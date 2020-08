Il n’y a pas longtemps depuis la fin de la saison de La Liga 2019/20, mais nous nous tournons déjà vers les matches 2020/21. Nous avons tous les détails sur la façon de diffuser en direct les matchs de la Liga en ligne au cours de la saison à venir, peu importe où vous êtes dans le monde.

La pandémie mondiale a forcé une fin inhabituelle à la dernière saison avec une pause imprévue poussant les matches dans les mois d’été. Au retour des équipes, le leader de la ligue de l’époque, Barcelone, s’est effondré sous la pression, permettant à son rival du Real Madrid de faire un bond en avant et de remporter un record de 34e titre en Liga. La ligue n’a joué jusqu’à son terme qu’à la mi-juillet, le football de la Ligue Europa et de la Ligue des champions se poursuivant en août pour plusieurs équipes de la Liga, ce qui signifie une interruption de pré-saison tronquée avant la prochaine campagne.

Leganés, Majorque et l’Espanyol ont été relégués la saison dernière et seront remplacés par Huesca, Cadíz et Elche pour la nouvelle saison.

La saison 2020/21 de la Liga débute le week-end du 12 septembre, environ cinq semaines plus tard que d’habitude, en raison de l’achèvement tardif du dernier trimestre. Il est également probable que les rencontres de l’UEFA Nations League prévues pour début septembre aient influencé le coup d’envoi plus tard que d’habitude.

Cela signifie que les équipes de la Liga vont avoir une période de pré-saison beaucoup plus courte avec juste quelques semaines entre la fin des matches de compétition et le début de la nouvelle vague de matchs.

On espère également que la finale retardée de la Copa del Rey 2019/20 entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad pourrait être jouée en décembre, bien qu’elle soit actuellement reportée « indéfiniment ».

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la saison 2020/21 de La Liga, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Quand commence la saison de la Liga 2020/21?

Semblable à la Premier League, l’élite espagnole devrait revenir le mois prochain avec la première série de matchs qui auront lieu les 12 et 13 septembre. La saison devrait se terminer le dimanche 23 mai 2021.

Certaines équipes ne joueront pas avant une ou deux semaines plus tard en raison d’une fin particulièrement tardive de leurs saisons 2019/20. Cela inclut les personnes impliquées dans les compétitions européennes, telles que Séville, vainqueur de la Ligue Europa et Getafe, quart de finaliste, ainsi que Barcelone et l’Atlético Madrid qui ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. De plus, Elche, qui a été promu en Liga via les play-offs, débutera également sa saison lors de la troisième semaine de match.

Nous avons toutes les informations sur la façon de regarder l’action de la Liga cette saison dans votre région ci-dessous.

Regardez la Liga en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la Liga plus bas dans ce guide. Si vous cherchez à regarder l’action, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous essayez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick,

Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN

maintenant maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment diffuser la saison de la Liga 2020/21 en ligne aux États-Unis

Le service sportif de télévision payante BeIN Sport détient les droits de diffusion en direct exclusifs pour le reste de cette saison de la Liga retardée par un coronavirus aux États-Unis, y compris ce match.

Les abonnés ont également accès au visionnage des matchs via l’application de streaming BeIN Sports Connect.

BeIN Sport est accessible via la plupart des câblodistributeurs, ainsi que des services de streaming TV tels que FuboTV et Sling. Ils proposent également des essais gratuits, il vaut donc la peine de vérifier si vous êtes persuadé de couper le cordon.

Comment diffuser la saison de la Liga 2020/21 en ligne au Royaume-Uni

Vous devrez être un client Premier Sports pour regarder toute l’action de la Liga lors de la saison 202/21 au Royaume-Uni.

Le service d’abonnement est disponible pour les clients de Sky TV à partir de seulement 5,99 £ par mois pour sa chaîne de télévision dédiée à LaLiga. Premier Sports permet également aux téléspectateurs britanniques de regarder la Liga gratuitement jusqu’en octobre.

En outre, il est possible d’opter pour la portion complète du réseau qui vous permettra d’obtenir LaLiga TV plus Premier Sports 1 et Premier Sports 2 pour seulement 9,99 £ sur Sky et Virgin Media, vous donnant ainsi accès à l’application de streaming Premier Player du réseau. ainsi que la couverture en direct de la Serie A et de l’Eredivisie néerlandaise. Si vous souhaitez uniquement un accès en streaming, optez pour le package Premier Player autonome qui comprend tout pour le visionnement en ligne pour 9,99 £ par mois.

Comment diffuser la saison de la Liga 2020/21 en ligne en Australie

Si vous prévoyez de regarder la Liga Down Under, vous devrez être abonné à BeIN Sports car le réseau détient les droits de diffusion en direct du tournoi pour l’Australie.

Alternativement, vous abonner à Kayo Sports vous donne accès au football de la Liga de BeIN Sports parmi 50 autres sports à partir de 25 AU $ par mois.

Comment diffuser la saison de la Liga 2020/21 en ligne au Canada

Comme pour leurs voisins nord-américains, BeIN Sports est l’endroit où se diriger pour les fans de football espagnols au Canada, avec l’application BeIN Sports Connect sur mobile, la voie à suivre pour diffuser le match en déplacement.

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à BeIN, vous avez également la possibilité d’utiliser Fubo TV, le fournisseur exclusif de diffusion en continu sur le football de la Liga.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.