Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé du cas du marin qui a laissé tomber son iPhone X dans l’eau salée, et l’a trouvé fonctionnant une semaine plus tard alors qu’il avait été immergé à 15 mètres dans la mer. Mais ce n’est guère plus qu’un putain de miracle, et la chose normale est que si nous jetons le mobile dans l’eau et qu’il n’a pas Certification IP68 -capable de tenir immergé pendant quelques minutes-, il faut agir très vite.

Le temps est essentiel et lancer un plan de sauvetage devient indispensable si nous ne voulons pas finir par utiliser l’un de ces «vieux» terminaux que nous avions chez nous au cas où. Si vous avez laissé tomber votre téléphone portable dans la baignoire, dans la piscine, dans une fontaine publique, dans une flaque d’eau ou sur la plage, vous devez suivre ces étapes rapidement. Surtout si c’est sur la plage, depuis le sel de mer est un corrosif très puissant.

Étape 1

Le plus évident, retirer le terminal dès que possible de l’endroit où il est immergé C’est crucial, et moins nous prenons de secondes, plus nous aurons d’opportunités. Une fois hors de l’eau, si c’était éteint ne l’allume pas; si vous avez désactivé Veuillez ne pas l’allumer pour vérifier s’il fonctionne toujours. Et s’il est toujours allumé, ne commencez pas à le gérer, si vous pouvez le faire, retirez la batterie rapidementPuisque les contacts électriques du téléphone en relation avec l’eau qui y est entrée peuvent provoquer un court-circuit.

Si vous voyez des étincelles voler, alors il n’y a presque plus rien à faire.

Étape 2

Le problème est que de nombreux téléphones actuels ont la batterie intégrée, donc l’ouvrir est une tâche difficile. Si le mobile dispose d’une batterie amovible, recherchez l’appel Capteur de dégâts d’eau. Il doit passer par le trou de la batterie et se compose de un point ou un carré blanc qui change de couleur si le téléphone est mouillé. Il s’agit d’une mesure de sécurité que les fabricants mettent en place pour qu’un utilisateur abuse de la garantie.

S’il a changé de couleur, la garantie n’est plus valable et nous devons essayer de la ressusciter nous-mêmes. Profitez de ce moment pour retirez également la carte SIM et microSD si c’était le cas. Tout ce qui peut être retiré du mobile, comme les boîtiers, les couvercles, les couvercles, le connecteur externe, retirez-le.

Étape 3

Vient maintenant la première phase de séchage. Le meilleur est placez le mobile sur un chiffon et ouiecarlo petit à petit avec un autre chiffon ou du papier absorbant. Vous devez déplacez-le le moins possible, afin que l’eau ne se propage pas et vérifiez s’il y a de petites gouttes dans les trous tels que le port de charge, la prise casque, etc.

Étape 4

Si vous avez un aspirateur n’hésitez pas et passez-le lui au terminal, de cette façon vous pouvez aspirer d’éventuels restes de liquide qu’ils sont restés à l’intérieur, où nous ne pouvons pas atteindre avec le tissu. Avec cette méthode, vous pouvez sécher un mobile en 30 minutes environ. Mais si tu ne l’as pas, ne soyez pas tenté d’utiliser un sèche-cheveux.

Il est vrai qu’il y a ceux qui le recommandent, mais le problème est que la chaleur peut être excessive pour les composants internes du mobile, et l’effet de soufflage d’air qu’un séchoir fait peut mettre d’éventuelles traces d’eau plus loin à l’intérieur.

Étape 5

Après s’être assuré que nous ne pouvons plus le sécher nous-mêmes, nous devons laisser faire la nature et suivre l’indication qui est devenue virale sur le net: Mettez le smartphone dans le riz. Certainement le riz aide à absorber l’humidité. Et il y a ceux qui ont relancé les téléphones comme ça et d’autres qui n’ont pas fonctionné pour eux.

L’idée est que vous mettez le mobile dans un sac avec du riz ou peut-être avec l’un de ces Sachets de gel de silice avec granulés anti-humidité qui vient lorsque nous achetons une housse, une valise, etc. Mettez le téléphone et laissez-le pendant une période de entre 24 et 48 heures pour s’assurer bien. Et faites-le pivoter de temps en temps pour absorber l’humidité de partout.

Étape 6

Il s’agit d’une étape supplémentaire que vous pouvez effectuer ou non. Après avoir retiré le mobile, vous pouvez essayer de le placer pendant quelques heures sur un matériau absorbant comme des serviettes, du papier absorbant, des débarbouillettes, etc., et laissez-le au soleil tout en le regardant et en faisant attention.

Étape 7

Le moment de vérité: après avoir attendu un minimum de 24 heures, insérez la batterie et essayez de l’allumer. Si rien ne se passe, quoiUtilisez la batterie et branchez le téléphone sur le chargeur. S’il s’allume, c’est la batterie qui est défectueuse. S’il ne s’allume pas, nous n’avons pas pu le sauvegarder. S’il s’allume et que vous voyez que cela semble étrange, il reste encore de l’eau à droite dans le haut-parleur.

Pour cela, il existe une application incroyable appelée Générateur de sons de fréquence qui élimine l’eau du haut-parleur de votre mobile.

