Novak Djokovic est le grand favori pour le simple masculin à l’US Open 2020, et le n ° 1 mondial est à la recherche de la machine gagnante maigre et moyenne que nous nous attendions à voir à Flushing Meadows. Le Serbe a battu Damir Dzumhur en deux sets au premier tour, puis Kyle Edmund en quatre au deuxième, pour réserver sa place dans ce troisième tour face à l’Allemand Jan-Lennard Struff. Le match d’aujourd’hui est prévu pour la session du soir au stade Arthur Ashe – suivez notre guide pour apprendre toutes les façons dont vous pouvez regarder un flux en direct Djokovic vs Struff et attraper tout le tennis de l’US Open 2020 en ligne depuis n’importe où ce vendredi.

Djokovic vs Struff en direct

Novak Djokovic affronte Jan-Lennard Struff au Arthur Ashe Stadium, la plus grande scène de l’US Open, ce soir dans le premier des deux matchs de la soirée. Le jeu devrait commencer vers 19 h HE / 16 h HP, ou vers minuit, heure britannique. Vous trouverez ci-dessous les détails complets de la diffusion en direct et de la chaîne de télévision pour le match – et vous pouvez regarder votre couverture préférée de n’importe où avec ce Essai ExpressVPN 100% sans risque.

Djokovic a remporté l’US Open pour la dernière fois en 2018, battant Juan Martín del Potro en deux sets en finale. Cette victoire lui a valu son troisième titre à l’US Open et l’a mis à 14 tournois du Grand Chelem – à égalité avec le grand Pete Sampras. Novak a depuis ajouté trois autres Slams à son palmarès, et il a une chance glorieuse de mettre la main sur son 18e à New York la semaine prochaine.

Avec les deux seuls hommes avec plus de victoires en Grand Chelem en simple que Djokovic hors de la course – Rafael Nadal s’est retiré de l’US Open de cette année en raison de craintes pour la sécurité, et Roger Federer soignant une blessure au genou qui le gardera hors de combat pour le reste. de l’année – le Serbinator est clairement le favori pour le grand prix, et il est actuellement sur une série de 28 matchs sans défaite, qui remonte à novembre de l’année dernière.

Debout entre Djokovic et une place au quatrième tour, où il a été éliminé l’an dernier, Jan-Lennard Struff est 29e. Djoko a éliminé Struff sur son chemin vers la victoire à l’Open d’Australie et à l’Open de l’Ouest et du Sud cette année, et l’Allemand aura désespérément besoin que l’histoire ne se répète pas dans le Queens aujourd’hui.

Le joueur de 30 ans n’a jamais dépassé le troisième tour de l’US Open auparavant, et il devra offrir la plus grande surprise du tournoi pour le faire cette fois. Vendredi promet de servir une autre grande soirée de tennis au stade Arthur Ashe, alors lisez la suite et rejoignez-nous pour vous expliquer comment regarder Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff en ligne aujourd’hui et obtenir une diffusion en direct de l’US Open où que vous soyez dans le monde. maintenant.

Comment regarder une diffusion en direct de Novak Djokovic depuis l’extérieur de votre pays

Pour des détails de diffusion et de streaming dans des pays passionnés de tennis comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, faites simplement défiler la page vers le bas – tout ce que vous devez savoir est là.

Mais si vous essayez de surveiller votre couverture intérieure depuis un endroit en dehors de votre pays d’origine, vous trouverez bientôt un problème: le blocage géographique. C’est là que le diffuseur vous empêche de regarder votre flux habituel depuis l’étranger. C’est un problème courant pour les amateurs de sport du monde entier. Heureusement, il existe une solution simple.

Obtenez un essai ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Nous avons minutieusement testé tous les VPN les plus populaires et avons évalué ExpressVPN comme le meilleur de ce qui existe. Il est simple à installer, dispose de fonctionnalités de sécurité solides et est compatible avec à peu près tous les appareils de diffusion en continu, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation. Vous pouvez également l’utiliser avec les appareils mobiles Android et iOS, donc pour obtenir cette diffusion à domicile et rester plus en sécurité en ligne, c’est notre choix de la litière.

Le meilleur de tous, ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours afin que vous puissiez l’essayer gratuitement pendant un mois, ou vous inscrire à un plan annuel et obtenir 3 mois absolument GRATUITS. C’est vraiment la meilleure option, alors jetez-y un coup d’œil aujourd’hui.

Comment regarder le tennis de l’US Open: obtenez une diffusion en direct GRATUITE de Novak Djokovic contre Jan-Lennard Struff au Royaume-Uni

Essayez Amazon Prime GRATUITEMENT pendant 30 jours

Amazon a le droit de diffuser l’US Open tennis au Royaume-Uni, afin que les membres d’Amazon Prime puissent diffuser en direct toute l’action sans frais supplémentaires.

Novak Djokovic est en action ce soir à minuit, lors du premier des matchs de la soirée d’aujourd’hui au stade Arthur Ashe.

Si vous souhaitez diffuser le tennis depuis votre téléphone ou votre tablette, l’application Amazon Prime Video est disponible pour Android via Google Play et les appareils Apple via l’App Store.

L’abonnement Amazon Prime coûte 79 £ par an ou 7,99 £ par mois, qui peut être annulé à tout moment. L’abonnement vous donnera accès à la bibliothèque d’émissions de télévision et de films d’Amazon, ainsi qu’à une livraison illimitée d’une journée sur les commandes Amazon depuis le Royaume-Uni.

Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire à un Essai gratuit d’Amazon Prime de 30 jours avec un accès complet à la couverture sportive en direct ainsi qu’une livraison gratuite en un jour sur les achats de la boutique en ligne d’Amazon pendant cette période.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni, mais vous souhaitez toujours regarder le tennis sur votre compte Prime? Votre meilleure option est de télécharger et d’installer un VPN, puis de vous connecter à une adresse IP britannique.

Comment regarder Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff gratuitement: diffusion en direct de l’US Open de tennis en Amérique

Aux États-Unis, la couverture de Flushing Meadows est une gracieuseté d’ESPN et d’ESPN 2 – le match d’aujourd’hui de Novak Djokovic est couvert par ESPN à partir de 19 h HE / 16 h HP.

Comme ESPN est une chaîne câblée, cela signifie que vous devrez être abonné pour regarder Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff en ligne – ou avoir un bon service de diffusion en continu sur lequel faire appel.

Parmi les nombreuses options variées, la meilleure pour les fans de tennis souhaitant regarder un flux en direct de l’US Open est Sling TV, dont le forfait Sling Orange comprend des chaînes ESPN pour seulement 30 $ par mois. C’est beaucoup moins que la concurrence et bien moins que le câble!

Le meilleur de tous, Sling offre une période d’essai GRATUITE afin que vous puissiez obtenir une diffusion en direct de tennis gratuite pour une partie du tournoi et découvrir le service par vous-même.

Les abonnés nouveaux ou existants aux services de streaming américains peuvent toujours accéder à la plate-forme de leur choix depuis l’étranger – tout ce dont vous avez besoin est l’aide d’un bon VPN.

Murray vs Felix en direct: Comment regarder le tennis de l’US Open d’aujourd’hui en ligne au Canada

Au Canada, vous pouvez regarder l’US Open sur TSN en anglais ou sur RDS en français – mais encore une fois, ce sont des chaînes premium qui sont généralement accompagnées d’un bouquet de télévision payante.

Si vous les obtenez dans le cadre de votre contrat de câblodistribution, vous pourrez simplement vous connecter avec les détails de votre fournisseur et accéder à un flux en direct de l’US Open. Comme aux États-Unis, Novak Djokovic contre Jan-Lennard Struff est prévu pour un départ à 19 h HE / 16 h HP.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez vous abonner à TSN ou RDS en streaming uniquement à partir de seulement 4,99 $ CA par jour ou (bien meilleur rapport qualité-prix) 19,99 $ par mois.

Et si vous décidez de vous abonner ou si vous l’avez déjà fait, n’oubliez pas que vous pouvez emporter votre service de streaming sportif préféré avec vous où que vous alliez. essayez le VPN n ° 1 à environ 100% sans risque pendant 30 jours et suivez les instructions ci-dessus.

Comment diffuser en direct l’US Open 2020 et regarder le tennis en ligne en Australie

Pour regarder l’US Open, tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est qu’ESPN a le droit de diffuser du tennis en direct en Australie et diffusera le tournoi 2020.

La chaîne est disponible à la télévision payante avec l’aimable autorisation de Foxtel et l’action commence généralement Down Under à 2 heures du matin AEST chaque jour, bien que la session du vendredi soir au stade Arthur Ashe commence à 9 heures le samedi, heure australienne, date à laquelle Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff va commencer.

C’est en fait une excellente nouvelle pour les coupeurs de cordon, car le service de streaming australien Kayo Sports inclut une couverture ESPN dans ses forfaits. Un forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils, tandis qu’un forfait Kayo Sports Premium fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Inutile de dire que cela le rend très abordable si vous partagez avec des amis, votre famille ou d’autres fans de tennis – plus Kayo offre une période d’essai GRATUITE afin que vous puissiez regarder une partie de l’événement gratuitement en août.

Mieux encore, le free-to-air SBS Viceland participera également à l’action à partir du mercredi 9 septembre, date à laquelle le jeu passera à 2 heures du matin. Cela signifie que les téléspectateurs australiens peuvent utiliser le service de streaming gratuit SBS On Demand pour se connecter.

Si vous n’êtes pas en Australie pour le moment, vous devrez emprunter la voie VPN comme indiqué ci-dessus.