Avouons-le: il y a peu de choses plus ennuyeuses que de voir notre Mac geler, et nous ne pouvons rien faire pour le sortir de cette situation. Heureusement, avec le temps, certaines réponses possibles que les utilisateurs eux-mêmes proposent à ces difficultés sont apparues. Par conséquent, cette fois, nous souhaitons passer en revue certaines des astuces les plus efficaces pour démêler l’inconvénient d’un Mac congelé.

La première chose que nous devons garder à l’esprit est que bien que les Mac Apple soient généralement des appareils très puissants et fluides, ils ne donnent généralement pas autant de maux de tête que les ordinateurs Windows de différents fabricants, ils peuvent encore souffrir de problèmes de fonctionnement. Et c’est l’un des plus courants.

C’est une erreur assez caractéristique, que nous pouvons distinguer des autres car le Mac se fige soudainement et cesse de répondre à nos actions. C’est pourquoi nous disons que c’est «gelé».

Conseils pour résoudre l’échec d’un Mac gelé

Forcer la fermeture des applications qui ne répondent pas

L’une des premières alternatives que nous devons analyser dans ces cas est de forcer la fermeture des applications qui ne répondent pas. Vous avez peut-être remarqué qu’une application particulière est celle qui a complètement gelé votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez appuyer sur Ctrl + l’icône dans le Dock, puis passer à l’option Hold ou High et Quit. Ensuite, vous pouvez fermer Force. C’est la même chose que d’appuyer simultanément sur Opt + Cmd + Esc et de fermer l’application en question.

S’il est toujours bloqué, il est préférable d’appuyer sur un bouton supplémentaire: Ctrl + Opt + Cmd à côté du bouton d’alimentation. Cela peut sembler compliqué, mais cela redémarrera votre ordinateur, et souvent cela évitera les autres étape par étape.

Réinitialiser le contrôleur de gestion système

Mais si vous continuez à obtenir la même erreur, vous devez vous arrêter au SMC, car le contrôleur de mémoire système est connu. Il est chargé de vérifier que les fonctions MacOS qui ne sont pas en vue, sont exécutées efficacement. Contrôlez tout, de l’utilisation de la batterie à l’éclairage du clavier.

Sur les Mac de 2016 à ce jour, dont la plupart sont actuellement actifs, le résoudre de cette manière est aussi simple que d’éteindre l’appareil, puis de maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes supplémentaires. Après cela, vous devez le relâcher, attendre quelques secondes de plus, puis appuyer sur pour l’allumer. Pendant ce temps, les anciens Mac avec batteries amovibles ont un autre type de procédure, qui est détaillée sur le site officiel des gars de Cupertino, alors jetez un œil à ce lien.

Réinitialiser la PRAM / NVRAM

La PRAM et la NVRAM ne sont pas connues de beaucoup, mais elles sont toujours là. Nous renvoyons aux sections de la mémoire de ces ordinateurs, dans lesquelles sont stockées certaines configurations d’accès rapide. Parfois, lorsque nous essayons de réparer un Mac gelé, l’échec vient de ce côté, d’une erreur liée à la PRAM ou à la NVRAM du système.

Pour les réinitialiser, vous devez éteindre l’appareil, puis l’allumer et, lors de la mise sous tension, appuyez sur Opt + Cmd + P + R pendant environ 20 secondes. Ceci, même lorsque le redémarrage se produit pendant cette période. Passé ce délai, vous pouvez les libérer, car ils auront déjà été rétablis.

Démarrez en mode sans échec

Le démarrage d’un Mac en mode sans échec peut rapidement éviter certains des problèmes associés à l’échec décrit ici. En gros, car c’est un mode qui désactive certaines exécutions en arrière-plan qui pourraient être à l’origine des échecs. De plus, il est chargé de vérifier que tout va bien sur le disque de démarrage.

Pour lancer votre Mac en mode sans échec, vous devez d’abord l’éteindre et, lorsque vous le rallumez, maintenez la touche Maj enfoncée. Vous devez le libérer après l’apparition de l’écran de démarrage de décision. Après cela, vous devriez essayer de le redémarrer comme vous le faites toujours. Si vous voyez que cela fonctionne sans problème, c’est le mode sans échec qui peut l’avoir libéré des processus défaillants. Cela signifie, en d’autres termes, que l’erreur est liée aux réseaux WiFi de l’ordinateur, aux périphériques externes connectés ou à une autre section précédemment désactivée.

Test de diagnostic Apple

Également connu sous le nom de Test matériel Apple sur les anciennes versions de MacOS, le test de diagnostic est notre prochain pour. En résumé, nous devons y aller lorsque nous pensons que le problème vient d’un périphérique externe, tel que la souris, le clavier, le moniteur ou la connexion Ethernet, si nous l’utilisons. Avant de lancer ce test, oui, placez votre Mac sur une surface plane et assurez-vous qu’il dispose d’une ventilation adéquate.

Redémarrez immédiatement votre Mac et maintenez la touche D enfoncée jusqu’à ce que vous deviez sélectionner une langue. Choisissez l’espagnol ou ce que vous voulez et attendez que le test de diagnostic soit effectué. Cela ne prend que quelques minutes et vous montrera une liste complète des erreurs possibles, afin que vous puissiez agir spécifiquement sur elles.

Directement vers un Apple Store

Aucune de ces réponses n’a-t-elle pu vous aider? Le moment est donc venu d’emmener votre Mac dans un Apple Store officiel afin qu’ils puissent l’examiner et vous dire quel est l’inconvénient de ce gel.

