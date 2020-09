Disney a refait Mulan en tant que film d’action en direct, et il ouvre l’accès au film via son service de diffusion en continu Disney + sur les appareils Apple ainsi que sur Roku, Android et autres. Découvrez comment regarder Disney’s Mulan sur Apple TV, iPhone, iPad et plus encore.

Disney a lancé sa version originale animée de Mulan en 1998. 22 ans plus tard, la société a créé un remake en direct. Le film aurait un budget de 200 millions de dollars et a jusqu’à présent reçu de bonnes critiques de la part des critiques, 80% d’entre eux donnant une note positive au moment de la rédaction de Rotten Tomatoes. En revanche, jusqu’à présent, les notes des utilisateurs de Rotten Tomatoes ont été inférieures, 48% ayant donné une évaluation positive.

Après avoir initialement été prévu pour une sortie en salles en mars, le film est disponible en streaming à partir du 4 septembre. Les abonnés Disney + peuvent payer 30 USD pour accéder au nouveau Mulan de Disney, alors qu’il commencera à diffuser sans frais supplémentaires le 4 décembre 2020.

Notamment, le prix de 30 $ ne permet pas de posséder le film, mais vous y avez un accès illimité tant que vous restez abonné à Disney +. De plus, les remboursements ne sont pas disponibles pour l’achat d’un accès à Mulan.

Comment regarder Mulan de Disney sur Apple TV, iPhone, iPad et plus

Accédez à l’application Disney + sur votre Apple TV, iPhone, iPad ou autre appareil (ou disneyplus.com)

Connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà

Sélectionnez Mulan sur l’écran d’accueil de Disney + (ou recherchez-le)

Choisir Obtenez l’accès Premier

Appuyez ou cliquez sur le bouton 29,99 $ pour acheter l’accès au film

Vous pouvez regarder et revoir Mulan autant de fois que vous le souhaitez sur n’importe quel appareil pris en charge (tant que vous restez abonné Disney +

