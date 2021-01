Le saut de volume lorsque vous appuyez sur les boutons du téléphone peut être excessif, surtout si l’environnement est calme et que vous voulez juste un peu plus de puissance. Le Samsung Galaxy ne permet pas la personnalisation directe des niveaux, mais il existe une application avec laquelle cette personnalisation peut être effectuée: Sound Assistant. Nous expliquons comment cela fonctionne.

Écouter de la musique avec des écouteurs est courant sur un mobile car il vous permet de lire un énorme catalogue musical, tout dépendra des services auxquels vous vous abonnez ou des chansons que vous téléchargez sur l’appareil. Maintenant, avez-vous constaté que le saut de volume ne correspond pas à vos goûts? Cela vous sera sûrement arrivé: vous allez augmenter le volume parce que vous aimez une chanson et le son commence à sonner très fort. Ou autrement, Je pourrais finir par sonner trop bas avec juste une touche. Eh bien, le Samsung Galaxy a une solution simple.

Personnalisez les niveaux de volume avec Sound Assistant

Une interface utilisateur permet une personnalisation très élevée, mais il y a toujours des options qui s’échappent. Parmi eux, celui que nous recherchons, pour pouvoir modifier les niveaux de volume de sorte que lors de l’augmentation ou de la diminution de l’audio il ne varie pas excessivement. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de quitter l’écosystème Samsung pour y parvenir puisqu’il existe une application qui le permet: Sound Assistant.

L’application en question suggère déjà dans son nom ce qu’elle fait: c’est un “ assistant sonore ” qui vous permet de personnaliser la façon dont un Samsung Galaxy sonne. Sound Assistant peut être téléchargé à partir de Good Lock et également indépendamment du Google Play Store.

SoundAssistant

Une fois l’application Sound Assistant installée, effectuez le processus suivant pour régler le saut de volume sur votre Samsung Galaxy:

Ouvrez Sound Assistant et regardez la section ‘Changer le volume de pas». Vous verrez un sélecteur sur une règle de 1 à 10: c’est le pourcentage de volume qui change à chaque pression sur les boutons. Si vous ne voulez pas que le volume diminue ou augmente trop, déplacez le sélecteur vers 1. Si vous voulez que le saut de volume soit plus visible, maintenez le sélecteur près de 10. Allez régler manuellement le saut de volume et vérifiez s’il s’adapte à vos besoins en appuyant sur les boutons pendant la lecture de musique. Il est préférable d’effectuer les tests avec des écouteurs et dans un environnement calme, vous apprécierez ainsi mieux les différences de son.

Sound Assistant vous permet de personnaliser le saut de volume pour éviter que le système ne s’adapte à vos besoins. De plus, l’application permet d’autres modifications dans un Samsung Galaxy, telles que personnaliser l’apparence du panneau sonore, contrôler le volume des applications individuellement beaucoup plus. C’est une application extrêmement pratique si vous avez l’habitude d’écouter de la musique avec votre Samsung Galaxy.

Partager Comment régler le saut de volume sur votre Samsung Galaxy pour qu’il ne monte pas brusquement en appuyant sur les boutons