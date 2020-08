Tout comme les autres événements majeurs de cette année, les MTV Video Music Awards 2020 auront lieu virtuellement, mais il y aura également des spectacles en direct dans de petites salles à travers la ville de New York et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le spectacle de cette année en ligne ou à la télévision de partout dans le monde.

Les VMA de cette année devaient initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, New York. Cependant, en raison de la pandémie, le réseau a plutôt décidé d’héberger l’événement virtuellement aussi bien dans divers endroits extérieurs non divulgués de la ville. Les performances live aux VMA auront lieu dans divers endroits emblématiques qui couvrent les cinq arrondissements de New York, vous pourrez donc voir vos artistes préférés se produire à Brooklyn, dans le Bronx, à Staten Island, dans le Queens ou à Manhattan.

Les VMA débutent avec le pré-spectacle à 18h30 HE / PT et Chloe X Halee, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate Mcrae et Machine Gun Kelly se produiront tous en direct. Le spectacle principal, quant à lui, présentera des performances d’Ariana Grande, des Black Eyed Peas, de BTS, de Miley Cyrus, de The Weeknd et plus encore.

La pandémie a affecté plus que le lieu de l’événement, car MTV a décidé d’ajouter deux nouvelles catégories pour l’émission de cette année: la meilleure performance de quarantaine et le meilleur clip vidéo de la maison. Alors que Blink 182, Drake, Twenty One Pilots, Post Malone et Lady Gaga ont tous été nominés pour ces catégories, John Legend pourrait finir par remporter les prix pour les deux grâce à son excellente performance à One World de Lady Gaga: Ensemble à la maison. concert bénéfice et son clip vidéo Bigger Love qui montrait comment les gens du monde entier essayaient de tirer le meilleur parti de leur temps en lock-out.

Que vous soyez un passionné de musique qui suit toutes les nouveautés de cette année ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir vos artistes préférés se produire dans des lieux emblématiques de New York, nous vous montrerons comment obtenir un MTV VMA 2020. diffusez en direct où que vous soyez dans le monde.

Video Music Awards 2020 – Où et quand?

Les VMA 2020 auront lieu à New York le dimanche 30 août à 20 h HE / PT et le pré-spectacle des VMA commencera une heure et demie plus tôt à 18 h 30 HE / PT sur MTV. Cependant, l’émission principale de cette année sera diffusée simultanément sur BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nick at Nite, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et The CW en plus de MTV.

Comment regarder les VMA de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les MTV Video Music Awards aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous voyagez actuellement ou vivez dans un pays sans option de diffusion officielle, vous ne pourrez pas regarder l’émission de prix de musique vidéo la plus populaire de cette année.

C’est là que l’un des meilleurs VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder les MTV Video Music Awards. Participez à cette offre maintenant!

Voir le dernier prix sur ExpressVPN

Regardez gratuitement les VMA 2020 aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder les VMA 2020 sur MTV ou sur l’un des autres réseaux ViacomCBS répertoriés ci-dessus à partir de 20 h HE / PT. Vous pouvez également diffuser la cérémonie de remise des prix dans son intégralité sur le site Web de MTV, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire. Alternativement, le réseau propose également un laissez-passer gratuit de 24 heures, mais vous devrez vous connecter avec votre compte Facebook ou créer un compte MTV pour diffuser les VMA 2020 en ligne à l’aide de cette option.

Vous ne voulez pas vous inscrire au câble juste pour regarder les MTV Video Music Awards? Ne vous inquiétez pas, il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à MTV afin que vous puissiez regarder la cérémonie de remise des prix de cette année. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous aider à décider.

Sling TV – 30 $ par mois – Pour avoir accès à MTV, vous devrez vous inscrire au plan Sling Blue ou Sling Orange de Sling TV et ajouter le forfait Comedy Extra pour 5 $ supplémentaires par mois. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR.

YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à MTV ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être plus cher que la concurrence, mais en plus de MTV, vous avez également accès à HBO avec votre plan. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu en utilisant son DVR cloud.

FuboTV – à partir de 54,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à MTV ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

SlingTV votre meilleur pari

Que vous choisissiez le forfait Sling Orange ou Sling Blue de Sling TV, vous devrez toujours ajouter le forfait Comedy Extra pour 5 $ de plus par mois, ce qui porte votre coût mensuel total à 35 $. C’est toujours moins cher que de vous inscrire à AT&T TV Now ou à fuboTV et vous avez également accès à Paramount Network, truTV, TV Land, GSN et plus encore.

Pour obtenir MTV avec Sling, vous pouvez vous inscrire au forfait Bleu ou Orange, puis ajouter le forfait Comedy Extra pour 5 $ supplémentaires par mois.

35 $ ​​chez Sling

Diffusez en direct les VMA 2020 au Canada

Les amateurs de musique canadiens pourront regarder les VMA 2020 sur MTV Canada, Much E! et CTV2 à partir de 20 h HE / PT le dimanche. Vous pouvez également diffuser l’intégralité de la cérémonie de remise des prix en direct en ligne via le site Web de CTV, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre câblodistributeur pour ce faire.

Comment regarder les VMA 2020 au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder les VMA 2020 sur MTV à partir de 1h du matin BST le lundi 31 août. Vous pouvez également diffuser l’événement en ligne sur le site Web de MTV, mais comme aux États-Unis et au Canada, vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre câblodistributeur pour le faire.

Obtenez une diffusion en direct VMA 2020 en Australie

Si vous vivez en Australie et que vous souhaitez vous connecter pour regarder les MTV Video Music Awards de cette année, vous pouvez le faire sur Foxtel (chaîne 124) ou sur Fetch (chaîne 104) à partir de 10 h 00 AEST le lundi 31 août. Alternativement, les coupeurs de cordon peuvent regarder une projection de rappel des récompenses sur 10 Peach à partir de 21 heures AEST plus tard dans la soirée.

Nominations VMA 2020

Voici les nominés pour la meilleure vidéo, le meilleur artiste et la meilleure chanson de l’année:

Vidéo de l’année

Billie Eilish – « tout ce que je voulais »

Eminem ft. Juice WRLD – « Godzilla »

Future ft. Drake – « La vie est belle »

Lady Gaga avec Ariana Grande – « Rain On Me »

Taylor Swift – « L’homme »

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Artiste de l’année

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee étalon

Post Malone

il Weeknd

Chanson de l’année

Billie Eilish – « tout ce que je voulais »

Doja Cat – « Dites-le »

Lady Gaga avec Ariana Grande – « Rain On Me »

Megan Thee Stallion – « Savage »

Post Malone – « Cercles »

Roddy Ricch – « La boîte »

