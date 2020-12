Dites adieu au problème Pokémon GO de ne pas pouvoir s’authentifier avec quatre méthodes différentes.

Écrit par Hector Romero dans Pokémon

Bien que Pokémon Go soit sur le marché depuis plusieurs années et compte des millions d’utilisateurs dans le monde, il comporte parfois des erreurs qui peuvent devenir ennuyeuses. Si vous ne savez pas comment les résoudre, votre expérience dans ce jeu de réalité augmentée pourrait empirer. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment résoudre le problème de Pokémon Go de ne peut pas s’authentifier.

Si vous faites partie de ces joueurs qui souffrent parce que Pokémon Go ne peut pas authentifier votre compte, Alors vous êtes venu au bon endroit.

Pourquoi et quand cette erreur se produit-elle?

Cette erreur Pokémon Go qui ne vous permet pas d’authentifier le compte est généralement causée par un problème dans l’application, dans la connexion ou dans le serveur. Cela se produit également lorsque le compte est banni. Dit erreur se produit lorsque vous essayez d’exécuter Pokémon Go et qu’il ne se connecte pas au serveur.

Si les joueurs Pokémon Go ont leur compte verrouillé (pour une raison quelconque), ils peuvent signalez votre problème sur la page d’assistance Niantic. Mais si votre compte n’a pas été bloqué par des outils non autorisés, vous devez faire ce que nous expliquerons ci-dessous.

Que peut-on faire pour y remédier?

Il existe quatre méthodes pour résoudre ce problème Pokémon Go cela ne vous permet pas d’authentifier le compte. Essayez-les et découvrez laquelle est la plus efficace pour vous.

Méthode 1: assurez-vous que le jeu est à jour

Avant de faire quoi que ce soit pour essayer de réparer, d’abord vérifiez que vous utilisez la dernière version de Pokémon Go. Cela est simple, suivez simplement ces étapes.

Ouvrez Google Play Store.Appuyez sur le menu des trois lignes horizontales situé en haut à gauche de l’application. Mes applis et jeux Pour voir une liste de tout ce que vous avez installé sur votre mobile, appuyez sur le bouton Tout mettre à jour. Si une mise à jour est disponible pour Pokémon Go, le jeu commencera immédiatement à se mettre à jour.Une fois la mise à jour terminée, ouvrez à nouveau le jeu et vérifiez si le problème persiste.

Méthode 2: vérifiez votre connexion Internet

Bien que cela semble très évident, assurez-vous que votre connexion Internet est suffisamment bonne pour jouer tranquillement à Pokémon Go. Exécutez un test de vitesse pour voir si tout fonctionne correctement. D’autre part, essayez de toujours jouer tout en étant connecté à un réseau Wi-Fi afin que la vitesse Internet soit aussi rapide que possible. Tant que vous n’avez pas de connexion stable, l’erreur apparaîtra constamment dans Pokémon Go.

Méthode 3: redémarrez Pokemon Go pour corriger le message d’erreur Échec de l’authentification

Parfois, ce problème est dû à une défaillance de l’application qui peut être résolue en la redémarrant. Si vous souhaitez le faire, accédez à la section des applications récentes de votre téléphone, Trouvez l’application Pokémon Go et faites glisser vers le haut pour la fermer. Ouvrez maintenant le jeu et vérifiez si le problème persiste.

Méthode 4: effacez le cache et les données de Pokémon Go

Vous devrez peut-être supprimer toutes les données Pokémon Go pour résoudre. Comment ça se fait? Suivez ces étapes.

Entrez les paramètres de votre mobile.Rechercher dans Applications et notifications.Presse Voir toutes les applications.Presse Pokémon Go.Toucher Stockage et cacheAppuyez sur Effacer le stockage et Effacer le cache, puis assurez-vous de confirmer l'action.

