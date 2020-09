Vous êtes calme à la maison, vous voulez télécharger ou lire un contenu de l’iTunes Store et soudain vous trouvez un Erreur inconnue 0x80092013 dans Windows 10 Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème? Ne vous inquiétez pas car nous allons voir toutes les méthodes pour pouvoir réparer l’iTunes Store dans Windows 10 et dites au revoir à l’erreur 0x80092013.

Pourquoi cette erreur apparaît-elle? C’est quelque chose qui n’est pas sûr, ce qui signifie que nous devrons appliquer les différentes méthodes que nous vous laisserons un peu ci-dessous jusqu’à ce que l’une d’elles fonctionne.

Windows peut nous surprendre avec de nombreuses erreurs. Mais ne vous inquiétez pas, car d’une manière ou d’une autre, nous pourrons résoudre le problème Erreur inconnue 0x80092013 de l’iTunes Store sur Windows 10.

Suivez simplement ce petit guide où nous vous guiderons en détail à travers toutes les étapes nécessaires pour que vous puissiez commencer à profiter de tout le contenu iTunes sur votre ordinateur sans aucun problème.

Solution: erreur inconnue 0x80092013 iTunes Store

Il n’est pas du tout agréable de vouloir profiter du contenu que nous avons dans iTunes et de ne pas pouvoir le faire dans le confort de notre ordinateur. C’est pourquoi nous allons voir tout le possible solutions à ce problème. Vous n’êtes pas obligé de les appliquer dans l’ordre.

Définir la date et l’heure de Windows Mettez à jour ou installez la dernière version d’iTunes Utilisez l’utilitaire de dépannage de Windows 10 Ajoutez iTunes à nos exceptions antivirus Si vous utilisez un VPN, désactivez-le temporairement.

Ensuite, nous allons expliquer étape par étape chacun de ces points en détail afin qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet.

Définir la date et l’heure dans Windows 10

À de nombreuses reprises, cette erreur peut apparaître car la date et l’heure de Windows 10 ne sont pas configurées correctement. Croyez-le ou non, la date et l’heure sont assez importantes et sa mise à jour nous évitera de nombreux problèmes, pas seulement avec iTunes.

Pour cela, nous devons appuyer sur les touches Windows + I pour accéder au Paramètres WindowsMaintenant, il va falloir cliquer sur Temps et langueEnsuite, nous devrons aller dans la barre latérale gauche de l’écran et cliquer sur « Date et heure« Dans cette section, vous devez vérifier que la date et l’heure sont correctement configurées. Sinon, vous pouvez choisir d’activer l’option « Régler l’heure automatiquement”. Au cas où vous ne voudriez pas qu’il se configure automatiquement. Vous devrez cliquer sur le bouton qui apparaît ci-dessous « Réglez la date et l’heure manuellement« Ce bouton dit »Changer« Quand on clique sur »Changer»Une petite fenêtre s’ouvre où nous devrons régler la date et l’heure manuellement. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Changer”Juste en dessous de la droite de ladite fenêtre.

Au cas où vous modifiez l’heure à travers « Paramètres Windows«Ne résout pas le problème. Ce que nous pouvons faire, c’est le changer grâce au «Panneau de commande». La manière d’effectuer le changement est assez similaire, mais ici vous pouvez configurer l’heure pour la synchroniser avec l’heure Internet.

Pour cela, nous allons appuyer sur les touches Windows + R. Une boîte de dialogue s’ouvre dans laquelle vous devez taper « Contrôle« Et appuyez sur »Entrer« Lorsque nous entrons dans le panneau de configuration, vous devrez changer la vue en grandes ou petites icônes, cela peut être fait à partir du coin supérieur droit de l’écran. Vous devrez maintenant rechercher l’icône qui dit »Date et heure« Ensuite, dans le »Date et heure« Vous devrez cliquer sur le bouton qui dit »Changer la date et l’heure”Et configurez-le.

Vous pouvez également choisir de synchroniser l’heure avec un serveur sur Internet. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Accédez au « Temps Internet« Dans la fenêtreDate et heure« . Ensuite, cliquez sur »Modifier les paramètres« . Vous devrez cocher la case »Synchronisez avec un serveur de temps Internet« .Puis cliquez sur »Mettez à jour maintenant« . Pour terminer, cliquez sur »Accepter« Et fermez le Panneau de commande.

Comment réparer l’erreur iTunes 0x80092013 sous Windows

Après cela, l’erreur iTunes devrait disparaître. Cependant, sinon, vous pouvez essayer les solutions suivantes.

Mettez à jour ou installez la dernière version d’iTunes

De nombreux utilisateurs ont signalé que l’erreur 0x80092013 de l’iTunes Store a été corrigée en mettant à jour ou en installant la dernière version du logiciel. Pour cela, nous vous recommandons de le télécharger depuis le site officiel, de télécharger la dernière version sur votre ordinateur et de l’exécuter.

Exécutez des utilitaires de résolution des problèmes supplémentaires dans Windows 10

Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur « Début« Et puis écris »Dépanneurs supplémentaires»Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes du système d’exploitation pour essayer de réparer l’erreur 0x80092013 de l’iTunes Store.

Ajouter iTunes à la liste des exceptions antivirus

Pour cette solution possible, nous devons ajouter iTunes à la liste des exceptions ou des exclusions de l’antivirus que nous utilisons. Comment faisons-nous ça? Cela dépendra de l’antivirus en question, car cela se fait d’une manière différente dans chacun d’eux.

Désactiver le réseau VPN

Dans le cas où vous utilisez un réseau VPN, il serait conseillé de le désactiver. Même le pare-feu Windows 10 lui-même peut être à l’origine de ce problème. L’idée est de désactiver les deux pour voir si la source du problème vient vraiment d’ici.

Un client VPN peut bloquer les communications entre votre ordinateur Windows 10 et les serveurs iTunes Store. C’est pourquoi nous vous recommandons de le désactiver temporairement pour le vérifier.

