Bath a été formidable depuis la reprise du rugby en Premiership, en remportant trois sur le spin depuis la fin de la pause, deux de ces victoires en points bonus. Les guêpes avaient l’air fortes aussi, mais la piqûre leur a été enlevée en milieu de semaine par une équipe de Sale qui était prête à tout pour une victoire bien méritée. Les guêpes étaient tout aussi cyniques dans leur approche, mais si les deux parties se permettaient de jouer aujourd’hui, nous pourrions être en magasin pour un vrai spectacle. Lisez la suite pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct Bath vs Wasps aujourd’hui et voir toute l’action de la Premiership en ligne.

Aide-mémoire Bath vs Wasps

Le jeu commence à 15h BST cet après-midi (lundi 31 août), soit 10h HE / 7h PT pour les fans basés aux États-Unis, 2h NZST le mardi matin en Nouvelle-Zélande et 12h AEST si vous êtes en Australie. BT Sport présente le rugby de Premiership au Royaume-Uni, mais où que vous soyez, vous pouvez accéder à la même couverture que vous le feriez chez vous en en utilisant un VPN – économisez près de 50% sur le meilleur aujourd’hui!

Bath occupe actuellement la quatrième et dernière place en séries éliminatoires, et dans la forme dans laquelle ils se trouvent, vous ne parieriez pas contre eux qui grimpent encore plus haut dans le classement. L’équipe de Neal Hatley a accumulé en moyenne 30 points par match depuis le redémarrage, bien que deux d’entre eux aient été contre une opposition de basse altitude à Leicester et à London Irish.

Leur plus récente victoire était cependant importante, contre d’autres rivaux des séries éliminatoires Northampton Saints, que les Wasps ont également battus, lors de leur premier match après le redémarrage. Ils ont ensuite époustouflé Worcester, mais ont échoué contre Sale en milieu de semaine, dans un match qui manquait désespérément de qualité.

Avant cette perte, les Wasps étaient sur une série de cinq victoires en points bonus, et bien qu’ils traînent actuellement leurs adversaires au classement, ils les dépasseront avec une victoire et ne devraient pas être radiés. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder Bath vs Wasps en ligne pour obtenir une diffusion en direct de rugby de Premiership où que vous soyez en ce moment.

Comment regarder Bath vs Wasps depuis l’étranger

Envie de regarder le rugby depuis le Royaume-Uni, Down Under ou en Amérique du Nord? Faites simplement défiler vers le bas et vous verrez toutes vos options répertoriées. Mais vous rencontrerez des problèmes si vous essayez d’accéder à ce flux en ligne lorsque vous êtes en dehors de votre pays – même si vous êtes pleinement inscrit et que vous payez vraisemblablement des frais d’abonnement.

C’est à cause de ce qu’on appelle le blocage géographique – mieux pensé comme une sorte de frontière numérique – mais ce n’est pas aussi effrayant que cela puisse paraître. Suivez simplement nos conseils VPN ci-dessous et vous serez bientôt opérationnel avec un excellent logiciel qui vous permet de déplacer votre appareil dans votre pays de résidence – retrouvant ainsi l’accès à tous les services de streaming et au contenu que vous appréciez normalement chez vous. .

Diffusion en direct de Bath vs Wasps: Comment regarder le rugby de Premiership en ligne au Royaume-Uni

La chaîne d’abonnement BT Sport partage les droits sur le rugby Premiership au Royaume-Uni, ainsi que sur la chaîne 5 en clair, mais Bath vs Wasps est exclusif à BT Sport. Il sera diffusé sur BT Sport 1, avec une couverture à partir de 14h30 BST avant 15h.

N’oubliez pas que BT a lancé un nouveau pass sportif mensuel de 25 £ cette saison, afin que vous puissiez obtenir toute cette bonté BT Sport sans engagement à long terme.

Si vous souhaitez diffuser le match d’aujourd’hui, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez vous rendre, permettant la visualisation sur mobile, tablette et PC.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni et que vous voulez regarder Bath vs Wasps, ne vous inquiétez pas des blocages géographiques sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser en direct l’action comme vous le feriez si vous étiez chez vous.

Comment diffuser en direct Bath vs Wasps en Australie

Les fans de rugby britannique de Premiership Down Under peuvent se connecter à toute l’action sur Fox Sports 505 – disponible via Foxtel. La couverture de Bath vs Wasps commence à 23 h 55 HNE lundi soir, le match débutant cinq minutes plus tard.

Vous aurez besoin de son forfait sport ajouté à son offre de base, alors ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché.

Si vous ne voulez pas tout faire avec Foxtel, l’alternative est un service de streaming exagéré – et l’Australie possède l’un des meilleurs absolus en matière de sport.

Il s’appelle Kayo Sports et offre une couverture complète de tous les jeux diffusés à la télévision par Fox. La différence est qu’il est moins cher, disponible à partir de seulement 25 $ par mois – et il est livré avec un Période d’essai GRATUITE de 2 semaines afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne par vous-même.

Il abrite également une couverture de la Super League, de la NRL et de l’AFL, ce qui en fait un excellent choix pour les fans de la ligue de rugby australienne, tandis que les expatriés et les fans d’autres sports apprécieront sa couverture du football, du golf, du tennis, du basket-ball NBA et bien plus encore.

Comment regarder Bath vs Wasps: diffusion en direct du rugby de la Premiership en Nouvelle-Zélande

Bath vs Wasps est sur Sky Sport 1, dont la couverture commence à 1 h 55 NZST aux petites heures du mardi matin, et le match commence cinq minutes plus tard, à 2 heures du matin.

Sky Sport est disponible en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’une gamme de forfaits de télévision payante. Les abonnés peuvent regarder en ligne en utilisant le service Sky Go du pays, tandis que les coupeurs de cordon et n’importe qui d’autre peuvent essayer la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now – où un pass hebdomadaire ne coûte que 19,99 $.

Les citoyens britanniques en Nouvelle-Zélande peuvent utiliser la route VPN décrit ci-dessus pour se mettre au service de leur choix comme ils le feraient à la maison.

Bath vs Wasps en direct aux États-Unis

Les fans de rugby basés aux États-Unis peuvent se connecter à Bath vs Wasps avec NBC Sports Gold à partir de 10 h HE / 7 h HP.

Le jeu n’est pas à la télévision et Sports Gold est une offre uniquement en streaming, donc malheureusement, vous ne le trouverez pas non plus disponible dans le cadre de forfaits exagérés – il s’agit de cracher 79,99 $ pour un pass d’un an ou aller sans.

Si vous vous abonnez, vous avez le droit de vouloir pouvoir regarder le rugby où que vous soyez – alors saisir un VPN est également fortement conseillé si vous voyagez régulièrement.

Comment regarder Bath vs Wasps au Canada

Au Canada, Bath vs Wasps est sur SportsNet, le coup d’envoi étant prévu à 10 h HE / 7 h HP.

Vous pouvez regarder SportsNet en ligne sans frais supplémentaires si vous êtes déjà abonné à la chaîne dans le cadre de votre forfait TV – ou y accéder en streaming uniquement avec des forfaits à partir de seulement 9,99 $ CA par mois. Découvrez toutes les options ici.

Les Canadiens à l’extérieur du pays peuvent suivez la route VPN ci-dessus et accordez-vous au service de leur choix quelle que soit leur géographie.

