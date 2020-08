L’US Open 2020 débute le 31 août 2020 pour les fans de tennis du monde entier. Le tournoi de cette année sera un peu différent étant donné qu’aucun fan ne sera dans les gradins cette année et que le personnel sera également limité à Flushing, NY sur place.

Il y a toujours plus que quelques histoires et scénarios d’intérêt personnel à suivre et 2020 n’est pas différent à cet égard. Une personne à surveiller est Kim Clijsters, qui a concouru pour la dernière fois en 2012 et s’est retirée du sport à deux reprises. Elle revient au tournoi avec un statut non classé et sera certainement amusante à regarder se battre. Du côté des hommes, Novak Djokovic est parfait en 2020 lors des matchs de niveau tour allant de 18 contre 18.

Son stream se poursuivra-t-il à l’US Open cette année? Assurez-vous de vous connecter pour le savoir.

US Open 2020: où et quand

Le tournoi US Open 2020 débutera officiellement le lundi 31 août avec le premier tour de 11 h 00 HE à 23 h 00 HE. Le tournoi complet se déroule du 31 août au 13 septembre et aura lieu au Centre national de tennis USTA Billie Jean King.

Comment regarder l’US Open 2020 de n’importe où

Bien que l’US Open 202 soit disponible dans presque toutes les régions sur au moins un fournisseur, il peut encore être difficile de le regarder localement. Si tel est le cas, une solution VPN peut être le ticket pour répondre à tous vos besoins en tennis.

C’est là que l’un des meilleurs VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Comment regarder l’US Open 2020 aux États-Unis

Aux États-Unis, l’US Open 2020 est en partenariat avec ESPN en tant que fournisseur exclusif de diffusion et de streaming. Le tournoi, y compris les matchs masculins, féminins et en fauteuil roulant, sera diffusé sur ESPN, ESPN 2 et ESPN +. La chaîne Tennis fournira une couverture limitée du tournoi certains jours.

Cela signifie que vous pouvez facilement regarder toute l’action de l’US Open via Sling TV. À l’heure actuelle, vous pouvez vous inscrire au forfait Bleu ou Orange pour seulement 30 $ par mois.

Si vous cherchez à voir toute l’action de l’US Open cette année en direct, vous ne voudrez pas manquer de vous inscrire à Sling. C’est l’un des moyens les plus simples et les plus abordables d’obtenir ESPN pour le regarder de n’importe où.

Comment regarder l’US Open 2020 à l’international

Le tournoi US Open 2020 s’est associé à des diffuseurs sélectionnés pour fournir une couverture exclusive dans le monde entier. Le programme international officiel est toujours en attente une semaine avant le premier match, mais nous savons quels canaux et quels services porteront le tournoi de tennis dans le monde.

En Europe continentale, couvrant 52 pays, Eurosport sera le partenaire média exclusif. Au Japon, WOWOW détient les droits de diffusion exclusifs. Les téléspectateurs au Royaume-Uni et en Irlande peuvent regarder via Prime Video. Star India fournira un accès dans le sous-continent indien. Dans toute l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient, beIN Sports diffusera les matchs. SuperSport est le fournisseur en Afrique subsaharienne. Les fans du Mexique, d’Amérique centrale, des Caraïbes, d’Amérique du Sud et d’Océanie peuvent se connecter via ESPN International. Fox Sports est l’endroit vers lequel se tourner en Asie du Sud-Est. Et enfin, les fans canadiens peuvent visionner sur TSN et RDS.

