur la normale 5 seconde, tandis que le 59 de Scottie n’était que la 12e ronde des moins de 60 ans dans l’histoire du golf professionnel.

Diffusion en direct du Northern Trust 2020

Le Northern Trust 2020 se déroule au TPC Boston à Norton, Massachusetts du jeudi 20 août au dimanche 23 août. La couverture est partagée entre NBC’s Golf Channel et CBS aux États-Unis, tandis que Sky Sports détient les droits au Royaume-Uni. Tous les détails de diffusion et de télévision que vous devez regarder sont ci-dessous – ou si vous avez juste besoin de savoir comment regarder votre flux domestique depuis l’étranger, alors le essayez ExpressVPN 5 étoiles avec jusqu’à 50% de réduction aujourd’hui.

Le Northern Trust est le premier des trois événements éliminatoires de la FedExCup qui se terminent par la PGA Tour. En plus de disposer d’une bourse de 9,5 millions de dollars, il réduira les 125 meilleurs golfeurs du monde (selon le classement FedExCup après le championnat Wyndham) à un top 70 qui progressera vers le championnat BMW de la semaine prochaine. Ce tournoi nous donnera un peloton final de seulement 30 golfeurs pour disputer le Championnat du Tour 2020.

Ce n’est pas un système parfait, mais cela crée un drame de fin de saison impressionnant de la PGA pour les fans de golf. De grands noms comme Tommy Fleetwood, Jordan Speith, Justin Rose, Rickie Fowler et Ian Poulter sont tous entrés dans le tournoi juste en dehors du top 70 du classement FedExCup et ont donc besoin d’une solide performance pour se rendre au championnat BMW de la semaine prochaine. Jusqu’à présent, Fleetwood, Fowler et Poulter ont tous bien joué – si ce n’est tout à fait à la hauteur du golf d’un autre monde de quelques-uns de leurs pairs.

Tiger est bien placé pour réserver un billet pour l’Illinois et a commencé le Northern Trust au 49e rang selon le service de livraison, grâce à une grande victoire au Japon l’année dernière au championnat Zozo. Pourtant, il a besoin de deux bons tournois pour se catapulter dans le top 30 et le Tour Championship de cette année en septembre. Samedi ne s’est pas déroulé comme prévu, la légende ayant inscrit un score décevant de +2.

Avec tant d’enjeux et aucune marge d’erreur, le Northern Trust 2020 se révèle être un régal absolu pour les amateurs de golf. Suivez notre guide pendant que nous vous expliquons comment obtenir une diffusion en direct de Northern Trust et regarder le golf PGA Tour en ligne où que vous soyez aujourd’hui.

Northern Trust 2020: sélection des départs de la ronde finale

Toutes les heures sont exprimées en heure de l’Est des États-Unis (HE) et s’appliquent à la ronde 4 ce dimanche

8 h 55 – Tiger Woods, Rory McIlroy 10 h 35 – Tommy Fleetwood, Ian Poulter 13 h 45 – Tyrrell Hatton, Alex Noren 13 h 55 – Danny Lee, Bubba Watson 14 h 17 – Harry Higgs, Daniel Berger 14 h 15 – Scottie Scheffler, Louis Oosthuizen 14 h 25 – Dustin Johnson, Harris anglais

Comment regarder le Northern Trust depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons une ventilation complète des options de visualisation PGA pays par pays ci-dessous, mais la première chose que vous devez savoir est que toute personne qui pourrait être à l’étranger en ce moment peut toujours se connecter à l’action comme d’habitude en utilisant l’un des meilleurs VPN. .

Ce logiciel astucieux vous permet de contourner les restrictions de blocage géographique et de regarder le golf en ligne en utilisant le même flux en direct PGA que vous le feriez normalement à la maison. Mieux encore, ils ne prennent que quelques minutes à installer – et sont vraiment abordables.

Essayez ExpressVPN et obtenez 3 mois GRATUITS avec cette offre

Nous avons minutieusement testé tous les VPN les plus populaires et avons évalué ExpressVPN comme le meilleur de ce qui existe. Il est simple à installer, dispose de fonctionnalités de sécurité solides et est compatible avec à peu près tous les appareils de diffusion en continu, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation.

Le meilleur de tous, ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours vous pouvez donc l’essayer gratuitement pendant un mois, ou vous inscrire à un plan annuel et bénéficier de 3 mois absolument GRATUITS. C’est vraiment la meilleure option, alors jetez-y un œil aujourd’hui.

Vous pouvez également l’utiliser avec les appareils mobiles Android et iOS, alors pour obtenir cette diffusion à domicile et rester plus en sécurité en ligne, c’est notre choix du lot.

Comment regarder le Northern Trust: obtenez une diffusion en direct GRATUITE de la PGA Tour de golf aux États-Unis

Aux États-Unis, la couverture du Northern Trust, des séries éliminatoires de FedExCup 2020 et du golf du PGA Tour en général est partagée par CBS et NBC’s Golf Channel.

The Golf Channel diffuse les rondes 1 et 2 de 15h à 19h HE (12h à 16h PT) le jeudi et le vendredi, ainsi qu’une couverture anticipée de la troisième ronde le samedi (13h-13h HE / 10h-12h PT) et de la ronde 4 ce dimanche (12h30-14h30 HE / 9h30-11h30 PT) La couverture en streaming est hébergée sur son site Web, où vous devrez vous connecter avec les détails de votre fournisseur de câble pour accéder.

CBS entre au cœur de l’action samedi (15h-18h HE / 12h 15h PT) et dimanche (15h30-18h30 HE / 12h30-15h30 PT) afin que CBS All Access couvre vos besoins en streaming et puisse être apprécié sans engagement à partir de seulement 5,99 $ par mois.

Comment regarder le Northern Trust: diffusion en direct de la PGA Tour Golf GRATUITEMENT sans câble

Les coupeurs de cordon peuvent facilement regarder le Northern Trust 2020 en ligne sans câble. Il existe un certain nombre d’options, mais en tant que solution tout-en-un, nous recommandons vivement à la plupart des amateurs de golf de consulter FuboTV.

Fubo propose à la fois la chaîne Golf de NBC (et d’autres chaînes NBC) et CBS dans le cadre de son offre de base. Cela coûte 64,99 $ par mois, ce qui peut sembler beaucoup, mais les amateurs de golf peuvent profiter d’un mulligan cette semaine grâce à l’essai GRATUIT de 7 jours du service. – ce qui signifie essentiellement que vous pouvez regardez le Northern Trust et diffusez en direct le golf PGA gratuitement dès maintenant.

L’inscription à FuboTV est également un tap-in, la plate-forme acceptant une large gamme de cartes de crédit et de débit internationales pour un paiement en ligne rapide. Vous devez vous inscrire avec un e-mail valide et fournir votre code postal américain afin d’obtenir la bonne programmation locale, mais c’est tout – ce n’est pas l’un des services qui demandent des informations personnelles inutiles comme votre adresse personnelle.

Mieux encore, Fubo facilite l’annulation si vous décidez que ce n’est pas la bonne option OTT pour vous et vous envoie même des rappels avant l’expiration de votre essai gratuit afin que vous n’ayez pas à payer quoi que ce soit que vous ne voulez pas – vérifiez-le aujourd’hui.

Obtenez une diffusion en direct de Northern Trust depuis l’étranger

Si vous résidez aux États-Unis hors du pays et que vous souhaitez accéder à l’une des options ci-dessus comme vous le feriez normalement, vous pouvez utiliser un VPN pour transporter efficacement l’IP de votre ordinateur, téléphone ou tablette chez vous – ExpressVPN étant notre favori actuel.

Northern Trust Diffusion en direct au Royaume-Uni: Comment regarder Tiger Woods dans les Playoffs PGA FedExCup

Si vous êtes un fan de golf basé au Royaume-Uni, vous saurez probablement que Sky Sports a les droits sur la plupart des événements de votre côté de l’Atlantique – et cela inclut le 2020 Northern Trust et toute l’action des éliminatoires de la FedExCup de cette année.

La couverture en direct de Sky est complète tout au long, à partir de Sky Sports Golf à 19h30 BST le jeudi et vendredi, à 19h le samedi et à 18h le dimanche. Il est également diffusé sur le Main Event de Sky Sports pendant les heures de pointe.

Les abonnés Sky peuvent utiliser l’application Sky Go pour diffuser en direct le golf du PGA Tour cette semaine, tandis que n’importe qui d’autre peut profiter d’un pass Now TV Sky Sports – dont le meilleur rapport qualité-prix est le Pass mensuel Now TV Sky Sports.

Ceux qui pourraient se retrouver en dehors du Royaume-Uni pour ce tournoi peuvent suivre nos instructions ci-dessus pour obtenir un VPN et regarder le golf via un flux en direct comme ils le feraient à la maison.

Diffusion en direct de Northern Trust 2020: regardez la tournée de la PGA et les séries éliminatoires de FedExCup au Canada

Les amateurs de golf au Canada peuvent regarder presque tous les événements de golf majeurs et Northern Trust de cette semaine n’est pas différent.

Pour une action précoce, Golf Channel de NBC a un jumeau canadien diffusant la même couverture que celle disponible aux États-Unis – les rondes 1 et 2 sont donc diffusées de 15h à 19h HE (12h à 16h MT) jeudi et vendredi,

Ce week-end, TSN prend la place de CBS en montrant les deux derniers tours du premier tournoi éliminatoire FedExCup, ramassant les choses samedi à 15h HE / 12h MT (heure du Pacifique) sur TSN1 pour le tour 3. Dimanche, c’est couvert de la couverture du tour final du Northern Trust sur TSN3 à partir de 14h30 HE / 11h30 MT.

Mieux encore, ceux qui n’ont pas de câble peuvent s’abonner à TSN uniquement en streaming à partir de 4,99 $ CA par mois seulement.

N’oubliez pas que si vous pouvez normalement accéder à une couverture de golf au Canada, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à tous les services et contenus que vous voudriez chez vous.

Comment regarder le Northern Trust et diffuser en direct les Playoffs de FedExCup de la PGA en Australie

La couverture de golf en streaming la plus complète Down Under est disponible via Kayo Sports – un excellent service over-the-top qui offre un accès à plus de 50 sports en direct et à la demande, grâce à des partenariats avec de grandes chaînes de télévision payantes comme Fox Sports, ESPN et beIN Sports.

Nous avons vérifié les listes Kayo de cette semaine et pouvons confirmer que le Northern Trust est entièrement couvert et que les Australiens peuvent regarder l’événement PGA FedExCup Playoffs de cette semaine du début à la fin.

Le décalage horaire substantiel signifie que les rondes 1 et 2 de Northern Trust seront diffusées à 5 h 00 AEST – le vendredi 20 août et le samedi 21 août respectivement. Les deux derniers tours n’ont pas encore été confirmés, mais vous pouvez être sûr qu’ils seront également sur Kayo – et commenceront à des heures tout aussi peu sociales ce dimanche et lundi à venir.

Si vous pouvez braver les temps de visionnage moins que sociables, Kayo peut être obtenu à partir de seulement 25 AU $ par mois et offre même un essai gratuit de 14 jours, vous pouvez donc regarder le golf du PGA Tour en ligne et assister à tous les drames des séries éliminatoires de la FedExCup depuis Boston où que vous soyez.

Si vous voulez regarder la télévision linéaire, dirigez-vous vers Fox Sports, qui est la chaîne 503 sur Foxtel.

(Crédit d’image: Ben Jared / PGA TOUR via .)

Que sont les éliminatoires de la FedExCup et comment se déroulent-ils?

Comme nous l’avons dit, les séries éliminatoires de la FedExCup 2020 sont les trois derniers événements du PGA Tour de la saison de cette année: le Northern Trust, le BMW Championship et le Tour Championship. Se déroulant en août et septembre, le premier (Northern Trust de cette semaine) présente une coupe traditionnelle de 36 trous et ne verra que 70 golfeurs sur un terrain de 125 avancer au championnat BMW.

La BMW se tiendra du 27 au 30 août au Olympia Fields Country Club, juste à l’extérieur de Chicago, dans l’Illinois. La chose la plus importante à propos de ce tournoi est qu’il ne renvoie personne à la maison après les deux premiers tours – mais réduit finalement le nombre d’invitations au Tour Championship à seulement 30 joueurs, selon le classement FedExCup après l’ajout de son attribution de points.

Les points FedExCup sont accumulés par les joueurs tout au long de la saison de la PGA et constituent la base de ce système de classement: les gagnants des tournois réguliers de la PGA gagnent 500, les vainqueurs des événements WGC gagnent 550 et les champions majeurs en obtiennent 600. Finir dans le top 10 d’un tournoi rapporte également des golfeurs. points, tout comme la coupe à 36 trous. Gagner un tournoi PGA «champ opposé» vaut 300 points FedExCup. Celles-ci sont définies comme des compétitions disputées en même temps, ou «opposées», des majors de golf et des événements du WGC – leurs domaines inévitablement plus faibles la raison pour laquelle ils valent tellement moins.

Les choses tournent à 11 lorsque les éliminatoires de la FedExCup commencent, car ces événements valent un énorme 2000 points par pièce – plus de trois victoires majeures. Une fois que le peloton final de 30 est défini pour le championnat du circuit, les choses parviennent à devenir encore plus compliquées, car ces classements finaux de FedExCup sont traduits en un système de handicap de facto. Le golfeur n ° 1 démarre le championnat avec un score de -10, tandis que ceux classés n ° 26-30 partent de la normale.

Il n’y a pas non plus de coupure dans l’événement final de la saison 2019/20 du PGA Tour, le championnat du Tour 2020 se déroulant du 4 au 7 septembre au East Lake Golf Club juste à l’extérieur d’Atlanta, en Géorgie.

L’année dernière, le gagnant de tout le shebang était l’Irlande du Nord Rory McIlroy, qui a commencé à la cinquième place avec -5 mais a dépassé Brooks Koepka et Xander Schauffele le dernier jour pour remporter un chèque de gagnant épique de 15 millions de dollars avec son score final de -13.

