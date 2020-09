Ubisoft organise la deuxième de ses vitrines Ubisoft Forward en moins d’une heure, qui promet d’être remplie à ras bord d’annonces de nouveaux jeux et de mises à jour sur des titres précédemment confirmés.

Le dernier Ubisoft Forward a eu lieu en juillet et a vu l’éditeur nous examiner de plus près Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion, ainsi que le dévoilement officiel du – pas si secret – Far Cry 6.

Mais cette fois-ci, en plus des mises à jour sur des titres précédemment confirmés, nous nous attendons également à ce qu’Ubisoft présente deux jeux précédemment inopinés.

Vous voulez voir toute l’action en direct comme elle se produit? Ensuite, lisez la suite pour savoir comment regarder le livestream Ubisoft Forward.

Comment regarder le livestream d’Ubisoft Forward

L’émission principale d’Ubisoft Forward livestream débutera le 10 septembre à 12h PT / 15hET / 20h BST (ou 5h AEST le 11 septembre).

Cependant, vous pouvez syntoniser une heure plus tôt pour le pré-spectacle qui comprend un « affrontement Brawlhalla avec l’équipe Ubisoft News et les développeurs Blue Mammoth », ainsi que des mises à jour sur des jeux tels que Roller Champions, For Honor, The Division 2 et Point d’arrêt Ghost Recon.

Nous avons intégré le flux YouTube officiel ci-dessous, afin que vous puissiez voir toute l’action en direct au fur et à mesure.

Il est à noter que vous pouvez gagner des récompenses et des objets dans le jeu en vous connectant à votre compte Ubisoft pendant le stream – ces récompenses incluent un charme d’événements Rainbow Six Siege Year 5, un bâton réfractaire pour Hyperscape, trois tickets boost XP pour For Honor et un masque avant Ubisoft pour Watch Dogs Legion.

Ubisoft Forward: ce que nous attendons

(Crédit d’image: Ubisoft)

Ubisoft a déjà confirmé que cet Ubisoft Forward nous verra obtenir des mises à jour sur Watch Dogs: Legion, Hyper Scape et Rainbow Six Siege, ainsi qu’un examen plus approfondi de Immortals Fenyx Rising (anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters).

Mais, en plus de cela, l’éditeur a promis quelques surprises. Nous nous attendons à ce que nous obtenions enfin une mise à jour sur l’aventure de pirates Skull & Bones et Beyond Good and Evil 2 – tous deux dont l’éditeur a été discret depuis leurs annonces. Mais une grande « surprise » qu’Ubisoft a probablement en magasin semble avoir déjà fui, alors que des images d’un remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps sont apparues sur Uplay.

Cependant, Ubisoft a confirmé qu’il travaillait sur deux jeux AAAA (ugh), l’un étant Beyond Good & Evil 2 et l’autre toujours non annoncé. Si ce deuxième jeu n’est pas Prince of Persia, nous pourrions voir une toute nouvelle adresse IP Ubisoft présentée plus tard dans la journée.

Selon Ubisoft, il y aura « des plongées profondes dans deux titres inédits, exclusifs à cette édition d’Ubisoft Forward » après le spectacle principal.