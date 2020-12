Il est de plus en plus courant de trouver dans de nombreuses maisons une enceinte connectée. Qu’elles soient alimentées par Siri et surtout par Alexa ou Google Assistant, puisqu’elles disposent des modèles les moins chers, ces enceintes servent de méthode de contrôle dans la maison connectée mais aussi pour accéder aux services et applications. Nous allons donc voir comment changer l’une de ces applications déjà fixées.

Mais surtout, c’est un haut-parleur à travers lequel on peut écouter de la musique et dans lequel on peut aussi on peut changer la plateforme qui est activée par défaut. Dans le cas des haut-parleurs Google, désormais avec la signature de Nest, l’option YouTube Music est activée par défaut, mais si la vôtre est Spotify, voici ce que vous devez faire pour modifier le service de streaming défini par défaut.

Comment basculer entre YouTube Music par Spotify

Accédez à un service de streaming audio directement depuis le haut-parleur et sans avoir à associer un téléphone ou une tablette comme source. Ne confondez pas l’envoi de musique via Bluetooth ou AirPlay dans le cas d’Apple, avec la possibilité de demander à l’assistant de service de jouer une chanson. Et c’est ce qui rend cette option possible.

Avec ces étapes nous allons changer le service qui est activé par défaut qui n’est autre que YouTube Music, sur une autre plateforme telle que Spotify. bien que nous puissions également choisir Deezer ou laisser l’option vide et utiliser n’importe quelle plate-forme en spécifiant celle que nous voulons utiliser lors de la demande avec “OK Google”.

Nous pouvons le faire de trois manières et dans chacune d’elles en quelques étapes. Avec la première méthode, nous devons accéder à l’application «Google Home» et cliquez sur l’icône “Multimédia” qui apparaît en haut de l’écran avec les autres accès à d’autres fonctions.

Dans la nouvelle fenêtre, nous verrons le service que nous utilisons à ce moment-là et en dessous plusieurs sections, dont une appelée “Musique”. Il faut cliquer là pour accéder à une nouvelle fenêtre qui nous permet de choisir, en cochant l’un ou l’autre onglet, le service que l’on souhaite utiliser pour jouer de la musique avec OK Google.

C’est un moyen d’y accéder, mais nous pouvons également faire de même si nous cliquons sur l’image associée à notre compte et accédons à un nouvel écran où nous marquerons “Paramètres de l’Assistant”. À ce stade, nous verrons une liste avec le “Paramètres populaires” parmi lesquels nous choisirons à nouveau “Musique” pour revenir à la section que nous avons vue auparavant et ainsi choisir le service que nous allons utiliser.

La troisième option pour changer le service de musique associé passe par accéder aux “Paramètres” de notre compte, en cliquant sur la roue dentée qui apparaît en haut et faites défiler vers le bas sur le nouvel écran jusqu’à ce que nous voyions l’option “Musique” et les options déjà connues.

Depuis ce moment les ordres verbaux seront orientés vers l’utilisation de cette plateforme. Dites simplement “OK Google, mettez la playlist X” pour commencer à utiliser le haut-parleur ou le téléphone avec la plate-forme que nous avons choisie.

ET si nous ne voulons pas utiliser YouTube Music, Spotify ou Deezer, nous pouvons demander à l’assistant d’utiliser n’importe quel autre que nous avons sur le mobile, bien qu’à ce stade, nous devons spécifier celui que nous voulons utiliser en disant par exemple “OK, Google, mets la playlist X dans Tidal”.