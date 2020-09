Dire que les grands honneurs de Ferrari seront soulagés que le Grand Prix d’Italie 2020 se déroule à huis clos serait un euphémisme. Malheureusement pour eux, il est toujours télévisé. Les médias italiens aiguisent leurs griffes alors que le célèbre fabricant continue de se débattre sur la piste, ni le nouveau poster boy Charles Leclerc ni le vétéran décoré Sebastian Vettel en mesure de remporter une victoire jusqu’à présent cette saison. Ce sera un week-end dramatique d’action de Formule 1 en Italie, alors suivez notre guide pour regarder la F1 en ligne et obtenez une diffusion en direct du Grand Prix d’Italie où que vous soyez, y compris une couverture complète de chaque séance d’essais et des qualifications à Monza.

Diffusion en direct du Grand Prix d’Italie F1

Le Grand Prix d’Italie commence ce dimanche à 15 h 10, heure locale, à 14 h 10 BST / 9 h 10 HE / 6 h 10 PT. Sky Sports est le berceau des courses de F1 au Royaume-Uni et présentera toutes les courses d’entraînement et les qualifications en plus du GP, tandis qu’aux États-Unis, c’est ESPN que vous voulez. Si vous êtes à l’étranger, vous pouvez vous connecter comme vous le feriez chez vous avec l’aide d’un bon VPN – essayez le meilleur du marché, ExpressVPN, avec un essai gratuit de 30 jours avec remboursement.

On dirait qu’il y a un âge, mais Leclerc a en fait remporté le Grand Prix d’Italie de l’année dernière, devenant le premier pilote Ferrari à triompher de la course à domicile de l’équipe depuis Fernando Alonso en 2010. La voiture de cette année semble cependant très décalée et a plongé de nouvelles profondeurs. en Belgique la semaine dernière car ni Leclerc ni Vettel ne se sont rapprochés du top 10.

Au lieu de cela, Lewis Hamilton a remporté sa cinquième victoire en six courses le week-end dernier et s’est presque excusé par la suite, reconnaissant que sa domination cette saison n’a peut-être pas conduit au championnat des pilotes le plus excitant – son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen de Red Bull sont les seuls à avoir ont posé jusqu’à présent toute sorte de menace.

La bataille du milieu de terrain se déroule bien, cependant, avec McLaren juste un nez devant Racing Point – dépouillé de 15 points plus tôt cette saison, n’oublions pas – et Ferrari et Renault juste derrière. Pierre Gasly fait tout ce qu’il peut pour essayer d’entraîner Alpha Tauri dans le mix, bien qu’il ne reçoive pas beaucoup d’aide. Ne manquez pas une autre seconde de l’action de Formule – lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de F1 et de regarder le Grand Prix d’Italie 2020 en ligne du début à la fin cette semaine.

Calendrier et horaires du Grand Prix d’Italie de F1 2020

Pratique 1 – Vendredi 4 septembre à 10h BST / 11h CEST / 5h HE / 2h PTPractice 2 – Vendredi 4 septembre à 14h BST / 15h CEST / 9h HE / 6h PTPractice 3 – Samedi 5 septembre à 11h BST / 12h CEST / 6 h HE / 3 h HPQualification – Samedi 5 septembre à 14h BST / 15h CEST / 9h ET / 6h PTGrand Prix de Belgique 2020 – Dimanche 6 septembre à 14h10 BST / 15h10 CEST / 9h10 HE / 6h10 PT

Comment regarder le Grand Prix d’Italie depuis l’extérieur de votre pays

Si vous résidez au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous pouvez faire défiler un peu plus bas pour un guide indiquant qui présente le GP d’Italie de Formule 1 dans votre pays ce week-end. Mais si vous êtes à l’étranger pour une raison quelconque, vous pourriez rencontrer un problème pour accéder à votre couverture normale sous la forme d’un blocage géographique.

Ne vous inquiétez pas, cependant – en utilisant l’un des meilleurs services VPN que nous recommandons, vous pouvez contourner ces frontières numériques et vous connecter à un flux en direct fiable du Grand Prix d’Italie, comme vous le feriez chez vous. Voici comment commencer.

Essayez ExpressVPN et obtenez 3 mois GRATUITS avec cette offre

Nous avons pris le temps d’essayer tous les plus grands fournisseurs de VPN et nous avons trouvé ExpressVPN à l’avant de la grille. Il fonctionne avec de nombreux appareils et offre des connexions ultra-rapides sur ses nombreux serveurs.

ExpressVPN est le meilleur VPN complet pour le streaming à des vitesses (appropriées) excellentes – et peut-être le meilleur de tous, il dispose d’une garantie de remboursement de 30 jours plus 3 mois GRATUITS lorsque vous vous abonnez pendant un an.

Accédez à ExpressVPN via votre ordinateur portable, iPhone, tablette, téléphone Android, PlayStation, Xbox et bien plus encore. Express est un service à tout faire qui bénéficie également d’un support client 24h / 24 et 7j / 7.

Voir l’offre

Comment regarder le Grand Prix d’Italie: diffusion en direct de la F1 au Royaume-Uni

Sky a obtenu les droits sur la Formule 1, ce qui signifie que vous pourrez tout voir via Sky Sports et sa chaîne dédiée Sky Sports F1. Les abonnés peuvent également regarder en déplacement à l’aide de l’application Sky Go, disponible sur presque tous les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, PC et consoles modernes.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas Sky, la meilleure option consiste à acheter un pass mensuel Now TV Sky Sports, qui comprend les 11 chaînes – actuellement à seulement 25 £ par mois dans le cadre d’une offre spéciale de deux mois. En plus de beaucoup plus d’action de F1, cela vous donnera accès au football en direct de la Premier League, au test de cricket et bien plus encore.

La couverture commence sur la chaîne Sky Sports F1 dédiée à 10h BST le vendredi pour les premiers essais, à 10h45 le samedi pour les Essais 3, à 13h le samedi pour les qualifications et à 12h30 le dimanche pour le Grand Prix d’Italie lui-même.

Pour accéder à votre service de streaming habituel depuis l’extérieur du Royaume-Uni, vous devrez télécharger un bon VPN comme détaillé ci-dessus.

Comment regarder une diffusion en direct d’un Grand Prix d’Italie de F1 aux États-Unis

Pour la saison 2020 de F1, c’est ESPN qui diffusera des émissions aux États-Unis. Les coupe-câbles ont également de la chance, car vous n’avez pas besoin d’utiliser de câble pour accéder à ESPN.

Les services de streaming over-the-top vous permettent de regarder la télévision en ligne et peuvent généralement être obtenus pour une fraction du coût même du forfait de câble le plus basique.

Quand il s’agit d’obtenir ESPN, deux en particulier se démarquent.

Comment regarder F1 et ESPN sans câble

Le forfait Orange de Sling TV comprend ESPN et offre un Période d’essai GRATUITE avant de vous facturer 30 $ par mois. Si vous voulez simplement accéder à ESPN et à l’action F1, c’est le moyen le moins cher.

Grand Prix d’Italie F1 2020: horaires américains et couverture télévisée

La couverture d’ESPN est assez complète, et ce dimanche, vous pouvez regarder le Grand Prix d’Italie en direct à partir de 9h10 HE / 6h10 PT sur ESPN (la construction commence à 7h30 HE / 4h30 PT), tandis que l’action de qualification est diffusée en direct à la télévision à vers 8 h 55 HE / 5 h 55 PT le samedi avant un départ à 9 h HE / 6 h HP. Pour les plus dévoués, les séances d’entraînement seront diffusées juste avant les heures de début indiquées ci-dessus.

Regardez un Grand Prix d’Italie F1 en direct à l’étranger

Les résidents américains se rendant à l’extérieur du pays peuvent toujours accéder aux aliments qu’ils utilisent normalement et payer chez eux en saisir cette belle offre VPN et en suivant les instructions ci-dessus.

Comment regarder le GP d’Italie 2020: diffusion en direct de la F1 au Canada

Au Canada, les courses de F1 2020 sont diffusées sur deux diffuseurs sportifs appartenant à Bell Média: le TSN de langue anglaise et son homologue de langue française RDS. Vérifiez vos listes locales pour les détails de la télévision linéaire, mais ceux qui souhaitent regarder en ligne sont bien servis par leurs plates-formes numériques.

Les services de streaming TSN Direct et RDS Direct ne coûtent que 4,99 $ CA par jour ou (bien meilleur rapport qualité-prix) 19,99 $ par mois et peuvent être achetés par n’importe qui, que vous ayez ou non les chaînes dans le cadre d’un forfait de télévision payante – bien que les abonnés existants devraient le noter ils peuvent se connecter à des flux en direct sans frais supplémentaires avec les détails de leur fournisseur. Ils offrent tous deux également des applications pour une diffusion en continu pratique en déplacement.

Le Grand Prix d’Italie débutera à 9 h 10 HE / 6 h 10 HP ce dimanche, avec des qualifications la veille du départ à 9 h HE / 6 h HP. Les temps de pratique sont indiqués ci-dessus et une couverture est également offerte, mise en ligne juste avant le début de chaque session.

Les Canadiens à l’étranger peuvent utiliser un VPN pour retourner dans le Grand Nord Blanc et regarder la couverture en streaming qu’ils font normalement à la maison – uniquement de n’importe où dans le monde.

Comment regarder la F1 et obtenir une diffusion en direct du Grand Prix d’Italie en Australie

La chaîne de télévision payante Fox Sports présente toutes les courses de la saison de Formule 1 2020 Down Under, y compris toute l’action du Grand Prix d’Italie de ce week-end au départ de Monza.

Les chaînes nécessaires sont disponibles pour les abonnés de Foxtel sur la télévision linéaire, mais les Australiens qui ne veulent pas de l’engagement ou du coût d’un abonnement au câble ont de la chance, car la couverture de Fox Sports F1 est également disponible via le service de streaming Kayo Sports.

En fait, il est disponible à partir de seulement 25 $ par mois – et il est livré avec un Période d’essai GRATUITE de 2 semaines afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne par vous-même. Il abrite également une couverture complète de la LNR et de l’AFL, ce qui en fait un excellent choix pour les Australiens, tandis que les expatriés et les fans d’autres sports apprécieront sa couverture du football, du golf, du tennis, du basket-ball NBA et bien plus encore.

Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, envisagez le pack Kayo Sports Premium amélioré, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois. Nous n’avons probablement pas besoin de vous le dire, mais si vous avez des amis ou de la famille qui aiment aussi regarder la F1, cela peut être partagé et se brise à un peu plus de dix par tête.

Ce dimanche, vous pouvez regarder le GP d’Italie en direct à partir de 23h10 AEST.

Avant cela, la première séance d’essais le vendredi 4 septembre commence à 19 h 00 AEST et la seconde suit à 23 h 00. Le samedi, les essais finaux sont en direct à partir de 20h, tandis que la très importante séance de qualification du Grand Prix de Belgique commence à 23h.

N’oubliez pas que vous pouvez également emporter votre couverture à l’étranger avec vous – il vous suffit de vous procurer un VPN et de suivre nos instructions ci-dessus pour emporter votre service de streaming de choix avec vous où que vous alliez dans le monde.

Comment obtenir une diffusion en direct du GP d’Italie F1 en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande reçoit les courses de F1 2020 diffusées par Spark Sport au prix de 19,99 $ par mois. Mais si vous voulez juste assister à une course gratuitement, vous avez de la chance car il y a un essai gratuit de 7 jours.

Le Grand Prix d’Italie 2020 devrait commencer à 1 h 10 NZST dimanche soir / lundi matin.

Si vous êtes ailleurs dans le monde en ce moment, l’utilisation de l’une de nos meilleures recommandations VPN devrait vous permettre de vous connecter à votre compte et de diffuser comme vous le feriez si vous étiez chez vous.

Comparez les meilleurs services VPN par prix: