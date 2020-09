C’est un choc de styles intrigant dans cette série de demi-finales éliminatoires de la NBA, alors que les Lakers se préparent à affronter les spécialistes du petit ballon de Houston. Après avoir laissé Houston prendre une avance de 1-0 au début de la série, les Lakers ont rebondi pour prendre un avantage de 3-1 dans le match de ce soir. Le match-up est gênant pour les deux parties, car entre Anthony Davis, James Harden, Russell Westbrook et LeBorn James, il ne manquera pas de poussière d’étoiles à Disney World à chaque fois que ces deux équipes se présenteront au parquet. Suivez notre guide pour regarder une diffusion en direct des Lakers vs Rockets et voir tous les matchs de basket-ball des séries éliminatoires de la NBA 2020 en ligne où que vous soyez aujourd’hui.

Diffusion en direct des Lakers vs Rockets

Le premier match des Lakers vs Rockets est prévu pour le vendredi 4 septembre et les deux équipes joueront tous les deux jours dans cette série au meilleur des sept, qui durera au moins jusqu’au 10 septembre (match 4) et pas plus longtemps que le 16 septembre. (jeu 7, si nécessaire). Vous trouverez ci-dessous tous les détails de la télévision et de la diffusion en continu – et vous pouvez profiter de votre couverture préférée où que vous soyez avec un essai gratuit d’ExpressVPN de 30 jours.

Nous savons tous que LeBron aime avoir une chance de se relever avant les séries éliminatoires, mais six jours de trop? C’est depuis combien de temps les Lakers ont triomphé des Trail Blazers, et nous découvrirons bientôt si cela a fonctionné en leur faveur ou non. Les Rockets, quant à eux, entrent dans cette série tout de suite après leur victoire au 7e match contre l’Oklahoma et devraient surfer sur cet élan aussi fort que possible.

Houston est l’une des équipes les plus imprévisibles du marché. Les hommes de Mike D’Antoni ont tenté une moyenne de 51 3 points par match en post-saison, et si la stratégie risquée fonctionne, ils pourraient rapidement disparaître de la vue – mais ils pourraient tout aussi bien finir par avoir l’air très idiot. Les Lakers ont été en mesure de limiter les tentatives de 3 points des Blazers au premier tour et vont mettre la pression sur les tireurs de Houston.

L’équipe de Mike Vogel, les spécialistes à 2 points des séries éliminatoires, est beaucoup plus méthodique – lire: imprudent – dans leur jeu, mais on ne sait pas encore s’ils changeront de tactique pour correspondre aux Rockets ou tout donneront. les submerger physiquement. Les Rockets ont peut-être la défense la plus méchante de la bulle, mais vous pouvez parier que Davis et LeBron mettront cela à l’épreuve ultime dans cette série.

Cependant, il n’y a qu’une seule façon de voir comment tout cela se passe dans la bulle d’Orlando de la ligue, alors lisez la suite pour savoir comment regarder les Lakers vs Rockets en ligne et obtenir une diffusion en direct de la NBA de n’importe où maintenant.

Comment regarder les éliminatoires de la NBA depuis l’extérieur de votre pays

Vous ne pourrez peut-être pas regarder la série Lakers vs Rockets en utilisant votre télévision par câble ou votre service de streaming habituel, en raison des règles d’interdiction de couverture aux États-Unis ou des restrictions internationales de blocage géographique.

Lorsque c’est le cas, la solution la plus simple et la plus fiable consiste à utiliser un service VPN, qui masque votre adresse IP – et donc votre localisation – lorsque vous visitez un site Web. En plus de cela, il vous donne la possibilité de rediriger la connexion Internet de votre appareil via un serveur dans un pays ou un état différent, vous donnant ainsi accès à une couverture qui pourrait ne pas être disponible autrement – même si vous payez probablement pour cela.

Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Nous avons testé plus de 100 VPN et constaté qu’ExpressVPN arrive toujours en tête. Rapide, sécurisé et facile à utiliser, vous serez opérationnel avec Express en un rien de temps.

De plus, vous pouvez l’essayer gratuitement avec une garantie de remboursement de 30 jours, donc si vous n’êtes pas convaincu de pouvoir regarder des sports du monde entier, vous pouvez toujours réclamer votre remise en argent. Il existe une vaste gamme d’appareils pris en charge, des Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPad, tablettes, etc. Et si vous souscrire à ExpressVPN maintenant, vous obtenez également 49% de réduction sur le prix habituel ainsi que 3 mois supplémentaires LIBRE si vous souscrivez un plan annuel (l’option la plus avantageuse).

Cependant, les VPN sont bons pour plus que regarder la NBA à l’étranger. Vous sécurisez votre activité en ligne avec une gamme de fonctionnalités de filet de sécurité qui gardent vos données privées tout en vous permettant d’accéder aux sites Web géo-bloqués ou aux régions Netflix. Voir l’offre

Diffusion en direct des Lakers vs Rockets: comment regarder le match 5 de la série éliminatoire de la NBA aux États-Unis

La confrontation en demi-finale entre les LA Lakers de Frank Vogel et les Houston Rockets de Mike D’Antoni est diffusée à l’échelle nationale, avec des matchs répartis entre ESPN, TNT et ABC. Le match 5 est sur ESPN avec un avertissement prévu à 20 h HE / 17 h HP le samedi 12 septembre.

Si vous avez le câble, cela signifie que c’est facile, car vous pouvez diffuser les jeux Lakers vs Rockets en ligne avec ESPN et TNT, ainsi que ABC – connectez-vous simplement avec les détails de votre fournisseur de télévision pour y accéder.

Si vous pas de câble, vous devrez alors chercher à accéder à ces canaux d’une autre manière – à savoir, via un service de streaming over-the-top. Parmi ceux-ci, Sling TV est facilement votre meilleure option.

Un forfait Sling Orange ne coûte que 30 $ par mois et vous permet d’obtenir à la fois TNT et ESPN, ce qui signifie que vous êtes couvert pour toute la série – et il y a actuellement un Essai gratuit de Sling TV à gagner, ce qui signifie que vous pourrez regarder quelques matchs Lakers vs Rockets sans perdre un centime.

Ou si vous n’êtes pas trop heureux de souscrire à un abonnement Sling TV uniquement pour le sport, vous pouvez souscrire à un abonnement NBA TV via le NBA League Pass, pour 49 $. Cela vous permettra de couvrir tous les jeux télévisés à l’échelle nationale à un prix avantageux – mais il est soumis à des restrictions d’interdiction pour les jeux sur le marché lorsqu’elles s’appliquent.

Cependant, vous pouvez contourner ce problème en saisir un VPN de qualité si vous habitez dans la même région, votre équipe préférée est basée.

Diffusion en direct des Lakers vs Rockets: comment regarder le basket-ball des séries éliminatoires de la NBA au Royaume-Uni

Sky Sports est le berceau de tout ce que la NBA a au Royaume-Uni. Les chaînes Sky Sports sont exploitées par Sky, mais vous pouvez également les regarder via les forfaits BT et Virgin Media TV.

La couverture du jeu 5 commence à 1h du matin BST (très tôt) le dimanche 13 septembre sur Sky Sports Arena et vous pouvez vous attendre à ce que le reste de la série soit également diffusé.

Et le meilleur de tous, il existe des options plus rentables que de souscrire à l’engagement total d’un contrat Sky, si ce n’est pas votre style.

Un Now TV Sky Sports Pass propose les 11 chaînes Sky Sports à regarder et peut être annulé à tout moment. En plus de la NBA, il y a aussi beaucoup d’action de football, de cricket, de golf et de F1, avec des prix qui commencent à 9,99 £ pour une journée d’utilisation – mais nous le ferions recommande vivement le Pass mensuel de meilleure valeur pour la majorité des téléspectateurs. 33,99 £ vous permet de couvrir le reste de la saison, ainsi que les premiers matchs des séries éliminatoires et un mois complet de contenu d’autres sports.

Si vous n’êtes vraiment intéressé que par une diffusion en direct de la NBA, vous pouvez également envisager un NBA League Pass, qui est un abonnement tout-en-un qui offre tous les matchs restants de la saison sur une gamme d’appareils. Un laissez-passer annuel coûte 42,99 £, ce qui est bien meilleur que le pass mensuel de 24,99 £, mais vous pouvez également profiter d’un essai gratuit de sept jours si vous cherchez simplement à regarder un live steam Lakers vs Rockets.

Si vous cherchez à regarder Lakers vs Rockets depuis l’étranger, vous pourriez être géo-bloqué sur certaines de ces options de visualisation. L’utilisation d’un VPN fiable peut facilement contourner ce problème afin que vous puissiez revenir au jeu.

Comment regarder les Lakers vs Rockets: diffusion en direct du match 4 des séries éliminatoires de la NBA 2020 au Canada

TSN est généralement l’endroit où se tourner pour couvrir cette série de demi-finales de la Conférence Ouest entre les Lakers et les Rockets.

Avec TSN largement disponible sur le câble, attraper la NBA en ligne ne devrait pas être difficile pour ces téléspectateurs canadiens – entrez simplement les détails de votre fournisseur de télévision sur le site Web du réseau pour regarder.

Cependant, si vous ne vous abonnez pas via la télévision par câble, vous pouvez également utiliser TSN Direct, avec un coût d’abonnement mensuel de 19,99 $.

Vous pourrez également regarder les Lakers vs Rockets en ligne avec NBA League Pass. Si vous êtes à l’extérieur du pays, vous pouvez utiliser un VPN pour changer facilement votre emplacement afin de pouvoir continuer à tout diffuser en direct.

Toutes les heures sont les mêmes qu’aux États-Unis selon le calendrier ci-dessus.

Diffusion en direct des Lakers vs Rockets: comment regarder les éliminatoires de la NBA 2020 en ligne en Australie

Il existe deux options pour les téléspectateurs australiens souhaitant se connecter aux éliminatoires de la NBA 2019/20.

Le premier est le câble et, plus précisément, Foxtel. Il propose ESPN, qui abrite le basket-ball NBA Down Under, mais vous obligera à vous engager sur un contrat.

Si ce n’est pas pour vous, alors le service de streaming d’excellente qualité Kayo Sports vous couvre également pour tout ce qui concerne ESPN et peut être annulé à tout moment – nous vous recommandons donc d’examiner cette option en premier.

Coûtant 25 $ ou 35 $ par mois, c’est beaucoup moins cher que Foxtel et vous pouvez prendre un 14 jours ESSAI GRATUIT pour le tester. Mieux encore, un seul abonnement peut être utilisé simultanément sur plusieurs appareils, ce qui signifie que vous pouvez en partager un avec votre famille ou vos amis et payer moins.

Kayo n’est pas confirmé pour couvrir le match 4 ce soir, alors …

Les fans des deux équipes qui souhaitent être sûrs à 110% peuvent toujours remporter d’autres matchs de la série ont également la possibilité d’un NBA League Pass.

Lakers vs Rockets: programme des demi-finales de la Conférence Ouest et chaînes de télévision

Voici à quoi ressemble la série Lakers vs Rockets en septembre (toujours HE).

Jeu 1: vendredi 4 septembre, 21 h I ESPN – remporté par les Houston Rockets Jeu 2: dimanche 6 septembre, 20 h 30 | ABC – remporté par Los Angeles LakersGame 3: mardi 8 septembre, 21h | TNT – remporté par Los Angeles LakersGame 4: jeudi 10 septembre, à déterminer | TNT – remporté par Los Angeles LakersGame 5: samedi 12 septembre, à déterminer | ESPNGame 6: Lundi 14 septembre, à déterminer | TNTGame 7: mercredi 16 septembre, à déterminer | TNT

NBA League Pass: le meilleur moyen de diffuser en direct la NBA en ligne?

Si vous avez cherché des moyens de récupérer une diffusion en direct des Lakers vs Rockets en ligne, vous avez probablement rencontré le NBA League Pass. En tant que service de streaming officiel de la ligue, il offre une couverture de nombreux jeux et est disponible dans le monde entier.

Cependant, si vous êtes aux États-Unis, vous trouverez un abonnement à prix réduit maintenant disponible pour 28,99 $. La mise en garde est qu’il n’inclut aucun jeu télévisé à l’échelle nationale. Cela signifie que vous devrez toujours vous tourner vers ESPN, ABC, NBA TV ou TNT.

La solution? Ajouter un abonnement NBA TV à votre compte (disponible pour 19,99 $) vous donnera accès à une couverture complète, ou vous pouvez combiner League Pass Premium avec un forfait NBA TV pour 59,98 $ pour chaque jeu dans toute sa splendeur sans publicité.

Cependant, dans le cas des éliminatoires, un Abonnement NBA TV seul vous couvrira pour la plupart des jeux aux États-Unis, grâce à une planification intelligente par les responsables.

Notez que les abonnements NBA League Pass et NBA TV sont soumis à des règles d’interdiction, ce qui signifie que si vous vivez dans la même zone que votre équipe préférée, vous ne pourrez pas les regarder – sauf si vous utiliser la solution de contournement VPN comme expliqué ci-dessus, bien sûr.

NBA League Pass est un service international, vous pourrez donc trouver différents forfaits pour convenir également aux marchés internationaux. Au Royaume-Uni, par exemple, des frais annuels de 42,99 £ vous permettent d’accéder à tous les matchs NBA restants, sans restrictions d’interdiction ni scrupules sur les émissions télévisées nationales.

Comme toujours, si vous êtes à l’extérieur du pays dans lequel vous vous êtes abonné à NBA League Pass, il est probable que vous puissiez utiliser un VPN pour contourner ces restrictions – sur la base de tests complets, nous évaluons ExpressVPN comme le meilleur et il offre un essai gratuit. vous pouvez le vérifier, sans aucune condition.

Comparez les meilleurs services VPN globaux par prix